"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Hamd salavat betra ve şevha

İbrahim Günaydın
10 Ekim 2024, Perşembe
Cenab-ı Allah bize ilmi, iradesi ve Esma-i Hüsna’nın tecellîleri ile her şeyden daha yakındır.

İşte bu bakımdan Allah (cc) Kur’ân’da: “Biz insana şah damarından daha yakınız.” buyurmuştur.

Biz de Allah’ın bizimle berâber olduğunu, bize sonsuz nimetlerde bulunduğunu unutmayıp ona hamd ve senâda bulunmalıyız. Besmele, hamd ve salavatla biz de ona yakın olmalıyız.

Rahman ve Rahîm olan Rabbimize teşekkür etmeliyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Sahabe, hutbelerine ve konuşmalarına hamdederek ve salât ü selâm getirerek başlardı.

Rahman ve Rahîm olan Rabbimiz Rahman Suresi’nde: “Rahman olan Allah, Kur’ân’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, konuşarak maksadını anlatmayı öğretti.” buyurmuştur.

Bu ayetlerde iki büyük nimete dikkat çekilmiştir.

1.DİN NİMETİ. Yani Kur’ân-ı Kerîm.

2.DİL NİMETİ. Yani konuşabilmek, istek ve arzularımızı anlatabilmek  ve bir şeyi anlayıp açıklayabilmek. Konuşabilmek, iki dudağa sahib olmak ve  görmek en önemli nimetlerdendir.

Çünkü dil ve dudak olmadan konuşamayız, tad alamayız ve yemek yiyemeyiz. Göz olmadan da göremeyiz.

İşte bu bakımdan Allah, Beled Suresi’nde, “Size iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi?” buyurmuştur. Bu ayetlerde dilin, dudağın ve gözün çok önemli nimetler oluşuna vurgu yapılmıştır. Ülfetler ve alışkanlık yok edilmiştir.

Çünkü dil ve dudak olmadan konuşamayız ve göz olmadan da hitap ettiğimiz kimseleri göremeyiz. Bir an olsun gözümüzü kapatalım, dil ve dudağımızın olmadığını düşünüp tefekkür edelim.

İşte bu çok kıymetli nimetlerin şükrü için; konuşmalarımıza, hitaplarımıza, derslerimize; Allah’ı anarak, onu zikrederek, ona şükrederek ve salavât getirerek başlarız. “Elhamdulillâhi Rabbilâlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâresûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi  ve sahbihî ecmaîn.” deriz.

İşte bu önemden dolayı Peygamberimiz (asm) ve Sahabe döneminde Allah’a hamd edilerek başlamayan hutbe ve konuşmaya “betra” denirdi. Böyle bir hitap ve konuşma hiç hoş karşılanmazdı. Betra, noksan, güdük, kesilmiş ve koparılmış gibi anlamlara gelir.

Ayetle ve Peygamberimize salât ü selâm getirerek başlamayan hutbe ve konuşmalara da “şevha” denir. Böyle bir hitap şekli de çok çirkin sayılırdı. Şevha; çirkin, bozuk ve yakışıksız manasına gelir.

İman, ihlâs, istikamet, hamd, sena, salavat, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lübnan’da da salgın ve gıda krizi kapıda

    Üniversitelerde bilim de yok, yayın da

    Eğitim dışı çocuklar yüzde 38.4 arttı

    Hedef iktidarın ömrünü uzatmak

    400 bin Filistinli Gazze'nin kuzeyinde mahsur kaldı

    Discord'a erişim engeli getirildi

    Kalp ve damar hastalığı gençleri de tehdit ediyor

    Huzurlu yuvalar hürmetle kurulur

    Çare vicdan ve hukuk

    BM raportörlerinden dünyaya çağrı: Gazze için hesap sorulsun

    Teknoloji bağımlılığı ruhsal bozulmayı tetikliyor

    Gençleri değil, ticareti engelle

    İsrail vahşetinden hiç bahsetmediler

    Bu gemi trafiğinin izahı ne?

    Fakirlikte eşitlediler

    5 üniversiteliden 4’ü ümitsiz

    Kademe kademe suç yayılıyor

    İsraillilere 1 yıldır 120 bin silah dağıtıldı

    Vatandaşın kredi borçlarında faizler silinmeli

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Somut suç yargılaması, nihayet-3
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kerbelâ’nın ateşi
    Risale-i Nur'dan

    Bütün mevcudat ilim ve irade-i İlâhiyeye şehadet eder
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eski CHP, “mürteci” dergiyi nasıl kullandı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Müstebit sistem ruh sağlığını da bozar
    Muhammet ÖRTLEK

    Nasrallah’ın ölümünün ardından
    Mikail YAPRAK

    Lâiklik ve Risâle-i Nur’un zuhuru
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan ölümle ölüme gitmiyor!
    Ali Rıza AYDIN

    Sükûnet zamanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.