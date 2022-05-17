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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

6 lider; buyrun mitinge

Kâzım GÜLEÇYÜZ
17 Mayıs 2022, Salı
Kavala, Gezi davasının diğer sanıkları, Demirtaş ve içerideki diğer HDP’liler, 15-20 Temmuz sürecinin kurbanları... derken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, yıllar önceki tweet’leri sebebiyle verilen cezanın Yargıtay’da onanması, uzadıkça uzayan bir zincirin son halkası oldu.

Karar en başta CHP’nin tepkisini çekti. Kılıçdaroğlu “Hep birlikte, bu ülkeye çektirilen zulme son vereceğiz. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi. Vicdanı olan her vatandaşla beraber yol yürüyeceğiz. Türkiye’yi zulüm ve zalimden kurtaracağız. En karanlık anın, şafağa en yakın zaman olduğunu biliyoruz” dedi.

6’lı masanın diğer liderleri de konuştu.

Uysal: “Ceza, baştan sona siyasetin direktifiyle işleyen yargı süreciyle verildi. Ülkeyi ‘gücü eline geçirenin, muhaliflerinin celladı olduğu’ çıkmaz sokaktan birlikte çıkaracağız.”

Akşener: “Dünün mağdurlarının mağrur olduğu ucube sistem Türkiye’yi daha fazla taşıyamaz. Sandık gelecek, vesayet bitecek.”

Karamollaoğlu: “Siyasî kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız. Adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullananlar da, buradan siyasî bir kazanç devşireceklerini zannetmesinler. Adalet bir gün herkese lâzım olur.”

Babacan: “Nereden gelirse gelsin, haksızlığa boyun eğmeyiz. Verilen cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu biliyoruz. Bu adaletsizlikten hep beraber kurtulacağız.”

Davutoğlu: “Hedef siyasete gözdağı vermek. 90’ların yargıyı araçsallaştıran vesayetçi anlayışı ile iktidarda kalamazsınız. Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir, sizi de tartar.”

İçine fitne sokulup bozulması için her türlü tertibe başvurulan 6’lı masadaki ortak iradenin güçlenerek devam ettiğini de gösteren bu tepkiler, CHP’nin Bursa için planlayıp karar üzerine İstanbul’a taşıyacağı mitinge yine lider düzeyinde iştirak edilerek yansıtıldığı takdirde çok daha kuvvetli bir mesaj verir.

Ne zamandır çağrısını yaptığımız ortak mitinglerin ilki de böylece gerçekleşmiş olur.

Kaftancıoğlu kararının iktidar cenahını da rahatsız ettiği ve bunun medya ile açığa vurulduğu bir ortamda muhalefet, bu hadiseyi, dayanışmasını daha da pekiştirme ve güçlendirme fırsatı olarak da değerlendirmeli.

Teklif ve çağrı bizden, karar onlardan...

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