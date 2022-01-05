"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

6 partiden Demokrasi Misakı bekliyoruz

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Ocak 2022, Çarşamba
Hürriyet Misakı, DP’nin 7-10 Ocak 1947 günlerinde toplanan 1. Büyük Kongresinde oluşturulan ve başkanlığını Adnan Menderes’in yaptığı Ana Davalar Komisyonunun dört gün boyunca yaptığı değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan tarihî bir belge.

O zamana kadar CHP’ye karşı yapılan en önemli çıkış olması cihetiyle de büyük önem taşıyan bu belgeyle vatandaş hak ve hürriyetlerini bozar nitelikte olan ve anayasanın metnine ve ruhuna uymayan kanun hükümlerinin kaldırılmasını, millî hâkimiyet prensibini koruma altına almak amacıyla Seçim Kanununun güvenceli hale getirilmesini ve devlet başkanlığı ile parti başkanlığının birbirinden ayrılmasını isteyen DP’liler, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde sine-i millete dönme kararı alacaklarını deklare etmişlerdi.

O günkü CHP tarafından “millî husumet andı“ olarak nitelenip tahrik unsuru olarak kullanılan bu belgeyi DP, “Misak-ı Millînin tamamlayıcı, bütünleyici, vazgeçilmez bir unsuru; CHP ve hükümetlerince ısrarla takip olunan ve yer yer şiddet ve husumetle uygulanan despotizm ve demokrasi karşıtı diktayı hedef alan bir duruş” olarak tavsif etmişti.

Bu belgenin DP Kongresinde kabulünden yaklaşık üç buçuk yıl sonra, 14 Mayıs 1950 seçimleri yapılmış; sandıktan çıkan oylarla 27 senelik tek parti ve tek adam rejimi tasfiye edilmiş; çok partili demokrasiye geçilmişti.

Ardından Hürriyet Misakında dile getirilen taleplerin yerine getirilmesine yönelik adımlar atılırken, bu meyanda devlet başkanlığı ile parti başkanlığı birbirinden ayrılmıştı.

Aradan 70 seneyi aşkın bir zaman geçti. Ve Türkiye, 16 Nisan 2017 referandumuyla, vaktiyle kurtulmak için onca mücadele verdiği tek adam rejimine tekrar geri döndürüldü.

“Birinci ve ikinci cumhurbaşkanları da partiliydi” söylemleriyle savunulan bu rejimin, fiilen yürürlüğe girdiği Haziran-2018’den bu yana memleketi ne hale getirdiği ortada.

Demokratik hukuk devletinin inanılmaz bir tahribata maruz kaldığı bu tabloyu düzeltmenin yolunu açmak için, bu hedefle işbirliği yapan 6 partiye çok büyük görev düşüyor.

Dileğimiz, liderlerin açıklayacağı ortak bildirinin, Hürriyet Misakından 74 yıl sonra, günün talep ve beklentilerine cevap verecek bir Demokrasi Misakı olarak tarihe geçmesi.

Okunma Sayısı: 329
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Memur ve emeklide hayal kırıklığı

    Evsizlerin sayısı her geçen yıl artıyor

    Pandemi endemik hale gelebilir

    Hükümet memurluğunu kabul etmeyen medya çökertilmek isteniyor

    ABD, Biden'a destek vermiyor

    Vaka sayısı 54 bini aştı

    Gazetecilere en az yüzde 40 zam yapılmalı

    Cumhur seçmeninin yarısı ekonomiden şikayetçi

    Görülmemiş bir yoksullaşma tehdidi var

    Tüketici soyulacak, şirketler kazanacak

    Çocuk acil servislerinde anormal artış

    Geçim için seçim lâzım

    Ortalama ücret artış beklentisi % 32

    TÜİK hayal âleminde

    La Palma'da üç ay aradan sonra eve dönüşler başladı

    Avustralya'da hastaneye yatış oranları en yüksek seviyede

    NATO dışişleri bakanları olağanüstü toplanıyor

    Fransa’da yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildi

    Vaka sayısı 2 haftalık sürede 2 kattan fazla arttı

    Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Kupa için Katar'da

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6 partiden Demokrasi Misakı bekliyoruz
    Ahmet BATTAL

    Boy veren ulu efendi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Lut Kavminin dönüşü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Yanlış adımların ağır bedeli
    Genel

    Memur ve emeklide hayal kırıklığı
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Risale-i Nur’dan küsmek
    Ali FERŞADOĞLU

    Singapur’da bazı kurallar
    Durmuş Ali İnci

    2022 senesine girerken hatıra gelenler
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak cüz’î şeylerle meşgul olur mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.