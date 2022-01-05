6 partiden Demokrasi Misakı bekliyoruz

Hürriyet Misakı, DP’nin 7-10 Ocak 1947 günlerinde toplanan 1. Büyük Kongresinde oluşturulan ve başkanlığını Adnan Menderes’in yaptığı Ana Davalar Komisyonunun dört gün boyunca yaptığı değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan tarihî bir belge.

O zamana kadar CHP’ye karşı yapılan en önemli çıkış olması cihetiyle de büyük önem taşıyan bu belgeyle vatandaş hak ve hürriyetlerini bozar nitelikte olan ve anayasanın metnine ve ruhuna uymayan kanun hükümlerinin kaldırılmasını, millî hâkimiyet prensibini koruma altına almak amacıyla Seçim Kanununun güvenceli hale getirilmesini ve devlet başkanlığı ile parti başkanlığının birbirinden ayrılmasını isteyen DP’liler, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde sine-i millete dönme kararı alacaklarını deklare etmişlerdi.

O günkü CHP tarafından “millî husumet andı“ olarak nitelenip tahrik unsuru olarak kullanılan bu belgeyi DP, “Misak-ı Millînin tamamlayıcı, bütünleyici, vazgeçilmez bir unsuru; CHP ve hükümetlerince ısrarla takip olunan ve yer yer şiddet ve husumetle uygulanan despotizm ve demokrasi karşıtı diktayı hedef alan bir duruş” olarak tavsif etmişti.

Bu belgenin DP Kongresinde kabulünden yaklaşık üç buçuk yıl sonra, 14 Mayıs 1950 seçimleri yapılmış; sandıktan çıkan oylarla 27 senelik tek parti ve tek adam rejimi tasfiye edilmiş; çok partili demokrasiye geçilmişti.

Ardından Hürriyet Misakında dile getirilen taleplerin yerine getirilmesine yönelik adımlar atılırken, bu meyanda devlet başkanlığı ile parti başkanlığı birbirinden ayrılmıştı.

Aradan 70 seneyi aşkın bir zaman geçti. Ve Türkiye, 16 Nisan 2017 referandumuyla, vaktiyle kurtulmak için onca mücadele verdiği tek adam rejimine tekrar geri döndürüldü.

“Birinci ve ikinci cumhurbaşkanları da partiliydi” söylemleriyle savunulan bu rejimin, fiilen yürürlüğe girdiği Haziran-2018’den bu yana memleketi ne hale getirdiği ortada.

Demokratik hukuk devletinin inanılmaz bir tahribata maruz kaldığı bu tabloyu düzeltmenin yolunu açmak için, bu hedefle işbirliği yapan 6 partiye çok büyük görev düşüyor.

Dileğimiz, liderlerin açıklayacağı ortak bildirinin, Hürriyet Misakından 74 yıl sonra, günün talep ve beklentilerine cevap verecek bir Demokrasi Misakı olarak tarihe geçmesi.