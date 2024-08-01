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1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Ahirzaman fitnesi ve Risale-i Nur

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Ağustos 2024, Perşembe
Üstad Bediüzzaman Beşinci Şua’da ahirzaman fitnesinin dehşetli özelliklerinden birini “Hayat-ı beşeriyenin maddî ve manevî rabıtalarını bozarak, serkeş ve sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak, hürmet ve merhamet gibi nuranî zincirleri çözer; hevesat-ı müteaffine (pis ve kokuşmuş hevesler) bataklığında, birbirine saldırmak için cebrî bir serbestiyet ve ayn-ı istibdat bir hürriyet vermek ile dehşetli bir anarşistliğe meydan açar” ifadeleriyle dile getiriyor.

Hürriyet görüntüsü altında çok ağır ve şiddetli bir nefis istibdadına esir olmuş insanları dine, dinin emirlerine uyup yasaklarından kaçınmaya davet etmek çok daha zorlaşmış durumda.

Eski devirlerdeki teslime dayalı iman da büyük ölçüde ortadan kalkmış. Ya ilim ve fenni kullanıp, gözüyle görmediğine inanmayan ve burnundan kıl aldırmayan kibirli, materyalist ve inkârcı bir anlayış ya da bu konuları hiç gündem etmeden gününü gün etmeye bakan dünyevî bir bakış açısı yaygın hale gelmiş.

Bu halleri aşabilmek için evvela enaniyet destekli bu nefis hegemonyasını kırmak, onun için de insanları akıllarını kullanıp düşünmeye teşvik ve sevk ederken, duygularını da bu yönde harekete geçirecek etkili yol ve yöntemler bulmak gerekiyor.

Önceki çağlarda geçerli olan ve sonuç veren klasik metod ve söylemleri tekrarlamak bugünün ihtiyaçlarına cevap veremiyor.

İşte Kur’an’ın bu çağa yönelik dersi ve mesajı olan bir tefsir olarak Risale-i Nur’un farkı bu noktalarda da kendisini gösteriyor.

Risale-i Nur, inkârcı ve saldırgan bir dalaletin taarruzlarını aklî ve mantıkî izahlarla püskürtüp iman hakikatlerini ispat ederken, nefis ve hissiyat kaynaklı gafleti de hem hayatın gerçeklerini dikkatlere sunarak akılları düşünmeye ve ibret almaya davet eden, hem de duyguları fıtrî mecralarında istikamet çizgisine yönelten irşadlarıyla dağıtıyor.

Bu izah, ispat ve irşadların, muhatapların halet-i ruhiyesini ve psikolojisini dikkate alan bir özen ve hassasiyetle, en uygun zaman kollanarak, ”aksül-amel” yapmayacak bir üslup ve yöntemle yapılması da Risale-i Nur’da önemle vurgulanan ölçülerden.

İnkâr, isyan ve gaflet gibi çağın en yaygın manevî hastalıklarını hem muhteva, hem metod yönüyle Kur’an eczanesinden alınan ilaçlarla tedavi etmenin bu çağdaki en tesirli yolu Risale-i Nur’da tarif ediliyor ve gösteriliyor.

Onun için, din ve tebliğ hizmetlerinin Risale-i Nur’daki ölçü ve prensiplerle yapılması lâzım ki, sağlıklı neticelere ulaşılabilsin.

* Gazetemizin eski Erzurum temsilcilerinden, yılların Yeni Asya gönüllüsü, dua ve desteğini son ânına kadar devam ettiren sadakat ve istikamet örneği Hasan Diyarbakır’ın vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

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