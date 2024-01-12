"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Atalay krizi ve Meclis

Kâzım GÜLEÇYÜZ
12 Ocak 2024, Cuma
DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Can Atalay konusunda Meclisin tavrını eleştirirken “Seçilmiş bir milletvekili, bir başka erk tarafından 7 aydır, bu parlamentonun, bizim hiçbir kararımız olmadan tutuluyor. AYM ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Hâlâ tutuluyor ve bu parlamento buna bile kayıtsız. Kurumsal olarak parlamento kendi hukuka kayıtsız. Biz kendi hukukumuzu koruyamıyoruz, milletin hukukunu koruyacağız, öyle mi?” demişti.

Ardından, Atalay için “Milletvekili listesinde olduğu kayıtlara geçmiştir. Özlük haklarını kullanıyor. Bütün partilerin ittifakıyla, bağımsızlara düşen haklar çerçevesinde insan hakları komisyonu üyesi olarak seçilmiştir. Yargıtay’ın kararı Meclise geldi, ancak Genel Kurula sevk etmedim, AYM kararı ortadadır, Meclis gereğini yerine getirecektir” diyen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a bu sözlerini hatırlatarak, sorumluluğunun gereğini yerine getirmesi çağrısı yapmıştı.

Kurtulmuş ise Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesini öngören Yargıtay kararının Meclise gönderilmesi için bilahare şunları da söylemişti:

“Türkiye anayasal bir hukuk devletidir. Bütün kurumların görev, yetki, sorumlulukları bellidir. Millî iradenin tecelligâhı olarak TBMM, herhangi bir şekilde başka bir kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir. TBMM gündemine hâkimdir, kendi gündemi ve öncelikleri içerisinde bu konuda gereğini yapacaktır.”

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin AYM’nin ikinci ihlal kararına da direnişini sürdürmesiyle konu tekrar alevlenince Meclisteki 8 parti konunun görüşülmesi için olağanüstü toplantı talebinde bulundu, ama Kurtulmuş bu talebi işleme koymadı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a ifade ettiği “TBMM’nin bu konuyu çözebileceğine binde bir inansam Meclisi zaten toplantıya ben çağıracağım” gerekçesiyle.

Ardından Parlamento Muhabirleri Derneğine yaptığı ziyarette, “İki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de TBMM tarafı olmaması için yazıyı şimdiye kadar Genel Kurula göndermedik. Berberoğlu ve Gergerlioğlu dosyalarındaki durum yaşanmasın diye, AYM’nin bu konuda vereceği kararın beklenmesi gerektiğini düşündüğüm için bunu Mecliste okutmadım” diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama burada meselenin bir şekilde halledilmesi lâzım. Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol. Zaman içerisinde bu uygulamayı ortaya koyarız.”

Belli ki, şu aşamada krizin çözümü mümkün görünmüyor, Bir kilitlenme hali söz konusu. Ve Kurtulmuş’un tercihi işi zamana yaymak. 

Bakalım, nereye kadar?

Okunma Sayısı: 404
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gözler Adalet Divanında

    Suhuletle çözülmeli

    28 ülkeden Gazze’de ateşkes çağrısı

    Sanayi daralıyor, işsizlik artıyor

    Selçuk Özdağ: İpe un seriyorsunuz

    Arap Birliği'nden Güney Afrika'ya "tam" destek

    "İsrailli Bakan'ın açıklamaları temelsiz ve hiçbir değeri bulunmuyor"

    Sivasspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı

    Artık hür basından söz edemeyiz

    Erişim engeline iptal

    9 ay erteleme niye?

    Londra’da da “savaş suçu” soruşturması

    Recep, Şaban ve Ramazan... Mukaddes ''Üç Aylar'' yarın başlıyor

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Ebrar Sitesi N Blok enkazında 80 kişi ölmüştü - Binanın etüdü yetersiz, malzeme kalitesiz çıktı

    Hastaneler alarm veriyor

    Anayasa yine ihlal edildi
    📷

    Okuyucularımızla buluştuk

    NATO Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme sözü verdi

    Doğu Anadolu'ya yoğun kar yağışı uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Atalay krizi ve Meclis
    Şükrü BULUT

    Akp’nin Kemalist sempatizanlığı ve Moğol sevgisi...
    Süleyman KÖSMENE

    Bu gün üç aylar bir
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâsenizi ruh u canımızla tebrik ederiz
    Ali FERŞADOĞLU

    İnsanlığa faydası dokunan gayr-i müslim ebediyen Cehennemde mi kalacak?
    Cevher İLHAN

    İktidarın “millî İsrail politikası!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Halil ELİTOK

    Kulluğun zirvesi üç aylar
    M. Latif SALİHOĞLU

    İttihad-ı İslâm ve Medresetüzzehrâ projesi
    Faruk ÇAKIR

    Devlet imkanları kimin emrinde?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.