Barla notları

Yeni Asya Neşriyat’ın satış mağazalarının ve satış noktalarının bulunduğu vilayetlerimizden Adana, Ankara, Bursa, Düzce, İstanbul, İzmir, İzmit, Isparta, Karabük, Kastamonu, Konya, Kütahya, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Zonguldak temsilcilerimizle, geçtiğimiz hafta sonu Barla’da bir araya geldik.

Cuma akşamı başlayıp Pazar günü öğleye kadar devam eden toplantılarda yayınlarımızın durumunu ve hedeflerimizi konuştuk.

Gazete, kitap, dergi ve takvim başlıkları altında, yayınlarımızın halihazırdaki muhtevasını ve geliştirmek için yapılması gerekenlerle ilgili görüş ve teklifleri değerlendirdik, fikir teatisinde bulunduk, soruları cevaplandırdık.

Bilhassa baş döndürücü bir hızla gelişmekte olan dijital yayıncılık alanında âcilen atılması gereken adımları konuştuk ve bu konudaki çalışmaları tekrar gözden geçirdik.

Keza neşriyat hizmetlerimizde Risale-i Nur ölçülerine hâkim ehil ve liyakatli genç kadroların devreye alınması hususunun önem ve âciliyetini bir kez daha gündeme taşıdık.

Ülkenin içinden geçtiği zorlu süreçler ve karşı karşıya bulunduğu ağır şartlar muvacehesinde, bütün bunlara rağmen hizmetlerimizin bir kesintiye meydan vermeden devamı elbette ki çok takdire şayan bir tablo.

İlahî inayetin devam ettiğini gösteren bu hal, aynı zamanda bütün zorluklara rağmen istikametini koruyan şahs-ı manevînin ihlâs ve tesanüdle ortaya koyduğu kararlı duruşun bir kerameti. Bunun başka bir izahı yok.

Kur’an’ın bu çağa dersi ve mesajı olan Risale-i Nur yaklaşık bir asır önce yine Barla’da çok daha zor ve çetin şartlarda İlahî bir tavzif ve istihdamla telif edilmeye başlanmıştı.

53 yıldır Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak hizmetine devam eden Yeni Asya da nice zorluk ve engelleri aşarak bugünlere geldi.

Ve Yeni Asya misyonunun takipçileri, Külliyatın büyük kısmının telif edildiği bu mübarek ve bahtiyar beldede altıncı defa bir araya gelerek hizmet gündemlerini müzakere ettiler.

Yine büyük fedakârlıklarla iştirak edilen ve çok verimli geçen bu toplantının neşriyat hizmetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, katılan bütün temsilcilerimize, organizasyonda emeği geçenlere, Yeni Asya Sosyal Tesisleri kadrosuna teşekkür ediyoruz.

Barla modelinin takipçilerine selam olsun.