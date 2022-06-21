"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Barla notları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Haziran 2022, Salı
Yeni Asya Neşriyat’ın satış mağazalarının ve satış noktalarının bulunduğu vilayetlerimizden Adana, Ankara, Bursa, Düzce, İstanbul, İzmir, İzmit, Isparta, Karabük, Kastamonu, Konya, Kütahya, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Zonguldak temsilcilerimizle, geçtiğimiz hafta sonu Barla’da bir araya geldik.

Cuma akşamı başlayıp Pazar günü öğleye kadar devam eden toplantılarda yayınlarımızın durumunu ve hedeflerimizi konuştuk.

Gazete, kitap, dergi ve takvim başlıkları altında, yayınlarımızın halihazırdaki muhtevasını ve geliştirmek için yapılması gerekenlerle ilgili görüş ve teklifleri değerlendirdik, fikir teatisinde bulunduk, soruları cevaplandırdık.

Bilhassa baş döndürücü bir hızla gelişmekte olan dijital yayıncılık alanında âcilen atılması gereken adımları konuştuk ve bu konudaki çalışmaları tekrar gözden geçirdik.

Keza neşriyat hizmetlerimizde Risale-i Nur ölçülerine hâkim ehil ve liyakatli genç kadroların devreye alınması hususunun önem ve âciliyetini bir kez daha gündeme taşıdık.

Ülkenin içinden geçtiği zorlu süreçler ve karşı karşıya bulunduğu ağır şartlar muvacehesinde, bütün bunlara rağmen hizmetlerimizin bir kesintiye meydan vermeden devamı elbette ki çok takdire şayan bir tablo.

İlahî inayetin devam ettiğini gösteren bu hal, aynı zamanda bütün zorluklara rağmen istikametini koruyan şahs-ı manevînin ihlâs ve tesanüdle ortaya koyduğu kararlı duruşun bir kerameti. Bunun başka bir izahı yok.

Kur’an’ın bu çağa dersi ve mesajı olan Risale-i Nur yaklaşık bir asır önce yine Barla’da çok daha zor ve çetin şartlarda İlahî bir tavzif ve istihdamla telif edilmeye başlanmıştı.

53 yıldır Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak hizmetine devam eden Yeni Asya da nice zorluk ve engelleri aşarak bugünlere geldi.

Ve Yeni Asya misyonunun takipçileri, Külliyatın büyük kısmının telif edildiği bu mübarek ve bahtiyar beldede altıncı defa bir araya gelerek hizmet gündemlerini müzakere ettiler.

Yine büyük fedakârlıklarla iştirak edilen ve çok verimli geçen bu toplantının neşriyat hizmetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, katılan bütün temsilcilerimize, organizasyonda emeği geçenlere, Yeni Asya Sosyal Tesisleri kadrosuna teşekkür ediyoruz.

Barla modelinin takipçilerine selam olsun.

Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, küresel gıda krizinden Rusya'yı sorumlu tuttu

    Mali'de hafta sonu terör esti: 132 kişi öldü

    İtalya'da kuraklık alarmı

    NATO'dan açıklama: Görüşmeler sürecek

    İsrail’de erken seçim kararı

    Filistin Başbakanı'ndan "doğal gaz" hatırlatması

    Gazprom, Yunanistan'a doğal gaz akışını durduruyor

    Havayolu sektörü, pandemi öncesi seviyeye yaklaşacak

    NATO ve AB'den birlik mesajı

    Almanya: İsveç ve Finlandiya için birkaç hafta daha beklenilmesi felaket olmaz

    Rusya'dan Litvanya'ya protesto notası: 'Her şeyin ihlali'

    Kongo Başbakanı Lumumba'dan kalan son parça olan 'dişi'i Belçika tarafından ailesine verildi

    İstanbul ve Bursa'daki kazalarda 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    Kocaeli'de kimya fabrikasındaki yangın 5 saatte kontrol altına alındı

    Suudi Arabistan, Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı

    Yoklama kaçağı, bakaya gençlerle ilgili bedelli askerlik düzenlemesi TBMM'de

    AB'nin Rusya'ya uyguladığı Kırım yaptırımları uzatıldı

    Hindistan'daki sel afetinde ölü sayısı 71'e çıktı

    28 Şubat davasında savcı mütalaası açıklandı

    Bangladeş’te 4 milyon kişi mahsur kaldı

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Zalim “yönetici” alkışlanmaz; ikaz edilir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barla notları
    Çetin ACAR

    “Neoliberaller” kitabı hakkında
    Orhan GÜLER

    “Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler (6)
    M. Latif SALİHOĞLU

    Okullar tatil; okuma programları başlıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Sevmediğimiz şeyde hayır olabilir mi?
    Ahmet BATTAL

    Hep bir hallı Turhallıyız…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    GAP’ı kaptırmak mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.