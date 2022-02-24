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24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

BİK’te yönetim değişti, uygulama da değişir mi?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Şubat 2022, Perşembe
Yeni Asya’ya uygulanan keyfî ilan ambargosu, gönderilen 53. yıl tebrik mesajlarında da gündeme getirildi:

Akşener: Sırf hak ve hakikatten yana olduğu için, BİK üzerinden bile haksız ve hukuksuzca cezalandırılmak istenen Yeni Asya’nın, yayın ilkelerinden taviz vermeden yoluna devam etmesi özgür gazetecilik açısından çok kıymetli. 

Uysal: Denge ve denetim mekanizmasının bilinçli biçimde yok edildiği günümüz riyasetinde, vatandaşların haber alma hürriyeti kâh kamu kaynakları ile basın yayın kurumları gasp edilerek, kâh yaşama imkânlarının temeli gelir kaynakları ellerinden alınarak baltalanmaya çalışılmaktadır. İktidar, özellikle bir parti aracına dönüşmüş kurumlarla, RTÜK, BİK ve AA ile bir propaganda sistematiği yürütmektedir. Akreditasyon mantığı ile kendilerinden olmayanlar karartmalara, yargılamalara, saldırılara maruz kalmakta, bir elin parmakları kadar basılan gazeteler ilan alabilirken sayısı yüz binlere ulaşan gazete ve dergiler ilan gelirlerinden yoksun bırakılarak cezalandırılmaktadır.

Kılıçdaroğlu: Gerçek demokraside BİK, RTÜK gibi kurum ve kuruluşlar “yandaşa göre” değil; hakka, hukuka ve adalete göre karar verecek, gerçek gazeteciler hak ettiği değeri görecek.

Gergerlioğlu: Uzun bir süredir Yeni Asya’nın BİK’ten ilân alamadığını, hakkının kesildiğini, yayınlarından dolayı bunun yapıldığını çok iyi biliyorum. Tüm kamuoyuna Yeni Asya gazetesinin ilkeli, cesur, prensipli, onurlu duruşunun yanında olmamız gerektiğini söylemiş olayım.

Recep Özel (AP eski Milletvekili): Hiçbir demokratik rejimin uygulamadığı ve demokrasilerde asla yer almayan sansür ve basın yasağı engeliyle karşı karşıya kalan gazetemizin, diliyoruz ki iki yılı aşkındır tâbi tutulduğu ilân yasağı kaldırılır ve kaldırılmalıdır. Böyle utanç vesilesi bir yasak ve haksızlıkla 53. yıla girmek bu kutlamaya gölge düşürse de, yarım asırdır haksızlıklara savaş açmış bir gazetenin bu badireyi de atlatacağına inancım ve güvenim tam.

***

BİK Genel Kurulunun, hükümet temsilcileri atanmadığı için bir yıldır toplanamadığını, bu yüzden, yenilenmesi gereken BİK yönetiminin denetimsiz bir şekilde devam ettiğini yazmamızdan, CHP liderinin de gündeme getirmesinden sonra Saray, ilgili atamaları yaptı; ardından Genel Kurul toplandı ve yönetim değişti.

Bakalım, uygulama da değişecek mi?

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  • CÂHİD ÖZPINAR.

    24.2.2022 00:24:46

    Gazetemize uygulanan haksızlık vehukuksuzlukları kınıyorum.Allah hakkı ve hukuku savunan yiğitlerle beraberdir.Hakkın hatırı âlidir..Hiçbir hatıra fenâ edilemez.Nice uzun ömürlü

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