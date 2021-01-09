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9 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Dindarlar ve siyaset

Kâzım GÜLEÇYÜZ
09 Ocak 2021, Cumartesi
Bediüzzaman, Âl-i Beyt olarak anılan Peygamber nesli hilâfete daha lâyık ve müstehak iken devlet idaresinin neden onlara nasip olmadığını kader ve hikmet cihetleriyle yorumlarken, geçerliliğini hiçbir zaman kaybetmeyecek olan son derece önemli prensiplere dikkat çekiyor.

Dünya saltanatının aldatıcı olduğunu hatırlattıktan sonra, hilâfet ve saltanat makamına geçecek kişinin bu aldatıcı cazibeye kendisini kaptırıp aldanmamak için ya peygamber gibi masum veya Dört Halife, Ömer bin Abdülaziz ve Abbasî Halifesi Mehdî gibi “harikulâde bir zühd-ü kalbî” sahibi olması gerektiği gerçeğini vurguluyor. 

Tarihte “Âl-i Beyt namına” kurulan ve başarısız olan Mısır’da Fatımî, Mağribde Muvahhidîn ve İran’da Safevî devletlerini buna örnek gösterdikten sonra, dünya saltanatının Peygamber nesline yaramayacağını ve dini koruyup İslâma hizmet olan asıl vazifesini unutturacağını belirtiyor. 

Mektubat’ta dile getirilen (s. 100) bu gerçeğe, Emirdağ mektuplarından birinde de daha değişik ifadelerle tekrar dikkat çekiliyor. 

Bu mektubunda Said Nursî, “güneş gibi imanlar taşıyan bir kısım Sahabeler, onlara benzeyen mücahitler ve selef-i salihîn” dışında, “Siyasetçi, ekserce tam müttakî dindar olamaz. Tam ve hakikî dindar ve müttakî olanlar, siyasetçi olmazlar” diyor (s. 53).

Ve devamında, siyaseti asıl maksat yapanların gündeminde dinin ister istemez ikinci planda kalacağını ifade ediyor. Oysa hakikî dindar için bütün kâinatın gayesinin iman ve ibadet olduğunu, siyasetle ilginin ise ikinci üçüncü derecede ve siyaseti—eğer mümkünse—dine ve hakikate alet ve hizmetkâr kılmakla sınırlı olduğunu bildiriyor. 

Bediüzzaman, münhasıran dine hizmet için yola çıkmış insanların siyasetle ilişkisini böyle bir temele oturtarak, dini ve hizmetkârlarını politik çekişme ve mücadelelerin getireceği kirlenme ve şaibelerden uzakta tutmanın da yolunu açmakta. 

Bu temel ölçü, prensip, mesaj ve uyarılara itibar etmeyerek ve dindar kimliklerini öne çıkararak siyaset arenasına atılanlar ise, zaman içinde bu kimliklerinde çok ciddî bir erozyon yaşıyorlar...

(AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım seçimine sayılı günler kala, 22 Ekim 2002 tarihinde bu köşede yayınlanan yazımızdan bir bölüm.) 

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  • Sezai MUMCU

    9.1.2021 00:59:09

    1919 dan beri de ne degismis? HAKIKAT ZAMANLA DEGISEN BIR SEY DEGIL? HAKIKATE UYMAMA ALTERNATIFLERI TEZAYÜD EDER! ABD tarafindan beynine,kalbine, aklina,vicdanina, imanina CUVAL GECIRILENLER; siyasetciler, en serefli askeri RUTBELERE GETIRILMIS ORDU SUBAYLARI KAFIR FIRAVUN ÖNÜNDE SECDEYE DURMUS GIBI KEMBERELI ABD temsilcilerinden ICAZET, CEVAZ, TALIMAT, EMIR ve görüse göre DARBEYE TAPIYORLAR. ABD-EL AMERIKA SEREFSIZLERI HAKIKATTEN SERADAN SÜREYYAYA UZAKLAR. ABD de Banka hesaplarini kapatirim tehditine karsi paniklemeler millet önünde ar ve namusun bittigi nokta. Kac 19 senede bunlar degismemis; sekilden sekile girmis.

  • Ozer

    9.1.2021 00:48:52

    Bu yazının 2002 de kaleme alındığını görünce 2002-2021 gözümün önünden geçti.Peki Sahabelere benzeyen Mücahitlerin Siyaset yapabileceği de yazılı.Yönetimde,varsa böyle Şahısların görev alma zamanı gelmedimi.

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