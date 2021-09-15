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15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Ebed yolculuğu hızlanırken

Kâzım GÜLEÇYÜZ
15 Eylül 2021, Çarşamba
Vatan-ı aslîye sevkiyatın iyice hızlandığı bir süreçte son bir hafta içinde camiamızda yine peş peşe gelen vefat haberleri aldık.

Önce, 1990’daki ilk Yönetim Kurulumuzda görev yapmış olan Hüseyin Üstündağ. Sâdık, samimî, müstakim ve ehl-i hizmet bir Nur Talebesi; yarım asrın ötesine uzanan kadim bir İttihad-Yeni Asya gönüllüsüydü. Son yıllarını emeklilik sonrası yerleştiği Adana’da geçirdi.

Programlar vesilesiyle her gidişimizde ziyaret ve sohbet eder; yakından takip ettiği gazete ve hizmetimizle ilgili gelişmeler hakkında fikir teatisi ve müzakerelerde bulunurduk.

Peşinden vefat eden İzmirli okurumuz Abdurrahim Mermer ve Trabzonlu İstanbul okurumuz Ahmet Kumandaş da onunla aynı hasletleri taşıyan isimsiz kahramanlardandı.

Sebat, metanet, kararlılık, sadakat, samimiyet, fedakârlık, istikamet... ortak vasıflarıydı.

Mermer, bir süredir yatağa bağımlı olarak evinde tedavi görüyordu. Geçen 11 Temmuz günü, Ödemiş-Gölcük pikniği dönüşündeki “Geçmiş olsun” ziyaretimizde Hastalar Risalesi’nden birkaç “Deva”yı okumuştuk ve “Yâ Şâfi, yâ Şâfi” niyazını fısıldayarak dinlemişti.

Değerli eşi Fatma Hanım, uzun süredir rahatsız olan ve o ziyaretimizden birkaç gün sonra rahmete kavuşan babasının ardından, hayat arkadaşını da âlem-i berzaha uğurladı.

Geçen seneki İzmir programımızda, bizi Adnan Menderes Havaalanı yakınındaki meyve bahçesinde misafir eden Abdurrahim Beyle bundan sonraki buluşmalarımızın Cennetteki asıl bahçelerde gerçekleşmesi duamız.

Kumandaş da şahs-ı manevînin bu iki güzide mensubu gibi Yeni Asya çizgisinin sarsılmaz takipçisi, çok müdakkik ve müteyakkız bir insandı. Gerek gazeteye gelişlerinde, gerek başka zeminlerdeki görüşmelerimizde bu vasfını yakından müşahede ederdik.

Hadiseleri ve gelişmeleri Risale-i Nur ölçüleri ve Yeni Asya perspektifinden çok iyi okuyabilen ve son derece isabetli yorumlarla değerlendirebilen örnek bir ferasete sahipti.

Üstündağ’a, Mermer’e ve Kumandaş’a, diğer bütün vefat etmişlerimizle birlikte ve yine geçen günlerde vefat haberini aldığımız, son şahitlerden Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı’yı da dahil ederek sonsuz rahmetler diliyoruz.

Ailelerinin ve camiamızın başı sağ olsun.

Ebedî saadet diyarında buluşmak duasıyla.

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