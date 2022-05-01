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1 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Gölgesiz Ramazan’lara

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Mayıs 2022, Pazar
Sahuruyla, orucuyla, iftarıyla, teravihiyle, hatim ve mukabeleleriyle manevî hayatımızı yine zenginleştiren bir Ramazan’ı daha uğurluyoruz. Rabbimizin yenisine de sağlık ve afiyetle eriştirmesini niyaz ediyoruz.

Ramazan’ın hayatımıza getirdiği canlılığın ve huzur ikliminin daim olmasını diliyoruz.

Ne yazık ki son dönemde bu iklimin üzerine düşürülen gölgeler hâlâ devam ediyor.

Bunun sebeplerinin başında, herşeyden önemli olan ve üzerine titrememiz gereken kul hakkı ihlallerinin ayyuka çıkması geliyor.

En temel insan haklarının keyfî ve hukuksuz şekilde çiğnendiği bu süreç, evvelce eşi görülmemiş yakıcı mağduriyetlere yol açtı.

Bu durumdan sadece belli bir kesim değil, herkes etkilendi. Hukuk ihlallerinin dokunmadığı bir kişi veya aile neredeyse kalmadı.

Bu hal karşısında çeşitli sebeplerden kaynaklanan genel duyarsızlık ise herkesi etkileyen umumî sıkıntı ve musibetleri celb etti.

Fıtratı bozma ve tahrip çılgınlığının dünya çapındaki sonuçlarından biri olarak ortaya çıkan pandemi afetinin bize isabet eden kısmında bu gerçeğin de önemli bir payı var.

Bir önceki Ramazan’da camilere kilit vurdurup Cuma, teravih ve bayram namazlarını dahi kıldırmayan bu musibeti şu merhalede büyük ölçüde geride bırakmış gibi görünsek de, yol açtığı çok boyutlu sıkıntılar sürüyor.

O sıkıntıların en çok yansıdığı alanlardan biri ekonomi. Zaten var olan krizin pandemiyle daha da derinleştiği bir ortamda dövizin tırmanması, tetiklediği anormal fiyat artışlarıyla pahalılığı had safhalara ulaştırdı.

Elektrik, doğalgaz ve gıda başta olmak üzere fiyatların ateş pahası haline gelmesi, on milyonlarca insanı ve aileyi perişan etti.

Tırmanan enflasyon ve işsizlik, böyle bir tabloda hayatı çekilmez bir çileye çevirdi.

Hukuk ve demokrasiden uzaklaşmanın neticesi olarak yaşanan bu durum, “Adalet ve hürriyet olmayınca ekmek de olmuyor” gerçeğini bir defa daha tasdik ve teyid etti.

Derd-i maişetin ağırlaşmasında etkili olan manevî sebepler arasında, Üstadın ifadesiyle “orucun tatlı açlığı”nın terki, haram-helal hassasiyetinin artık gözetilmez olması ve zekât farizasının yine ihmali gibi hallerin de son derece önemli ve büyük bir hissesi var.

Ders alınması dileğiyle hayırlı bayramlar.

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