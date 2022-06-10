Güvenli seçim, kararlı seçmen

Parlamenter sisteme dönüş hedefiyle yaptıkları işbirliğini güçlendirerek yola devam eden 6 partinin kurduğu Seçim Güvenliği Komisyonu, çalışmasının sonuçlarını bir deklarasyonla açıkladı.

Seçim öncesi, günü ve sonrasıyla ilgili hususları en ince detaylarıyla birlikte raporlaştıran Komisyon, tek bir oyun dahi zayi olmasına fırsat vermeyecek bir dikkat ve hassasiyetle sürecin takipçisi olunacağını bildirdi.

Bilhassa son dönemdeki referandumla genel ve yerel seçimlerde yapılan usulsüzlük ve müdahalelerin seçim güvenliği konusunda zihinlerde soru işaretleri doğurup endişelere yol açtığı bir ortamda bu duyarlılık ayrı ve özel bir önem kazanmış durumda.

Hele “Bunlar kazanamayacakları seçimi yaptırmazlar, ne yapar ne eder, ellerindeki devlet gücünü ve imkânlarını kullanıp, sandıktan çıkacak sonucu lehlerine çevirmek için her numarayı çevirirler” lafları edilirken.

Ve “Bu vatanı kanla kazandık, kanla koruruz. Vatan hainlerine ve işbirlikçilerine sandıkta teslim etmeyiz” tehditleri savrulurken.

Oysa rahmetli Demirel’in deyişiyle iktidar değişimini kansız, kavgasız, hilesiz, entrikasız gerçekleştirmenin yolu olan seçimin hür, eşit, âdil ve dürüst şekilde yapılması lâzım.

Bunun için de haksız rekabetin olmadığı, partilerin eşit ve âdil şartlarda yarışabildiği, seçmen iradesinin antidemokratik ve hukuk dışı baskı ve müdahalelerle saptırılmadığı bir seçim sistemi ve mekanizması gerekiyor.

Ama 12 Eylül ürünü seçim sistemindeki demokrasiye aykırılıkların hâlâ büyük ölçüde devam ediyor olmasına ilaveten, tarafsız ve bağımsız bir yüksek yargı olarak seçimleri yönetmekle görevli olan YSK’nın ve onun üzerinden il-ilçe seçim kurullarının tek adam rejiminde siyasî baskı ve müdahalelere maruz bırakılması, demokrasimizi bu bakımdan da yeni sıkıntılarla karşı karşıya bırakıyor.

Muhalefet partilerinin seçim güvenliği için de güçbirliği yaparak ortaya koyacakları dayanışma, böyle bir tabloda çok önemli.

Nihaî planda neticeyi tayin edecek olan şey ise, son sözü söyleyecek olan milletin sandıkta kullanacağı oylarla izhar edeceği iradenin, muhtemel bütün seçim hilelerini boşa çıkaracak bir kuvvet ve netlikte olması.

14 Mayıs 1950 genel ve 23 Haziran 2019 İstanbul yerel seçimlerinde olduğu gibi...