İslamköy’den Barla’ya

Geçen haftanın yarıdan çoğunda İstanbul dışındaydık.

İlk durağımız olan İslamköy’de DP’nin merhum Demirel için Çalcatepe’deki kabri başında düzenlediği anma programına katıldık. Kur’an okunup dua edilen programdaki konuşmasında Genel Başkan Gültekin Uysal “Bugün Demokratlar olarak kendimizi sigaya çekeceğimiz gündür” dedi ve Demirel’in mücadelesini verdiği “Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye” hedefine vurgu yaptı. Program sonrası Uysal ve diğer katılımcılarla birlikte verimli bir sohbetimiz oldu. Gazetemizin oralarda da dikkat ve takdirle takip edildiğini müşahede ettik.

Ardından Barla’ya intikal ettik ve Cuma günü ikindi sonrası başlayan mağaza temsilcileri toplantımızdaki görüşmelere katıldık.

Toplantıya Ankara, Kocaeli, Düzce, Trabzon, Uşak, Kütahya, Karabük, Kastamonu, Van, Tokat, Antalya, Isparta, Adana, Kırşehir, Konya, Bursa, Tekirdağ, Afyon, Yozgat, Eskişehir ve İzmir’den mağaza temsilcilerimiz iştirak etti.

Geçen Ağustos’ta yaptığımız bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirildi; gazete, kitap, dergi, takvim, sosyal medya, Külliyat ve cezaevi kampanyaları, dağıtım ve abone, mağaza temsilciliklerimiz, kurumsal iletişim, muhteva gibi başlıklar altında sunumlar yapılıp bilgiler verildi; fikir teatisinde bulunuldu. İki buçuk gün boyunca yapılan ve dolu dolu geçen oturumlarda son derece verimli ve istifadeli müzakereler gerçekleşti.

Sorular cevaplandırıldı; istifhamlar giderildi; yeni hizmet projeleri için fikirler üretildi.

Aralarda Üstadın 8 yıl kaldığı, Barla’daki ilk medrese-i Nuriyesi, Cennet Bahçesi, kabristan, Çam Dağı gibi mekânlar ziyaret edildi.

Üstadın “Barla Denizi” dediği Eğirdir Gölünün de ciddî şekilde kirlendiğini ve bunun toplu haldeki yavru balık ölümleriyle tezahür ettiğini üzülerek gördük. Bu duruma bir an önce müdahale edilerek kirletmelere son verilmesini ve temizleme çalışmalarının gecikmeden başlatılmasını temennî ediyoruz.

Program sona erdikten sonra Antalya’ya geçip temsilciliğimize uğradık, oradaki hizmet ehliyle sohbet ettik. Ve ardından dönüş.

Toplantılarımıza katılan, katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Yeni sezonun startını bu programla veren Barla Yeni Asya Sosyal Tesisleri yönetimine de.