"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İslamköy’den Barla’ya

Kâzım GÜLEÇYÜZ
23 Haziran 2021, Çarşamba
Geçen haftanın yarıdan çoğunda İstanbul dışındaydık.

İlk durağımız olan İslamköy’de DP’nin merhum Demirel için Çalcatepe’deki kabri başında düzenlediği anma programına katıldık. Kur’an okunup dua edilen programdaki konuşmasında Genel Başkan Gültekin Uysal “Bugün Demokratlar olarak kendimizi sigaya çekeceğimiz gündür” dedi ve Demirel’in mücadelesini verdiği “Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye” hedefine vurgu yaptı. Program sonrası Uysal ve diğer katılımcılarla birlikte verimli bir sohbetimiz oldu. Gazetemizin oralarda da dikkat ve takdirle takip edildiğini müşahede ettik.

Ardından Barla’ya intikal ettik ve Cuma günü ikindi sonrası başlayan mağaza temsilcileri toplantımızdaki görüşmelere katıldık.

Toplantıya Ankara, Kocaeli, Düzce, Trabzon, Uşak, Kütahya, Karabük, Kastamonu, Van, Tokat, Antalya, Isparta, Adana, Kırşehir, Konya, Bursa, Tekirdağ, Afyon, Yozgat, Eskişehir ve İzmir’den mağaza temsilcilerimiz iştirak etti.

Geçen Ağustos’ta yaptığımız bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirildi; gazete, kitap, dergi, takvim, sosyal medya, Külliyat ve cezaevi kampanyaları, dağıtım ve abone, mağaza temsilciliklerimiz, kurumsal iletişim, muhteva gibi başlıklar altında sunumlar yapılıp bilgiler verildi; fikir teatisinde bulunuldu. İki buçuk gün boyunca yapılan ve dolu dolu geçen oturumlarda son derece verimli ve istifadeli müzakereler gerçekleşti.

Sorular cevaplandırıldı; istifhamlar giderildi; yeni hizmet projeleri için fikirler üretildi.

Aralarda Üstadın 8 yıl kaldığı, Barla’daki ilk medrese-i Nuriyesi, Cennet Bahçesi, kabristan, Çam Dağı gibi mekânlar ziyaret edildi.

Üstadın “Barla Denizi” dediği Eğirdir Gölünün de ciddî şekilde kirlendiğini ve bunun toplu haldeki yavru balık ölümleriyle tezahür ettiğini üzülerek gördük. Bu duruma bir an önce müdahale edilerek kirletmelere son verilmesini ve temizleme çalışmalarının gecikmeden başlatılmasını temennî ediyoruz.

Program sona erdikten sonra Antalya’ya geçip temsilciliğimize uğradık, oradaki hizmet ehliyle sohbet ettik. Ve ardından dönüş.

Toplantılarımıza katılan, katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Yeni sezonun startını bu programla veren Barla Yeni Asya Sosyal Tesisleri yönetimine de.

Okunma Sayısı: 405
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Sezai MUMCU

    23.6.2021 00:56:41

    Barla Denizi, Egirdir Gölü tarihimizde cok önemli olaylara sahne olmustur. Göle akitilan her türlü kirlilik ve kimyasal nitelikteki atiklarin derhal incelenip mutlaka acilen önlenmelidir. Barla Denizi acik deniz gibi akintilari olan büyük bir GÖL degildir. Daha cok korunmaya muhtactir. SU, KIYAMET ASRINDA EN ÖNEMLI NIMETLERDENDIR. Devletimiz kimyasal ve nükleer saldirida sularini aritmayi basaran tek ülke olarak RUSYA ile sularimizin arindirilmasi konusunda birlikte calismalidir.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Dujarrec: Şeyh Cerrah'taki son gelişmeler bizi endişelendiriyor

Dünya genelinde son 24 saat

Hukuka ve seçime sahip çıkın

Ücretliler gıda fiyatlarının altında ezildi

Kalabalıklardan uzak duralım

Milli irade saptırılamaz

Müsilaja 10 maddelik çözüm teklifi

Türkiye'ye yatırımlar azaldı

Taş ocakları köylüyü bitirdi

6143 kişinin testi pozitif çıktı

Kırşehir'den tüm illere gönderilecek

Çifte maaşa AYM’den iptal

ABD: Türkiye kabul etti

Yüzlerce Hafız yetiştiren Mahmud Aslani vefat etti

Özür dilemek yeterli değil

Korkmaz’a 225 yıl hapis talebi

Yerli aşının adı 'TURKOVAC' olarak belirlendi

ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

Gelir eşitsizliği en fazla İstanbul bölgesinde

MİT'in Irak'taki operasyonuyla etkisiz hale getirildi

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

İslamköy’den Barla’ya
Ahmet BATTAL

İnsanın adalet terazisinin ölçme kapasitesi
Cevher İLHAN

“Millet ittifakı”nı zaafa uğratma senaryosu
Yasemin GÜLEÇYÜZ

Kur’ân’ın güzel kadın tanımı
Süleyman KÖSMENE

İbadetler ritüel değil, ruhu besleyen emirdirler
Genel

Müsilaja 10 maddelik çözüm teklifi
Faruk ÇAKIR

Bu israf nasıl önlenecek?
Raşit YÜCEL

Hazreti Ali (ra) ve Hilâfeti
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Hukuka ve seçime sahip çıkın

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.