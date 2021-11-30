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30 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

İzmir-Payamlı okuma programı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Kasım 2021, Salı
Hafta sonunda İzmir-Payamlı’da İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli, Afyon, Uşak, Gebze, Manisa, İzmit, Gemlik ve Kars’tan iştiraklerle yapılan okuma programındaydık.

Prof. Dr. İlyas Üzüm, Hasan Güneş, Süleyman Demir ve Âdem Başkaya ile birlikte katıldığımız program çok verimli, istifadeli ve feyizli geçti. 

Erzincan’daki Eylül programı gibi.

Geçen yaz düzenlenen aile programına da katıldığımız Payamlı’da bu tarz faaliyetlerin daha organize bir şekilde artarak devam ediyor ve edecek olması memnuniyet verici.

Gerek müzakereli Risale-i Nur okumalarına, gerekse farklı mahallerden hizmet erbabının bir araya gelip müfritane irtibat manasını tahakkuk ettirerek bilgi ve fikir alışverişinde bulunmalarına vesile olması cihetiyle böyle buluşmalara her yerde büyük ihtiyaç var.

Payamlı’da Ali Demir musibetlere karşı dua adabı, Durmuş Ali İnci kıyamet, Süleyman Kösmene zindan-ı atalete düşme sebepleri, İlyas Üzüm hadisleri değerlendirme ölçüleri, Hasan Şen hizmet hatıraları, Hasan Güneş tarihin rehberliğinde ahirzaman tahlili başlıkları altında kıymetli paylaşımlarda bulundular ve bunlar müdakkik katılımcıların katkılarıyla zihinlere yeni ufuklar açtı.

Biz de Risale-i Nur hizmetlerinde neşriyatın önemi, bu alanda şimdiye kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine fikir, tesbit ve tekliflerimizi anlattık.

Türkiye’nin, İslam dünyasının ve bütün insanlığın, Kur’an eczahanesinden alınıp Risale-i Nur’la sunulan reçete ve ilaçlara şiddetle ihtiyaç duyduğunu, Üstadın tek tek sıraladığı hedef kitlelere bu ilaçları ulaştırmanın bizim aslî vazifemiz olduğunu, gazetemiz başta olmak üzere yayınlarımıza bu şuurla çok daha fazla sahip çıkmamız ve yeni dönemde bilhassa dijital yayıncılık alanına yoğunlaşmamız gerektiğini ifade etmeye çalıştık.

Yayıncılık hizmetinin bütün birimlerinde genç kadroları devreye almanın da çok özel bir önem ve öncelik arz eden bir husus olduğunu orada da bir defa daha vurguladık.

Payamlı buluşmasına katılan ve emeği geçen herkese tebrik ve teşekkürlerimizi iletirken, okuma programlarının, orada da ifade edildiği üzere bu manada gençleri daha çok işin içine katmayı öngören bir perspektifle artarak ve yaygınlaşarak devamını diliyoruz.

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