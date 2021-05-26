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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Karadeniz notları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Mayıs 2021, Çarşamba
Hafta sonunda özel bir program vesilesiyle Trabzon’daydık. Sohbetlerimizde edindiğimiz izlenim ve kanaatlerimizi aktaralım.

Öncelikle şunu ifade edelim:

Korona vefatlarının en yüksek seviyelerde olduğu bu bölgede, konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaların, verilen bilgi ve rakamların güvenilirliği ciddî şekilde sorgulanıyor.

Güveni sarsan somut örnekler aktarılıyor.

Pandeminin kırmızıya en çok boyadığı bu havali, “salgınla mücadele” adına getirilen kısıtlamalardan da fena etkilenmiş.

Özellikle son yıllarda büyük gelişme gösteren Arap turizmi adeta bıçak gibi kesilmiş.

Bu sektörde kurulan turizm firmaları, tur şirketleri, oteller, konaklama tesisleri, araç kiralama şirketleri... ya iflâs ederek kapılarına kilit vurmak veya alabildiğine küçülmek mecburiyetinde kalmış.

Bu da işsizler ordusunu iyice büyütmüş.

“Kapanma” adı altında getirilen yasakların çok sayıda esnafı iflâs noktasına taşıdığı vakıası bu bölge için de geçerli. Nitekim bununla ilgili haberler gelmeye devam ediyor.

İktidar politikalarının ekonomiyi vuran sonuçları, bu bölgede “hemşerilik” psikolojisinin de etkisiyle Erdoğan ve AKP’ye verilen “cömert” desteği aşağı çekmeye başlamış.

Her geçen daha belirgin hale gelen bu durumda, yeni ve ağır mağduriyetler üretmeye devam eden hukuksuz uygulamaların da çok büyük rolü ve etkisi var.

Herşeye rağmen iktidarı gözü kapalı desteklemeye devam edenlerin bile, işin ucu kendilerine dokununca bu tavırdan vazgeçerek muhalefete geçtikleri ifade ediliyor.

Sorgulama ve kopuşlar artarak sürüyor.

Ülkedeki gidişat ve gelişmeler bölge insanı tarafından da büyük bir dikkat ve duyarlılıkla takip ediliyor. Son günlerin en çok öne çıkan gündemini oluşturan “mafya ifşaatları” bunların başında.

Ortaya atılan iddialar ve muhataplarının verdiği “cevap”lar sıcağı sıcağına izlenip. iktidar bunlar üzerinden de değerlendiriliyor.

Bölgedeki bir başka sancılı konu, iktidar destekli şirketler eliyle gerçekleştirilen çevre tahribatı. İkizdere’de taş ocağı açma gerekçesiyle yapılan orman katliâmı son örneği.

İkizdere halkının buna karşı ortaya koyduğu kararlı direniş ise geniş destek buluyor.

Sonuçta, iktidar politikaları, en çok destek aldığı bu bölgeyi de bunaltmış durumda.

AKP burada da bindiği dalı kesiyor.

Binmiş bir alâmete, gidiyor kıyamete.

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