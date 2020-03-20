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20 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Korona dersleri

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Mart 2020, Cuma
Bir anda diğer bütün konuların önüne geçerek dünyada ve bizde bir numaralı gündem haline gelen koronavirüs salgını, insanlığa her alanda biriken maddî-manevî kirlerden, haramlardan, günah ve sefahetlerden, sömürü, haksızlık ve zulümlerden âcilen arınma dersi ve mesajı veriyor.

Meselâ cadde ve sokaklarda, meydanlarda, binalarda, toplu taşıma araçlarında yapılan dezenfekte çalışmalarının muadilinin sosyal, toplumsal ve manevî alanlarda da gerçekleştirilmesi gereğinin altını çiziyor.

Bu çerçevede vurgulanması icab eden konu başlıklarından bazılarını sıralarsak:

* Gerek ülke içinde, gerek bölgemizde ve gerekse dünyanın başka yerlerinde devam eden yoğun hak ihlâllerine artık bir an önce nihayet verilmeli; hukukun üstünlüğü tesis ve bütün mağduriyetler telâfi edilmeli.

* Yapılan onca insanî  ve vicdanî çağrılara rağmen cezaevlerinde tutulmaya devam edilen bebek yaştaki çocuklar ve anneleri başta olmak üzere bütün masumlara gasp edilen hak ve hürriyetleri iade edilmeli.

* Kirli ve karanlık çıkar hesaplarıyla tahrik edilip çıkarılan, tırmandırılan ve bitmemesi için her türlü gayret gösterilen savaşlara son verilmeli; en ziyade masumları vuran silahlar susturulmalı; evlerini barklarını terk ederek  yollarda ve yaban ellerde perişan olan sığınmacıların tekrar yuvalarına dönebilecekleri barış ve güven ortamı tesis edilmeli.

* Virüsün piyasaları alt üst etmesi neticesinde buharlaşan trilyon dolarlar sömürü çarkının getirdiği haram kazançların keffareti olarak görülüp, bunlardan arınmış, yardımlaşma ve âdil bölüşüm esasına dayanan yeni bir ekonomik düzen kurulmalı.

* Din başta olmak üzere ortak değerleri istismar esasına dayalı samimiyetsiz politikalar terk edilmeli; ahlâkî prensiplere bina edilmiş dürüst siyasetler geliştirilmeli.

* Tekelci, dayatmacı, ayrıştırıcı, dışlayıcı, itici, kavgacı, kutuplaştırıcı, kamplaştırıcı yaklaşım, söylem ve eylemlerin yerine demokrat, paylaşımcı, çoğulcu, birleştirici, kaynaştırıcı, barışçı tavırlar ikame edilmeli.

* Semavî dinlerin de, insanî değerlerin de reddettiği gayri ahlâkî sapmalara karşı inanç ve ahlâk ekseninde küresel bir dayanışma iklimi ve yapılanması inşa edilmeli.

Koronavirüs afetinden çıkarabildiğimiz derslerden bir kısmı bunlar. Paylaşıyoruz.

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  • Erkan

    20.3.2020 00:18:34

    Allah gani gani razı olsun. İnşallah kahırdan rahmet doğar ve bu saydıklarınız gerçekleşir.

Risale-i Nur Külliyatı

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