Mahmut Hocaefendi: “Herkes helalleşmeli”

Tarikat ağırlıklı cemaatinin mensuplarınca “Efendi Hazretleri” diye anılan muhterem bir Hocaefendi adıa iletilen mesaj manidar ve düşündürücüydü: “Son günlerde rüyasında sürekli Peygamber Efendimizi (asm) gören Hocamız şunu söylüyor: Çok büyük bir nifak var, dualar samimiyetsiz, bu yüzden yerine ulaşmıyor. Herkes helalleşmeli.”

(Hz. Peygamberin görüldüğü rüya sahihtir.)

Peki, kim kiminle helalleşecek?

Elbette ki öncelikle birilerinin hakkına girenler, mağdur ettiklerinden helallik dileyecekler. Bunun için de, evvelâ o mağduriyete yol açan uygulamaları sona erdirecekler.

Son yılların çok acı gerçeği şu ki, ülkemiz belki de tarihte görülmemiş büyüklükte dehşet verici bir fitne hareketine maruz kaldı.

Dindar insanlar karşı karşıya getirildi.

Cemaat olma niteliğinin ötesine geçilerek ve birilerinin iktidar ortağı ve sahibi olma hevesiyle yapılan fâhiş hatalar kadere fetva verdirdi ve ortaklığın parti ayağını harekete geçirerek bir büyük kumpası tetikledi.

Sonrasında, o dindarlardan siyasî güç ve iktidarı elinde bulunduranlar, kendilerine “ihanet” etmekle suçladıkları diğer dindarlara inanılmaz hukuksuzlukları reva gördüler. Acımasız bir hâkimiyet mücadelesi uğruna...

Dindarı dindara kırdıran bu fitne, en çok perde gerisindeki şer odaklarını sevindirdi.

Sonuçta olan, bu iktidar kavgasıyla hiç alâkası bulunmayan masum insanlara oldu.

İşin daha da acı olan tarafı, önde gelenlerinin de ortada bıraktığı masum insanlara yapılan hukuksuzluklara, sırf siyasî tarafgirlik sebebi ve saikiyle dindar çoğunluğun arka çıkması, destek vermesi ve sessiz kalmasıydı.

Böylece çoğunluğun bir şekilde zulme onay veriyor durumuna düşmesi ne yazık ki umumî musibeti celb etti ve bu hal duaların Hak katında kabulüne engel oldu. Buna karşılık masumun ve mazlumun âhı Arşa çıktı.

Neticesi: Peş peşe gelen musibetler.

O zaman bu durumdan çıkabilmenin ilk şartı, nifak halini bir an evvel sona erdirip helalleşme atmosferini oluşturmak olmalı.

* 5.4.20’de çıkan bu yazımızı, Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendinin vefatı sonrasında, rahmet duasıyla bir defa daha yayınlıyoruz.

Ve diyoruz ki: O zaman gündeme getirip çağrı yaptığımız helalleşme, siyasetin iktidar canibinde kabul görmedi, ama muhalefet tarafından sahiplenildi ve toplumda da mâkes buldu.

Süreç samimi yaklaşımlarla devam etmeli.