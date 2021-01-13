"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Millet İttifakı; devam ve dikkat!

Kâzım GÜLEÇYÜZ
13 Ocak 2021, Çarşamba
Görünen o ki, Bahçeli-Perinçek destekli Saray iktidarının hukuksuz, dayatmacı, keyfî ve müsrif politikaları, arkasındaki halk desteğini erittikçe ve alternatif olarak ortaya çıkan Millet İttifakı yeni katılımlarla genişleyen bir demokrasi ittifakına dönüştükçe, bu gidişatı durdurup tersine çevirmeyi hedefleyen atraksiyonlar artacak.

Evvelce birbirlerine demediklerini bırakmamış olan Erdoğan’la Bahçeli’yi Perinçek takviyeli bir kader ortaklığında buluşturup adeta “kanka” yapan “derin plan”la kurulmuş tezgâhı bozdurmamak için alarma geçildi.

Yine öncesinde Erdoğan ve AKP’ye en ağır eleştirileri yapmış isimlerden Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu örneklerinde olduğu gibi, o lafların sahiplerine hepsini yutturup her birini iktidarın sâdık neferlerine dönüştürme ameliyeleri yeni hedefler üzerinden bir kez daha devreye girecek gibi görünüyor.

Kimine koltuk ve makam vererek; kimini başka türden “cazip” vaad ve rüşvetlerle; kimini hamiyet damarına hitap ederek; kimini baskıyla, tehdit ederek, korkutup yıldırarak...

Yine bu gibi taktikleri kullanmak suretiyle partilerin ve camiaların içine fitne sokarak; zayıf halka ve boşlukları kullanıp mensuplarını birbirine düşürerek; iç kavgalarla meşgul edip, iktidarın hukuksuz ve keyfî uygulamaları karşısındaki duruşlarını zaafa uğratarak... 

İstibdat rejimlerinin kendi bekalarını sürdürmek adına hep uygulayageldikleri klasik taktik ve numaralar. Karşıdaki güçler kendi içlerinde birbirine düşsün ki, istibdat aradan sıyrılıp kendi saltanatını devam ettirebilsin.

Halihazırda bu taktikler Millet İttifakında bir araya gelen ve bu ittifaka dahil olmaları beklenen partiler ile demokrasi, hukuk ve adalet adına bu ittifakı destekleyen kesimlere karşı yoğun şekilde uygulanıyor ve önümüzdeki süreçte bu yoğunluk daha da artacak gibi. 

CHP, İyi Parti, HDP, DP, SP ve yeni kurulan partiler üzerinden yürütülmekte olan operasyonlar bunu gösteriyor. Bir taraftan yargı baskıcı iktidar siyasetinin sopası olarak kullanılmaya devam edilirken, diğer taraftan bu ittifakı bölüp parçalamak ve zaafa uğratmak için, zayıf görülen halkalara çengel atılmak isteniyor.

Bunlara karşı verilmesi gereken cevap, provokasyonları boşa çıkarmak; iktidara koz verecek hatalardan sakınmak; safları sıklaştırıp ittifakı muhkemleştirmek ve ülkeyi düze çıkaracak ortak projelerde yoğunlaşmak olmalı.

Okunma Sayısı: 691
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB rotasına demokrasiyle dönülür

    Aşı ‘2. El’in ateşini yükseltecek

    Ormanlar ranta açılıyor

    TÜİK’in işsizlik verileri gerçekleri gizliyor

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    'Şiddet istemiyorum'

    'Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000'in altına indi'

    Sivas'ta son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı

    Pandemi ölümleri dört kat fazla

    Sultan I. Kılıçarslan'ın mezarı bulundu

    Emekli asgari ücretin altında

    Baskı ve İlân Kesme Kurumu oldu

    Whatsapp’a en büyük itiraz AB’den

    FBI: 70 binden fazla ihbar aldık

    Whatsapp: Güncelleme özel mesajları etkilemiyor

    'Engelli olmanız Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı öğrenmeye engel değil'

    120 bin kişi Kapadokya'yı kuş bakışı izledi

    Kar yağmasını sabırsızlıkla bekliyorlar

    İran'dan uranyum çalışmalarına ilişkin yeni açıklama

    Endonezya’da düşen uçağın kara kutusu bulundu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakı; devam ve dikkat!
    Genel

    Aşı ‘2. El’in ateşini yükseltecek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Feyzullah ERGÜN

    Antioksidan deposu: Patates
    Ahmet BATTAL

    Sözde bir türlü, özde bin türlü
    SALİH SÜTÇÜOĞLU

    Hacı Kemal Ağabey, Gazeteden güzel vecizeleri kesip cebinde taşıyordu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sürü psikozundan kurtulma zamanı
    Faruk ÇAKIR

    Kutuplaşmayı kim durduracak?
    Süleyman KÖSMENE

    Georgeus’un imanı
    Genel

    AB rotasına demokrasiyle dönülür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.