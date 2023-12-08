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8 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Muhalefet boşluğu ve Demokrat misyon

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Aralık 2023, Cuma
Mayıs seçimlerinden sonra muhalefetin içine girdiği dağınıklık hali devam ediyor. Yerel seçime de bu dağınıklıkla gidilmesinin yine tek adam rejimine yarayacağı gayet açıkken bu noktada yapılan ikazlara kulak verilmemesi düşündürücü.

Öncelikle anamuhalefet partisindeki genel başkan değişimi, partinin eski çizgisine geri döneceği noktasında endişelere yol açtı. Kılıçdaroğlu’nun gerek partiyi toplumun bütün kesimleriyle, özellikle de dindar kitlelerle buluşturmak, gerekse 6 partiyi adalet ve demokrasi ortak paydasında bir araya getirerek Millet İttifakını tesis etmek için gösterdiği onca gayreti ve aldığı onca mesafeyi boşa çıkaracak böyle bir tercih yapıldığı takdirde hem CHP kaybeder, hem de demokratik siyaset.

CHP’nin sol partilerle—eğer yapabilirse—kuracağı bir ittifak, Millet İttifakının yerini tutamaz. Kazanan da, sadece tek adam rejimi olur.

Bu noktada, seçimden önce yaptığı “masadan kalkma” restiyle hem kendisi kaybeden, hem de dahil olduğu Millet İttifakına büyük zarar veren İYİ Parti’nin seçim sonrasında ipleri tamamen koparması da taaccüple izleniyor. Millet İttifakının bir buçuk yıl boyunca yaptığı ortak çalışmaları ve taahhütleri yok sayıp berhava eden bu tavır parti içinde de ciddi sıkıntıya yol açtı. Tercih edilen yeni yol parti kadroları içinde demokrat duruşuyla bilinen, aralarında parti kurucularının ve yöneticilerinin de bulunduğu epeyce ismin istifa etmek mecburiyetinde kalmasına sebep oldu.

Sonuçta İYİ Parti sürekli fire veriyor ve eriyor. Parti listelerinden vekil seçilip ayrılanlar da gecikmeden iktidar partisine rampalıyor. 

Diğer İttifak partilerinden SP ve GP güçlerini birleştirerek Mecliste bir grup oluştururken, DEVA şu aşamada tek başına yola devam ediyor.

DP ise bir taraftan bunca zamandır kendisinden beklenen dinamizm ve performansı bir türlü ortaya koyamayışının, diğer taraftan vitrinine yerleştirdiği bazı aykırı isimlerin Demokrat misyonla bağdaşması imkânsız tavır ve söylemlerinin sıkıntısını yaşıyor.

Oysa seçim sonrası muhalefet cenahında çok daha fazla hissedilen boşluğu doldurmak için, özellikle Demokrat misyon temelinde güçlü bir toparlanma harekâtına çok büyük bir ihtiyaç var. Tek adam rejiminin uygulamalarından iyice bunalan toplumun güvenilir bir alternatif arayışına tatminkâr bir cevap verme görev ve sorumluluğu Demokrat kadrolarda.

Millet İttifakını farklı bir formatta yeniden canlandırmak ve kuvvetlendirmek için inisiyatif alma ve öncülük yapma görevi de.

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