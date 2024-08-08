"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Ortadoğu ve demokrasi

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Ağustos 2024, Perşembe
ABD’yi can evinden vuran 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra bazı Amerikalı strateji uzmanları, özeleştiri babında şöyle bir değerlendirme yapmışlardı:

“Eğer vaktiyle Ortadoğu’da demokrasinin yerleşip hâkim olması için çaba gösterip yatırımlarımızı demokratikleşme için yapmış olsaydık, bugün çok daha farklı bir Ortadoğu manzarası ortaya çıkar ve şimdiki sorunların çoğu yaşanmazdı.”

Aslında bu tesbit bir vakıanın ifadesiydi.

Daha gerilere gidildiginde ise, bölgeyi bugünkü krizler yumağı durumuna getiren ilk hatanın Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Osmanlının parçalanması ile yapıldığını ifade etmek mümkün.

Hattâ Churchill’in tecrübesi ve ileri görüşlülüğü ile bu durumu daha o zamandan gördüğü ve Osmanlı toprakları başta olmak üzere dünyayı taksim edip paylaşmak üzere 1919’da masaya oturan savaşın galiplerini şu sözlerle uyardığı söyleniyor:

“Türk imparatorluğunu parçaladığınız takdirde kontrolü elden kaçırır ve Akdeniz’den Hindistan’a kadar bütün Müslüman dünyasıyla aramızda sonsuz bir savaşın tohumlarını atmıs olursunuz.”

Bu gerçekçi uyarıya rağmen, tarihten gelen bir kin ve intikam duygusunun da tahrikiyle, büyük bir iştah ve ihtirasla Osmanlının üzerine üşüşen emperyalist güçler, cetvelle belirledikleri sınırlarla Ortadoğu topraklarını aralarında taksim ettiler.

Elbette ki, bu taksimatta aslan payını alanların başında, yine Churchill’in İngiltere’si geliyordu. Kurt politikacı, ikazlarına kulak verilmedi diye, taksimatta kendi payından vazgeçecek değildi. Nitekim Filistin ve Irak gibi, günümüz Ortadoğu’sunun kriz odakları İngiltere’nin payına düştü.

İngiltere daha sonra, dessas siyasetinin bütün hünerlerini ortaya koyarak, Filistin’de bir İsrail devletinin zeminini hazırladı, Irak’ı da—bugün olduğu gibi—bölgeye müdahale bahanesi olsun diye kurdurup bir diktatörlük rejimine teslim etti.

19. yüzyılın bir numaralı emperyalist gücü olan İngiltere, 20. yüzyılın ikinci yarısında tedricen dişleri dökülüp takatten düstü, ama sömürgecilikten geleneğin tecrübesini, bilhassa İkinci Cihan Harbinden sonra dünyanın süper gücü olarak yıldızı parlayan ABD’yi yönlendirmek için kullandı. 

(Devam edeceğiz.)

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidar israfa doymuyor

    Askeri yönetime hayır

    Instagram yasağına dava

    UCM’nin İsrail’i yargılama yetkisi var

    Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    ABD, İsrail'i savunmak için alarma geçti

    Engelleme ile milyonlarca kullanıcı cezalandırılıyor

    Ekonomide alarm zilleri

    Pahalılığı neye göre ayarlıyorsun?

    Yardımlar dağıtılmıyor, pazarlarda satılıyor

    '4 bin lira engelli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz'

    Gazze’de insani felaket endişe veriyor

    Depremzedeler toz içinde yaşıyor

    İran misillemesine karşı ABD yardım etmeye çok istekli

    Misillemeyi ya tek başımıza ya da direnişin diğer cepheleriyle gerçekleştireceğiz

    Aşırı sıcaklar yüz milyonlarca insanı etkiledi

    İsrail savaş uçakları Beyrut'ta sonik patlama gerçekleştirdi

    Heniyye’nin yerine yeni lider seçildiği haberleri doğru değil

    'Geçim yoksa seçim var'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Instagram yasağına dava
    Mikail YAPRAK

    Harun Reşîd’in Bermekîler’i ve 15 Temmuz’un cemaati
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Elli beş sene evvel yine bu mevsimdeydi
    Genel

    Askeri yönetime hayır
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ortadoğu ve demokrasi
    Ahmet BATTAL

    Kılıçdaroğlu’nun ahı ve uyanık emekliler
    Genel

    UCM’nin İsrail’i yargılama yetkisi var
    M. Latif SALİHOĞLU

    Emeklilik yok, emektarlık var
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kim?” ve “Niçin?” sorularının cevaplarını ara!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.