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Suriye’de finale doğru mu?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
02 Kasım 2019, Cumartesi
Cumhuriyetin 96. yıldönümü mesajlarında “İstiklâl Harbimizin bir benzerini veriyoruz” sözünü tekrarlayan ve “Bu süreci, cumhuriyetimizi bize miras bırakanların vizyonuna uygun şekilde neticelendireceğiz” diyen Erdoğan, müteakip beyanlarında her vesileyle sözü yine “Barış Pınarı”na getirdi.

ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar gereği sona eren veya ara verilen harekâta.

Söz gelişi, “Sürenin uzatılması istenebilir, ama biz vakit dolduğunda kaldığımız yerden devam ederiz” beyanı bunlardan biri.

Oysa Soçi dönüşü Millî Savunma Bakanlığı “ABD, YPG’nin çekilmesinin tamamlandığını bildirdi. Bu aşamada bölgede yeni bir harekâta gerek kalmadı” açıklaması yapmıştı.

Sonraki günlerde Erdoğan da, Bakan Akar da ABD’nin verdiği bilginin doğru olmadığını, YPG’lilerin hâlâ bölgede olduğunu ifade ederek, “Kalanları hallederiz” mesajı verdiler.

Şimdi de Rusya Soçi mutabakatına konu olan bölge için “68 Kürt birliği ve 34 bin silâhlı kişi ağır silahlarıyla ayrıldı” açıklaması yaptı. Bizim Bakan “Öyle olup olmadığını ortak devriyelerde göreceğiz” diyor. Bakalım, ne olacak?

Durum bu iken, Cumhurbaşkanının “İnşaallah harekâtı en kısa zamanda toparlamanın gayreti içindeyiz” sözü ne anlama geliyor?

Görünen o ki, harekâtın devamı artık zor.

Bu arada asker çekmekten söz eden ABD, oradaki masraflarını Suriye’nin petrol kuyularına çökerek çıkarma hesabının peşinde.

Rusya da Soçi mutabakatı ile İdlib, Kobani, Kamışlı ve Menbiç gibi merkezleri içine alan geniş bir bölgede konumlanmış vaziyette.

Ve hâkim olduğu yerleri Şam’a devrediyor.

Bu hengâmede IŞİD’in başı olarak gösterilen şahsın, bir rivayete göre YPG’nin, bizimkilere göre Türkiye’nin yönlendirme ve desteğiyle İdlib’de kıstırılarak “etkisiz hale getirildiği” yönündeki haberler, evvelce Usame bin Ladin ve El Kaide üzerinden sahnelenen senaryonun tekrarlanan bir benzerini andırıyor.

El Kaide ve Usame Afganistan ve Irak işgallerinin bahanesi olarak kullanılmıştı. Hedefe ulaşıldıktan sonra ihtiyaç kalmadı ve işleri bitirildi. Türevi olan IŞİD de aynı planın Suriye ayağı için devreye sokuldu ve kullanma tarihi dolunca aynı yöntemle ekarte ediliyor.

Umarız, Cenevre’deki anayasa toplantılarından bu oyunları bozacak sonuçlar çıkar.

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