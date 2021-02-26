"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 52

Üniversitelerde 28 Şubat

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Şubat 2021, Cuma
Boğaziçi’nde “kayyım rektör” atamasının yol açtığı tepkiler devam ederken diğer üniversitelerin durumu da gündeme geliyor.

Eski rektörü eşine yaptığı kayırma ortaya çıkınca görevden alınan bir taşra üniversitesinde olup bitenlere ilişkin bir okurumuzun mesajındaki satırlar bu noktada düşündürücü:

***

Bir rektör alkışlarla yüceltilerek; iftiracı ve itirafçılarla 28 Şubatçı taifesi ile geldi ve “Kuvvetli olan haklıdır” zalimane tavrıyla devrini bitirdi. Sonra aynı ekibin siyasî ve sivil örgütleri aldatarak atanmasını sağladığı yeni rektörle yine aynı makamlara gelerek 28 Şubat’ı aratır hale geldiği bir dönemi yaşıyoruz. 

Kısacası değişen birşey yok. Zulüm şiddetlenerek  devam ediyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde; yıllar geçiyor, ömürler bitiyor. 

Böylece bir kez daha yaşayarak anladım ki:

Üstad Bediüzzaman “Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır. Aç canavara karşı tahabbüb (sevgi göstermek) merhametini değil, iştihasını açar. Hem de diş ve tırnağının kirasını da ister” derken de çok haklıymış.

Şahsî menfaat temin ettikleri, kendilerine ve eşlerine verilen görev ve ünvanlarla çok aşikâr olan iki kişinin iftirası sonucunda ve adliyenin ve emniyetin yanıltılması ile birçok kişilerin mağduriyetine sebep olundu. 

Yakınımızda biri var ki, ilk etapta her çeşit mağduriyeti yaşamış, adlî takipsizlikle suçsuzluğu, masumiyeti tescil edilmiş olmasına rağmen hâlâ mağduriyeti devam ettiriliyor. 

Yakınımdaki bu olayı görüp yaşadıkça, taraf olanlara bile kahır ile beddua  etmek istiyor, sonra Üstadın kendi muhatap olduğu çok daha ağır haller karşısındaki sözlerini okuyunca rahatlıyor, herşeyi Allah’a havale ediyor ve “Hasbünallahü ve ni’mel vekil” diyorum.

Mağdurun hakkının, zalimin müstehak olduğunun verildiği, herkesin “Kuvvet haktadır, hak kuvvette değil” diyebildiği, “Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz” deyip böyle inandığı ve gereğine riayet ettiği, hak ve adaletin hâkim olduğu güzel günler dileklerimle.

***

Belli ki, yaşadığımız süreçte 28 Şubat kadroları, üniversitelerde de “dindar” rektörleri paravan yaparak 28 Şubat’tan daha beter işler çevirmeye ve fırsat buldukları yerlerde başörtülülerle de uğraşmaya devam ediyorlar...

Okunma Sayısı: 459
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Piyasalar yine dalgalı kimse ikna olmadı

    Uygurlara hapis cezasında artış

    Küresel salgında son gelişmeler

    Ermenistan'da son durum?

    Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 572 vaka ve 73 ölüm gözlemlendi

    "Tam kapanma düşünmüyoruz"

    Hocalı Katliâmı’nın kurbanları Iğdır’da anıldı

    Esnaf borcunu ödeyemiyor

    Kızıl Gezegen'de kaydedilmiş en yüksek çözünürlüklü görüntü oldu

    Gergerlioğlu’lar herkese lâzım

    Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

    Vatandaş kredi kartına yüklendi

    'İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır'

    ABD’de California, en çok ölümün kaydedildiği eyalet oldu

    İsrail, Mescid-i Aksa'da gerilimi tırmandırmaya devam ediyor

    Ermenistan’daki gelişmelerle ilgili Rusya'dan açıklama

    İnternet devleri dünyada ilk kez 'haberlere' para ödemeye zorlanıyor

    Türkiye'de 2020'de evlenme ve boşanmalar azaldı

    Pakistan ve Hindistan 'Keşmir ateşkesi' konusunda anlaştı

    28 şubat mağduriyetleri hâlâ giderilemedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversitelerde 28 Şubat
    Ahmet BATTAL

    AYM’nin uzaylı üyelerine
    Osman ZENGİN

    28 Şubat’ın “Süslü” hanımı...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Tarih tekerrür ederken, sosyalistler de geri dönüyor…
    Genel

    Uygurlara hapis cezasında artış
    Süleyman KÖSMENE

    Günahkâr Müslümana rahmet dilenir mi?
    Faruk ÇAKIR

    Salgın teğet mi geçti?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhabbete muhabbet; adâvete adâvet
    Genel

    Piyasalar yine dalgalı kimse ikna olmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.