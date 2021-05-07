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7 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Yeni Asya ile uğraşanlar hukukla inatlaşıyor

Kâzım GÜLEÇYÜZ
07 Mayıs 2021, Cuma
Bazı cezaevlerinde Yeni Asya’ya ve yayınlarına yasak konulup engel çıkarılması, bu sürecin getirdiği keyfîliklerden sadece biri.

İlgili mevzuatın yalnızca “kurum güvenliği için tehlike oluşturma ve müstehcen yayın” gerekçeleriyle sınırladığı yasağın, bunlarla uzaktan yakından en ufak bir ilgisi olmayan Yeni Asya’ya uygulanması hiç olacak şey değildi.

Avukatımız Mustafa Özbek’in iki yıl önce CİMER’den sorduğu suali cevaplayan Ceza ve Tevkif- evleri Genel Müdürlüğü de gazetemiz ve yayınlarımız hakkında bir yasak kararı bulunmadığını açıkladı (Yeni Asya, 24.7.19).

Keza kimi cezaevlerinde Eğitim Kurulları tarafından alınan bu türden hukuksuz ve keyfî kararlar, itiraz üzerine İnfaz Hâkimliklerinden de döndü.

Bunları da haber yaptık (30.1.2020 ve 13.2.2020). Ama hukukun gereğini yansıtan bu kararlar varken, bir ilden gelen mesaj, bazılarının işi inatlaşmaya çevirdiğini gösteriyor.

Oradaki cezaevinde bir hükümlü, geçen sene Ocak’ta Yeni Asya’ya abone olmuş. Ama Cezaevi Eğitim Kurulu kararıyla gazetesi verilmemiş.

Gerekçe: Kurum güvenliği!!!

Ama okurumuzun itirazını değerlendiren İnfaz Hâkimliği, gazetemizin “terör örgütünü övecek, terör propagandası yapacak, şiddete teşvik edecek nitelikte bulunmadığından, cezaevi güvenliğini tehlikeye düşürebilecek bir yayın olmadığı, hakkında toplatma kararı bulunduğu yönünde bir iddia ve delil de olmadığı” için yasaklama kararını iptal etmiş.

Cezaevi Kurulunun karara yaptığı itirazı da 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemeleri reddetmiş.

Böylece gazeteler 2-3 ay gecikmeyle okurumuza verilmiş.

Aynı hükümlü okur Mart’ta yine abone olmuş. Ama yasak, itiraz, İnfaz Hâkimliği ve ağır ceza süreçleri aynı şekilde bir defa daha tekrarlanmış.

Gazeteleri öncesindeki gibi yine gecikmeli olarak verilmiş.

Ve geçen Şubat’ta tekrar abone olmuş. Aynı kuruldan yine yasak kararı çıkmış. Ama bu defaki gerekçe “resmî ilan hakkımızın durdurulması.”

Belli ki, “Diğerlerinden tutturamadık, ama bu sefer yakaladık” diye düşünmüş olmalılar. Ama yine çuvallamışlar. Çünkü gösterdikleri gerekçe ilan hakkı olmayanlar için geçerli. Hakkı olup da ilanı kesilenler için değil. 

Bu, ilgili yasada da böyle, BİK’in CİMER’den Avukatımıza yaptığı açıklamayla da sabit.

Ve okurumuz geçen seneki serencamı AYM’ye de taşımış.

Tüm bu hukuksuzlukları hep birlikte yine hukukla aşacağız.

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Yorumlar

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  • Sezai MUMCU

    7.5.2021 00:50:25

    1) Bu GAZETELER KONUSUNDA gercek bir HUKUKSUSLUK ve eski TEK PARTI ISTIBDATININ siyasetini HUKUKUN üzerinde tutma GELENEGI maalesef HÜRRIYET, ADALET ve DEMOKRASI ile ENGELLENEMEMESI DÜNYAya karsi GERI KALMIS ÜLKE IZLENIMINI bizi müstehak etmesinden öyle koltuguna oturup ne yapsam da ISLAM DININE, DEMOKRASIYE, HUKUKA engel olsam düsüncesiyle bizim VERGILERIMIZLE MAASLARI ÖDENENLER BIR AN ÖNCE TEMIZLENSIN TÜRKIYEDEN. Bu da Devlet Mekanizmalarinda baska bir tarz TERÖR estirmektir.

  • Sezai MUMCU

    7.5.2021 00:49:23

    2) Burdur'da Dövizli Askerlik yaptigim dönemde Büfe de her türlü rezaleti nesreden Gazeteler var ama Yeni Asya yok. Kardesim biz burda PEYGAMBER OCAGINDA degil miyiz getirin istedigimiz gazeteleri diyoruz. Emir güya yüksek yerdenmis (inanmiyorum öyle olduguna) varsa böyle bir emir o alcak yerdendir! Öylelerin basina ABD ERI GELIR CUVALI GECIRIR, onlar da onu MEZUNIYET KEPI sanarlar! Psikolojisi, halet-i ruhaniyesi MILLETIMIZE ZIT olanlari sirf KPSS i tutturdu diye ISLAHHANELERDE yardim bekleyenlere MUSALLAT etmesinler.

  • Sezai MUMCU

    7.5.2021 00:48:53

    3) Merhum Halil USLU Agabey GÖREVLILERI IMANLI HÜRRIYETCI; DEMOKRAT milletimizi yansitan HAPISHANELERDEN konferans vermesi icin yogun talep geldigini anlatirdi. Bunun gerceklesemeyecegi HAPISHANELERE Risale-I NUR KÜLLIYATI ve Yeni ASYA Gazetesi mutlaka girebilmeli ki manevî dermana muhtac insanlarimiza adil ve beklenen ISLAHKAR TESELLI VE UMUT verilsin, onlar da hayata müsbet bakabilsinler, NIKBIN olabilsinler. Devlette MEMUR olup BIZIM VERGILERIMIZLE MAASLARI ODENEN kisiler KANUNLARDA BELIRTILEN HUKUKU MUTLAKA UYGULAMALIDIR. Hapishaneler birer ISLAHHANEDIR, mahpuslar tekrar topluma, sosyal hayata kazandirilmalidir! BU TEK ADAMLIK REJIMLERIN ZALIM ISTIBDADI ILE OLMAZ, OLAMAZ. ÖYLE REJIMI bu MILLET sandikta daima alasagi etmistir.

  • Hüseyin İlhan

    7.5.2021 00:34:00

    Sözde adalet bakanı olan şahıs millete bir sürü utanmadan skılmadan 'insan hakları eylem planı,okuyor.Yahu sen önce bakanı olduğun ismin manasını öğren gel.Bunlar iktidar olunca hak,hukuk,adalet,temel hakları bilmeyen zır cahiller sürüsü oldu.Allah bu milleti ve ümmeti muhammedi bu kara cahillerden korusun.

Risale-i Nur Külliyatı

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