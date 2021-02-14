Yeni Asya: Pusula ve deniz feneri

Risale-i Nur’un “yasak kitap” muamelesi gördüğü, gizlice basılıp dağıtıldığı, Nur sohbetlerinin polis-jandarma baskınlarına uğrayıp, Nurcuların karakol ve hapishanelerde eziyet görüp mahkemelerde yargılandığı bir devirde yayın hayatına atılan Yeni Asya, yola çıktığı günden itibaren bu baskı ve yasaklarla mücadele etti.

Haksız suçlama ve iftiraları çürüttü. Risale-i Nur hakkındaki asılsız iddiaların geçersizliğini delilleriyle izah ve ispat etti.

İhtilâlci zihniyetin zalimane uygulamaları sebebiyle dağa taşa korku havasının sindiği, “Said Nursî” ve “Risale-i Nur” kelimelerini ağzına almanın dahi cesaret meselesi olduğu o dönemlerde gerçekleri ortaya koyan cesur yayınlarıyla korku perdelerini yırttı, tabuları yıktı. Bediüzzaman’ın hayatını ve fikirlerini anlatan yazı dizileri ve kitap neşriyatı ile toplumu ve yeni nesilleri bilgilendirdi, aydınlattı Geniş çaplı dosyalar hazırlayarak entelektüel kitlenin dikkatini Said Nursî ve Risale-i Nur gerçeğine çekmeye çalıştı ve başardı da.

Böylece, tek parti rejimi ve zihniyetinin, başından beri kendi hedefleri için en büyük engel ve tehdit olarak gördüğü Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkındaki—yalan ve iftiralara dayalı—kara propagandalarıyla zihinlerde oluşturmaya çalıştığı ön yargıları dağıttı, parçaladı. Ve aklı, kalbi ve vicdanı Risalelerdeki hakikatlerle nurlanmış imanlı nesiller yetişmesine, neşriyatıyla çok büyük katkılar yaptı.

Hayatın ve olayların akışı içinde sürekli değişen gündemleri, eserlerdeki Kur’anî ve değişmez ölçü ve hakikatler çerçevesinde yorumladı; toplumun selâmet, huzur ve mutluluğunun bu ölçülere uymakla sağlanabileceğini, aksi halde kriz ve sorunlardan hiçbir zaman başımızı alamayacağımızı vurguladı.

Siyasetle ilgili değerlendirmelerinde, demokrasi, hukuk, adalet, suç ve cezanın şahsîliği, dinin siyasî hedefler için araç ve basamak olarak kullanılamayacağı, siyasetin dine hizmetkâr kılınması gerektiği gibi temel değer ve ölçüleri öne çıkaran bir çizgi takip etti.

Kapalı kapılar ardında hazırlanmış “toplum mühendisliği” projelerine dayalı olarak estirilen konjonktürel rüzgârların aldatıcı cazibesine hiçbir zaman kapılmadı; ne pahasına olursa olsun yerinde sabit durup, şaşmaz bir pusula ve her zaman parlayan bir deniz feneri gibi topluma yol göstermeye devam etti.

Öyle de devam edecek inşaallah.