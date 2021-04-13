Ramazan ile Cennet âsâ baharlar

Baharın eşsiz güzelliği yavaş yavaş kendini göstermeye başladı.

Kuruyan dallardan çiçeklerin açması, kuşların ötüşmesi, güneşin gülümsemesiyle baharın geldiğini hissediyoruz. Kâinatın rengârenk sayfalarını okumak için gün doğuyor bize. Yeni güne daha bir heyecanla uyanıyoruz. Baharın gelmesi hakikaten ümit oluyor hepimize. Bediüzzaman boşuna baharı Cennete benzeterek müjde vermiyor. Bir nevî maddî güzellikler gibi, sabır ve şükür ile manevî güzellikler de gelecek diyor. “Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler Cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen Nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır.”

Manevî bir kışın yaşandığı dönemde manevî bir baharın da geleceğini söylüyor. Ebedî Cennet âsâ baharı da nasıl kazanacağımızı yine Risale-i Nur ile anlatıyor. Bahara, bütün kâinata, mana-yı harfi ile yani Allah hesabına, Allah’ın san’atı ve eseri nazarı ile bakabildiğimizde o baharlar ebedî bayramlara dönüşecek. Bir de bu güzel mevsim rahmetin, mağfiretin ve bereketin her yeri kuşattığı mübarek Ramazan ayına denk geldiyse, nurun âlâ nur oluyor. Ramazan, bir bahar gibi sürurun sonsuz kapılarını aralıyor. Gelişine kâinat bile seviniyor. Yeryüzünü serinleterek, rahmet yağmurlarıyla arındırıyor. İnsan da, Ramazan’ı fırsat bilip günahlarından arınarak manevî mertebelere ulaşabiliyor.

Ramazan ayında tutulan oruçlar, yapılan ibadetler, insanı birçok noktada dizginliyor. Kâinat kitabının sayfalarını bir bir açıyor. Okumalarımızda tefekkürlerimiz artıyor. Zikirlerimiz, fikirlerimiz, şükürlerimiz. İmanın zerrecik tohumuyla baharın tadını alabiliyoruz. Ve doymak için ahirete hazırlanma iştiyakı duyuyoruz.

Üç aylarla birlikte terbiye edilen duygu ve hissiyatlarımız, Ramazan’da inkişafa erebiliyor.

Huzur-u Rahman’ı bir nebze olsun hissedebiliyor insan. Kalp sürurunu, ruh ferahlığını buluyor.

İman, insanın sahip olabileceği en büyük nimet. Arkamızda büyük bir kuvvet, önümüzde sağlam bir teslimiyet oluyor.

Ramazan ile imanın inkişafına vesile doğuyor. Ramazan ayında her ibadet daha sevaplı iken, bu manevî bahar mevsimini elden geldiği kadar istifade etmek gerekiyor.

Kararmayan bütün kalpler, bu iklimden hissesini alacaktır.

Âlem-i İslâm vazifelerini yapar, yaşanan olaylardan dersler çıkarırsa önümüzde nice baharlar göreceğiz inşaallah.

Rahmetin her yeri kuşattığı bu manevî mevsimden hissemizi ziyade alanlardan olmak duâsıyla…