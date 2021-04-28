Duâda neler istenmez?

RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri Utkan

Elbette duâlarımızda belâ, musîbet vs. gibi şeyler istenemeyeceği gibi şeriata aykırı durumlar da istenmez.

25. Lem’anın beşinci devasında, kendisinden şifa için duâ isteyen bazı gençlere şu şekilde cevap veren Üstad, burada bahsettiği durumdan dolayı duâ etmiyorum diyor; “Bu sekiz dokuz senedir, liyakatsiz olduğum halde, bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle duâ için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki: Hangi hastalıklı genci gördüm; sair gençlere nispeten âhiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvânî hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum, onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı İlâhî olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki:

“Kardeşim, senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki, duâ edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra, Hâlık-ı Rahîm inşaallah sana şifa verir.” 1

Hangi durumlarda duâ edilmez ve neler istenmeze bir örnekte şu olayı verebiliriz; Kastamonu Lâhikasında, ‘Bugünlerde iki hatıradan iki ihtar’ başlıklı mektubun ikinci hatırasında; “Bugünlerde benim yanıma müteaddit ayrı ayrı zatlar geldiler. Ben onları ahiret için zannettim.

Halbuki ya ticaret veya işlerinde bir kesat ve muvaffakiyetsizlik olduğundan, bize ve Risale-i Nur’a, muvaffakiyet için ve zarardan kurtulmak niyetiyle müracaat edip, duâ ve istişare istediklerini anladım.

“Ben, bunlara ne edeyim ve ne diyeyim?” diye tahattur ettim. Birden ihtar edildi: “Ne sen divane ol ve ne de onları divanelikte bırakıp divanece konuşma. Çünkü yılanlar zehirine karşı tiryak tedarikiyle ve onları kaçırmasıyla meşgul ve vazifedar birtek adam, yılanlar içinde duran ve sineklerin ısırmasına maruz olan ve sinekleri kaçırmak için çok yardımcıları bulunan diğer bir adama, yılanların ısırmasını bırakıp, ona, sinekler ısırmamasına yardım için koşan divanedir ve onu çağıran dahi divanedir. O sohbet dahi divanece bir konuşmaktır.” 2 Yani, bu tür şeyler (ticaret ve işlerin kesat gitmesini önlemek) için duâ edilmesine gerek olmadığı ortaya çıkıyor.

Dipnotlar:

1- Lem’alar. 208.

2- Kastamonu Lâhikası. Yeni tanzim. 167.