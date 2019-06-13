Varlık ve yokluk ilişkileri

Bir şey ya vardır ya da yoktur.

Her zaman var olan yalnız Allah’tır. Varlık ile yokluk arasında gidip gelenler ise yaratılandır. Eşya var olmuşsa, vücut kazanmıştır.

Üstad Bediüzzaman Mesnevî-i Nuriye adlı eserinde diyor ki: “Vücut nev’inde tezahum yoktur.” Yani pek çok âlemler, hâller, vücut sahnesinde içtima eder, birleşirler.

Meselâ, gece zamanı, duvarları camdan olan ve elektrik yanan bir odaya girdiğin vakit, âlem-i misale bir pencere hükmünde olan camlarda pek çok menzilleri, odaları göreceksin. Odada otururken, kemal-i sühuletle o misalî odalarda her çeşit tebdil, tağyir, tasarruf edebilirsin. Odadaki elektrik, elektrik misallerinin en uzağına, en yakındır; çünkü, o misalî misallerin kayyumu odur. Bu maddî vücudun bir habbesi, bir parçası, o misalî vücudun bir âlemini içine alabilir.

Bu dört hüküm, Vacib ile âlem-i mümkinat arasında da caridir. Çünkü mümkinatın vücudu, Vacib’in nurundan bir gölge olduğu cihetle, vehmî bir mertebededir; Vacib’in emriyle vücud-i hariciyeye girer (var olur, vücut kazanır), sabit ve müstakar kalır. demek, mümkinatın vücudu, bizzat hakikî bir vücud-i haricî olmadığı gibi, vehmî veya zail bir zıll de değildir, ancak Vacibü’l-Vücud’un icadıyla bir vücuttur. (Mesnevî-i Nuriye, 220)

Demek bu vücut kazanma ancak, Vacibü’l-Vücud’un isteği, iradesi ve ilmi ve kudreti olur, başka olmaz.

Çünkü, “Cenâb-ı Hak öyle bir Kadîr-i Mutlaktır ki, adem ve vücut (yokluk ve varlık), kudretine ve iradesine nisbeten (oranla) iki menzil gibi, gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir günde, isterse bir anda oradan çevirir.” 1

Sonradan yaratılan her varlık yoktan yaratılmış gibi anlaşılsa da aslında, “Hem adem-i mutlak (tam yokluk) zaten yoktur. Çünkü bir ilm-i muhît (her şeyi kapsayan Allah’ın ilmi) var. Hem daire-i ilm-i İlâhînin harici yok ki, bir şey ona atılsın. Daire-i ilim içinde bulunan adem ise, adem-i haricîdir (görünüşte yokluk) ve vücud-u ilmîye (ilmi varlık) perde olmuş bir ünvandır.” .. ”bu mevcudat-ı ilmiye (Allah’ın ilmindeki varlıklara), fenâya gittiklerinde, yani yok olduklarında, aslında, muvakkaten haricî libasını çıkarıp, vücud-u mânevîye ve ilmîye girmektedirler. Yani, hâlik (vücudunu kaybedenler, helak olanlar) ve fâni olanlar, vücud-u haricîyi bırakıp, mahiyetleri bir vücud-u mânevî giyer, daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme girer.” 2

Bütün varlıklar, imkan dairesi ile yokluk arasında seyahat ederler. Görünüşte yok farz edilen, aslında Allah’ın muhit ilminde var olanlar, Cenab-ı Hakk’ı ‘OL’ emriyle varlık âleminde gözükmeye başlarlar.

Demek ki; “Her şeyin nihayet derecede hem san’atlı, hem suhuletli (bir) vücudu (olması) gösteriyor ki, muhit bir ilim sahibi olan bir Kadîr-i Ezelînin eseridir.” Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü bize varlığın, “..yüz bin muhal içinde, değil vücuda gelmek, belki imkân dairesinden çıkıp imtinâ dairesine girecek ve mümkün suretinden çıkıp mümteni (imkânsız) mahiyetine girecek ve hiçbir şey vücuda gelmeyecek, belki de vücuda gelmesi muhal olacaktı.” 3

Kısaca ifade etmek istersek; varlıklar (bizim nazarımızda) yok iken, aslında ilm-i muhitte vardı. Biz ancak Allah’ın meşieti, iradesi ve kudreti ile onlara harici bir vücut verdiğinde onları görüp fark ediyoruz.

Dipnotlar:

1) Mektubat. 99-100. yeni tanzim.

2) Mektubat. 99-100. yeni tanzim.

3) 26. Lem’a. 11. Rica