"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Varlık ve yokluk ilişkileri

M. Fahri UTKAN
13 Haziran 2019, Perşembe 01:03
Bir şey ya vardır ya da yoktur.

Her zaman var olan yalnız Allah’tır. Varlık ile yokluk arasında gidip gelenler ise yaratılandır. Eşya var olmuşsa, vücut kazanmıştır. 

Üstad Bediüzzaman Mesnevî-i Nuriye adlı eserinde diyor ki: “Vücut nev’inde tezahum yoktur.” Yani pek çok âlemler, hâller, vücut sahnesinde içtima eder, birleşirler. 

Meselâ, gece zamanı, duvarları camdan olan ve elektrik yanan bir odaya girdiğin vakit, âlem-i misale bir pencere hükmünde olan camlarda pek çok menzilleri, odaları göreceksin. Odada otururken, kemal-i sühuletle o misalî odalarda her çeşit tebdil, tağyir, tasarruf  edebilirsin. Odadaki elektrik, elektrik misallerinin en uzağına, en yakındır; çünkü, o misalî misallerin kayyumu odur. Bu maddî vücudun bir habbesi, bir parçası, o misalî vücudun bir âlemini içine alabilir. 

Bu dört hüküm, Vacib ile âlem-i mümkinat arasında da caridir. Çünkü mümkinatın vücudu, Vacib’in nurundan bir gölge olduğu cihetle, vehmî bir mertebededir; Vacib’in emriyle vücud-i hariciyeye girer (var olur, vücut kazanır), sabit ve müstakar kalır. demek, mümkinatın vücudu, bizzat hakikî bir vücud-i haricî olmadığı gibi, vehmî veya zail bir zıll de değildir, ancak Vacibü’l-Vücud’un icadıyla bir vücuttur. (Mesnevî-i Nuriye, 220)

Demek bu vücut kazanma ancak, Vacibü’l-Vücud’un isteği, iradesi ve ilmi ve kudreti olur, başka olmaz.

Çünkü, “Cenâb-ı Hak öyle bir Kadîr-i Mutlaktır ki, adem ve vücut (yokluk ve varlık), kudretine ve iradesine nisbeten (oranla) iki menzil gibi, gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir günde, isterse bir anda oradan çevirir.” 1

Sonradan yaratılan her varlık yoktan yaratılmış gibi anlaşılsa da aslında, “Hem adem-i mutlak (tam yokluk) zaten yoktur. Çünkü bir ilm-i muhît (her şeyi kapsayan Allah’ın ilmi) var. Hem daire-i ilm-i İlâhînin harici yok ki, bir şey ona atılsın. Daire-i ilim içinde bulunan adem ise, adem-i haricîdir (görünüşte yokluk) ve vücud-u ilmîye (ilmi varlık) perde olmuş bir ünvandır.” .. ”bu mevcudat-ı ilmiye (Allah’ın ilmindeki varlıklara), fenâya gittiklerinde, yani yok olduklarında, aslında, muvakkaten haricî libasını çıkarıp, vücud-u mânevîye ve ilmîye girmektedirler. Yani, hâlik (vücudunu kaybedenler, helak olanlar) ve fâni olanlar, vücud-u haricîyi bırakıp, mahiyetleri bir vücud-u mânevî giyer, daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme girer.” 2 

Bütün varlıklar, imkan dairesi ile yokluk arasında seyahat ederler. Görünüşte yok farz edilen, aslında Allah’ın muhit ilminde var olanlar, Cenab-ı Hakk’ı ‘OL’ emriyle varlık âleminde gözükmeye başlarlar. 

Demek ki; “Her şeyin nihayet derecede hem san’atlı, hem suhuletli (bir) vücudu (olması) gösteriyor ki, muhit bir ilim sahibi olan bir Kadîr-i Ezelînin eseridir.” Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü bize varlığın, “..yüz bin muhal içinde, değil vücuda gelmek, belki imkân dairesinden çıkıp imtinâ dairesine girecek ve mümkün suretinden çıkıp mümteni (imkânsız) mahiyetine girecek ve hiçbir şey vücuda gelmeyecek, belki de vücuda gelmesi muhal olacaktı.” 3

Kısaca ifade etmek istersek; varlıklar (bizim nazarımızda) yok iken, aslında ilm-i muhitte vardı. Biz ancak Allah’ın meşieti, iradesi ve kudreti ile onlara harici bir vücut verdiğinde onları görüp fark ediyoruz.  

Dipnotlar:

1) Mektubat. 99-100. yeni tanzim.

2) Mektubat. 99-100. yeni tanzim.

3) 26. Lem’a. 11. Rica

 

Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Türkiye kavgacı dilden yoruldu

    AB’ye üyelik egemenliği güçlendirir

    Katarlılar yatırımını çekti

    Ekrana uzun süre bakmak uyku sağlığını bozuyor

    Tuzu azaltmak, ömrün uzamasına vesile olabilir

    Acılı ailelere plastik mermili müdahale
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Erdoğan: Türkiye S-400 sistemini almıştır, biz bu işi bitirdik

    Fransa'da Müslümanlar hakkında yeni reform paketi

    Kredi kartlarında taksit sınırı artırıldı

    Türkiye Küresel Barış Endeksi'nde sondan 12. sırada

    'Uluslararası toplumdaki bölünmüşlük, savaşları büyütüyor'

    Türkiye ile KKTC'nin ortak askeri tatbikatı sona erdi

    Karamollaoğlu: Devlet aşiret yönetir gibi yönetilmez

    Kılıçdaroğlu: 23 Haziran hakkı sahibine teslim etme seçimidir

    Tunceli şehidi Ökkeş Ede ebediyete uğurlandı

    Semiha Yıldırım’dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür

    Rusya, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıya el koydu

    Zarif: BAE bölgedeki ikinci İsrail olmak istiyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Türkiye kavgacı dilden yoruldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaybetme paniği
    Süleyman KÖSMENE

    Sinek düşmanlığı mı, Said Nursî düşmanlığı mı?
    Genel

    Katarlılar yatırımını çekti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Yeni bir halhal mı?
    Sinan Özden

    Toplumun kanayan yarası: Samimiyetsizlik
    Faruk ÇAKIR

    Büyükelçiyi dinler misiniz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasinin 1. ve 2. şartı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.