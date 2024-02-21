Bereketli bir ömür

Gazetemiz Yeni Asya, bugün itibariyle 55. yaşına girmiş bulunuyor. Bereketli, semeredar bir ömür.

Henüz daha çocuk denilecek yaşta iken tanıdığım Yeni Asya’yı düzenli olarak okumaya başlamamın üzerinden 50 sene geçti. Gazete bünyesinde personel olarak fiilen çalışmada ise, 45 yılı geride bıraktık.

Allah, daha nice yıllarda bizi hayırlı neşriyat hizmetlerinde muhafaza ve istihdam eylesin.

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Yeni Asya bünyesinde çalıştığım bunca zaman zarfında, fikir ve tecrübesinden, bilgi ve tavsiyelerinden en çok istifade ettiğim şahsiyet, hiç şüphesiz gazetenin kurucusu ve imtiyaz sahibi olan Mehmet Kutlular Ağabeydir.

Onda, prensiplere bağlılık noktasında müthiş bir irade ve kuvvetli bir dirayet gördüm. Aynı şekilde, temel meselelerde tavizsiz bir istikrar çizgisinde gittiğine ve ömrünü aynı istikamette tamamladığına şahit oldum.

Onun bu dirayetinin arkasında, şüphesiz Zübeyir Gündüzalp’in istihdam etme feraseti ve bilhassa çokça okumuş olduğu Risâle-i Nur’un feyzi, bereketi, terebiye edici hususiyeti vardı.

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Yeni Asya’yı okurken ve bünyesinde çalışırken, Türkiye’nin son 50 yılına damga vurmuş hemen bütün hadiseleri yakından görme ve inceleme imkânını bulduk.

Bilhassa, 1971 Muhtırasından sonraki anarşik hadiselerin tırmanışını, parçalanmış siyaset tablosunu ve koalisyonlar döneminin sancılarını içimiz yana yana müşahade ettik ve yaşadık. Ayrıca, vatandaşı canından bezdiren kuyruklar, kıtlıklar, yoklukların yanı sıra, bir de etrafın kan ve barut koktuğu günlere şahit olduk.

Ardından, 12 Eylül (1980) Darbesi geldi. “Anarşi” gerekçesiyle yapılan bu darbenin cuntacı kadrosu, basın-yayın camiası içinde en çok cezalandırdıkları gazete Yeni Asya oldu.

Bizim camiamız, anarşi, bölücülük, silahlı çatışma, kan dökme gibi hukuk dışı işlere hiç karışmadığı halde, bu meyanda hiçbir sabıkası olmadığı halde, yine de en büyük haksızlığa maruz kadı. Esasen, bu da gösteriyor ki, darbecilerin asıl maksadı anarşi-bölücülükle uğraşmak falan değil, belki Risâle-i Nur eksenli hizmet ve faaliyetleri akamete uğratmak, mümkünse sonunu getirmek idi. Ama, şükür ki buna muvaffak olamadılar.

Vakıa şu ki: Gerek 12 Mart Muhtırası, gerek 12 Eylül Darbesi ve gerekse 1990’lı yılların ikinci yarısında hükmünü icra eden 28 Şubat Müdahalesi karşısında izzetiyle, şerefiyle dimdik duran camia ve gazetelerin başında Yeni Asya geliyor. Gazeteci Ruşen Çakır’ın ifadesiyle “Tüm darbe ve müdahale dönemlerinde, İslâmî câmia içinde Yeni Asya rüştünü ispat etmiştir.”

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Hz. Bediüzzaman, hiç şüphe yok ki, bilhassa siyasî ve içtimai sahada hürriyete, meşrutiyete (demokrasi), cumhuriyete, adalete, vatan ve milletin uhuvvetine, muhabbetine, selametine, saadetine, huzur ve asayişine çok ehemmiyet vermiştir.

Bununla doğrudan bağlantılı olarak, Yeni Asya’nın kuruluş gayesi ve asıl maksadı olan “Risâle-i Nur’un ve Hz. Bediüzzaman’ın içtimai-siyasî meslek ve meşrebini neşr ve ilân etmek” şeklinde özetlenebilecek temel bazı özellikleri var. İşte, bu temel özellikleri, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynı inanç, azim ve dirayetle koruyup devam ettirecek inşallah.

