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9 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Boykot, israf, iktisad...

M. Latif SALİHOĞLU
07 Nisan 2025, Pazartesi
İktidar ile muhalefet arasında yaşanan siyasî çekişme, bir taraftan iktisadî hayatı da etkilemeye başladı. Özellikle firmalar ve çalışan kesimler açısından…

Evet, çok yönlü boykotaj listesinde piyasadaki bazı ürünlerin, firmaların, markaların yer alması sebebiyle, toplumda bir kutuplaşma hâli belirdi. 

Bir taraf, boykot listesini yapıp “alışverişi keselim” derken, diğer taraf “daha çok alışveriş” yapma eğilimi içine girdi.

Bu ise, “fillerin tepişmesiyle çimenlerin ezilmesi” kabilinden hiç hoş olmayan bir tablonun oluşmasına sebebiyet veriyor.

Ortaya çıkan bir garip tablo da şudur ki: Gerek boykotajcıların listesinde yer alan firmaların çalışanları ve gerekse boykotu kırmaya azmetmiş tarafın ekstrem destek verdiği firmaların personeli arasında her iki tarafın, yani hem iktidarın, hem de muhalefetin seçmeni olan vatandaşlar var. Ki, asıl mağduriyeti onlar yaşıyor. Sadece mağduriyet de değil; onlar, ayrıca üzülmek ile sevinmek arasında gidip gelen şaşkınlara dönüyorlar.

Ne diyelim; Allah hayra tebdil etsin bu işi sonunu…

«

Boykot ile boykot karşıtlığı meselesi gündeme geldiği günden beri tarafları yakından izliyoruz. Konuşmalarını dinliyor, yaptıklarını gözlemliyoruz. Bazılarıyla birebir konuştuğumuz da oluyor. Daha önemlisi, nereye gitsek, kiminle görüşsek, bu konuyla ilgili sorulara muhatap oluyoruz. “Bu gidişat hakkında ne düşünüyorsunuz, durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?” tarzında mükerrer sorularla karşılaşıyoruz.

Burada da hemen söyleyelim ki, biz “at izinin it izine karıştığı” bu arenaya girmekten çekiniyoruz. Zira, faydadan çok zararı görünüyor. Doğru olan, siyasî mücadelenin kendi yöntemleriyle ve kendi mecrasında yapılmasıdır.

Netice itibariyle, bir siyasî çekişmenin, her kesimden vatandaşların içinde bulunduğu üretim ve piyasa hayatını, işgücü ve çalışma hayatını, nihayet topyekun ticarî ve iktisadî hayatı menfî yönde etkileyecek bir yolda körkütük gidilmesini doğru bulmuyoruz.

Siyasî mücadele yapacak olanların, başka ilgisiz insanların hassas dengeler üzerinde yürüyen hayatını karartacak bir metot yerine, riskleri sadece kendisine ait olan bir yol ve yöntemi tercih etmeleri gerekiyor. Boykotajların ise, daha çok harice karşı ve zararı bize dokunan ecnebî mallarına karşı yapılması daha doğru olur. Meselâ, vahşette sınır tanımayan zalim İsrail’in ithal ürünlerine karşı…

«

Şu “boykot” merkezli çekişen tarafların yaptıklarına baktığımızda ise, ne yazık ki dizboyu bir “israf çarkı” içinde düşe kalka gittiklerini görüyoruz.

Meselâ: Alışverişi kısan muhaliflerin, şimdiye kadar iktisada riayet etmedikleri anlaşılıyor. Yani, iktisatlı hayata talim etmek mümkün iken, onlar fazladan alışveriş yaparak müsrif olmuşlar, israfa akan bir hayat tarzını tercih etmişler. 

Öte yandan, piyasadaki alışveriş cirosunu iki misline çıkarmakla övünen iktidar yanlılarının da iktisadı değil, israfı teşvik ettikleri anlaşılıyor.

İşte, bilhassa şu “israflı hayat”ı teşvik ve ihsas eden hayat tarzından şiddetle kaçınıyoruz. Zira, bizim esas aldığımız yaşayış tarzı “azami iktisat” prensibine dayanıyor. Evet, 5. Şua’da hatırlatıldığı gibi “İsrafa giren, Süfyanın damına/tuzağına düşer” ve onun hayat tarzına yönelir. Dolayısıyla, en büyük bir korkumuz da budur.

«

Final: Partiler, siyasî mücadelesini meşru zeminde ve kendi mecrasında yapsın ve yapmalı. Ama, kendi seçmen kitlesinin de dahil olduğu masum vatandaşlara zarar verecek yöntemlere yönelmekten şiddetle kaçınmalı. Ve, bizim için en hassas bir nokta olan “iktisatlı hayat”ı teşvik ve tercih etmenin yanı sıra, “israfı teşvik” eden “eylem” ve “söylem”lerden imtina etmeli.

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Yorumlar

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  • Abdullah

    7.4.2025 22:11:57

    İktidarın eleştirilecek tarafları çok.Huku ka ayırlıkları bütün dünya alem biliyor. Bunları tasvip etmek mümkün değil.Vic dan sahibi hiç kimse kabul edemez. Yalnız bütün hataları iktidare vermek te doğru değil.12 sene beraber çalışanlar da hataların ortağıdır.İktidarım 23 sene dir oy verenler,destekleyenler de bu zu lümlere ortaktır.Sessiz kalıp kalben meyledenler de haksızlıkların ortağıdır. Tebliğ makamında olup, kavli leyyyin ile uyarmayanlar da mesuliyetten kurtulamazlar.Ayrıca iktidarın zulümle rine karşı çıkanların da kesinlikle zalim olmamaları gerekiyor.Bütün bunların bir likte değerlendirilmesi ve ona göre hü lüm verilmesi gerekiyor.Bir de Kader ci hetini de ihmal etmemek lazım.Üstad'ı mız ne diyor; " Hangi fiilimizle kadere fetva verdik ki bu başımıza geldi." diye Bu husus ta asla gözardı edilmemelidir.

  • Hüseyin İlhan

    7.4.2025 18:50:47

    Aziz üstadımızın AVUSTURYA hükümetine karşı boykotu nireee,din adına,dindarı aldatarak iktidar olup iki de bir EYY İSRAİL diyerek güya FİLİSTİNLİ masum,mazlum ve mağdur kardeşlerimizin hakkını savunuyor muş-mış yapanaalrın hala BAKÜ-CEYHAN Boru hattından varil başına 1.27 dolar kar ediyoruz diyerek katillere destek olan iktidar desteklenir mi,asla. Zira düşmanımın düşmanı dostumdur gibi bir realiteye dahi riayet etmeyen,kardeşlerimizi sistematik katlederek soykırım yapana hala destek olanlar hangi boykotu yapıyor,ühangisine karşı oluyor .Zira miş,mışlar ile bu mileti aldatan ahirinde kendisi aldanmıştır. YAŞASIN ZALİMLER İÇİN CEHENNEM

  • Osman Yıldirim

    7.4.2025 12:40:59

    Burada büyük bir garabet görünmektedir, iktidar kendi siyasetine hizmet eden her eylemi meşru,siyasetine ters düşen her davranışı da gayri meşru göstermektedir ki buda iktidar ve başındaki zatın tek değeri siyaset olduğunu siyaset dışında hiç bir kavram ve değerin önemi olmadığının itirafı niteliğindedir. Durum bu iken bazı duygusal insan ve gurubların sanki ulvi bir gaye pesindeymisler gibi iktidarın peşine takılmalar ülkeyi zor duruma sokmuştur. Özellikle dindar gurupların ve bazı Nur talebelerinin bu iktidara ulvi manalar yükleyerek peşlerinden gitmeleri bu toplumun maneviyatından derin yaralar açtığını ne yazıkki gorememekteler. Devleti devlet olma bağlarından kopartılarak adeta bir şahsın şahsı sirketine dönüştürülmesinin maneviyat ve dindarlıkla ne alakası olabilir.

  • HÇeşitcioğlu

    7.4.2025 11:57:53

    1908’de İsanbul’da Avrupa mallarına karşı genel boykot yapılmış; hamalların da katıldığı bu boykota Bediüzzaman da katılmıştır. Hatta 31 Mart Savunmasında açıklıl getirmiş: “Hammalların, Avusturya’ya karşı (benim gibi bütün Avrupa’ya karşı) boykotları ve en müşevveş ve heyecanlı zamanlarda âkılâne hareketlerinde bu nasihatın tesiri olmuştur. Padişaha karşı irtibatlarını tâdil etmeye ve boykotajlarla Avrupa’ya karşı harb-i iktisadî açmaya sebebiyet verdiğimden demek cinayet ettim ki bu belâya düştüm!” “Siz, Avusturya’ya güya boykot yapıyorsunuz, hem onun gönderdiği kalpakları giyiyorsunuz. Ben ise, bütün Avrupa’ya boykot yapıyorum, onun için yalnız memleketimin maddî ve mânevî mâmulâtını giyiyorum.” TarihçeiHayat.

  • Hüseyin İlhan

    7.4.2025 10:29:43

    Allah razı olsun ağabeyim. Bu işin şu yönlerini nazara vermekte fayda var. 1-İktidar cenahı yıllardır 'İtibardan tasarruf olmaz,diyerek hem kendileri hem de millete israf içinde olmayı yerleştiren biri. 2-Ülke ekonomisine zarar veren 23 yıldır bu ülke de çiftçisinin ürününe hak'kı olan fiyatı vermeyen,besicilerine destek vermesi gerekirken LÖB et dahil ithal ederek birde insanımıza sağlıksız gıda yediren iktidardır. 3-Ekonomimize zarar veren BOP Eşbaşkanı yaptılar diyerek RUS UÇAĞI düşürülünce binlerce çiftçinin ürünü elinde kaldı.Binlerce tekstil çalışanı mağdur oldu.Tekstil,inşaat malzemesi satanlar iflas etti. Nihayetinde SURİYE yanlışından dolayı 500 milyar doların üzerinde ülkeye zarar veren iktidar asla masum olamaz ve gerçek suçlu,hain iktidar cenahıdır.

  • Mehmet Soydan

    7.4.2025 07:13:48

    Ağabeyim muhaliflerin boykotunu eleştirirken, iktidar medyasını boykot etmelerini kastetmediğinizi düşünüyorum. Boykot ettikleri diğer firmalarla alâkalı da şöyle bir durum var: Her boykot, o sektördeki boykot edilmeyen alternatif firmaları güçlendirip büyüteceğinden, velev ki boykot edilen firmalarda işten çıkarılanlar o alternatif firmalara yönelebilirler.

Risale-i Nur Külliyatı

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