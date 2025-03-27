"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Demokrasi amaç mı, araç mı?

M. Latif SALİHOĞLU
27 Mart 2025, Perşembe
Siyasetle uğraşanlar, başlıktaki soruya gayet açık ve net bir şekilde cevap vermeli. Çünkü, demokrasinin zıddı tahakkümdür, istibdattır, diktatörlüktür…

Bakmayın siz bazı muhakeme fukaralarının “Demokrasi küfür rejimidir” demelerine. Eski tâbiri ile “demokrasi” denilen şey, “meşrutiyet”in ta kendisidir. 

Meşrutiyet manasındaki demokrasi, İslâmiyet ile çatışan bir sistem değildir. Dahası, Üstad Bediüzzaman’ın meydan okurcasına söylediği “Ruhu şeriattandır.”

«

Bir an için demokrasinin rafa kaldırıldığını, yahut bir darbe ile devre dışı edildiğini düşünelim. 

Onun yerine ne gelir?

Hiç tereddütsüz diktacı bir rejim gelir. Partiler kapatılır. Seçim sistemi iptal edilir. Milletin hür iradesi hançerlenir. Baskı ve zulüm meydan alır. Hukuk ve adalet mekânizması hakkıyla işlemez hale gelir. Keyfî uygulamalar başını alıp gider. Hiç kimsenin can ve mal emniyeti kalmaz. Zira, gücü yeten yetene tarzında kaotik bir vaziyet hasıl olur.

Onun içindir ki, vaktiyle 27 Mayıs Darbesi’nde etkili rol oynayan bir şahıs, olup biten zulüm ve haksızlıklara şahit olduktan sonra şunu söylemeye mecbur kalmış: “En kötü bir demokrasi, en iyi bir darbe rejiminden daha iyidir.”

Bu şahsın yaşadığı bir acı vakıa da şudur: Demokratlara karşı birlikte darbe yaptıkları cuntanın sağ kanadı, bilâhare anlaşmazlığa düştükleri sağ kanadı tasfiye ediyor. Yani, darbe cuntası, kendi çocuklarını bile yemekten çekinmemiş. Bu da, “darbe içinde darbe” ihtimalinin her zaman için var olduğunu gösteriyor.

İşte, bütün bu gelişmeler, demokrasinin devre dışı edilmesiyle yaşanıyor.

«

Demokrasinin amaç mı, yoksa zümre tahakkümünü kurmak için bir araç mı olduğu hususu günümüzde de önem arz ediyor.

Zira, mevcut siyasî otoritenin diğer partilere yönelik bazı müdahale yöntemleri ve bilhassa yargı sisteminin bu meyandaki işleyişi, zihinlerde ister istemez “amaç mı, araç mı?” sorusunu canlandırıyor. Üstelik bu sorular büyük ölçüde cevapsız kalıyor. Verilen yarım ağızlı cevaplar da tatmin etmekten uzak duruyor.

Onun için, zihinlerde şüphe ve tereddüde yer kalmayacak şekilde bu meselenin izah edilmesi ve başlıktaki o can alıcı soruya esaslı bir cevap verilmesi gerekiyor.

«

Açıkça ifade edelim ki, siyasî muhalefete ve muhalif fikirdeki vatandaşlara yönelik yürütülen operasyonlar, varlığına inanmak istediğimiz hukuk ve demokrasi mekanizmasını ciddi şekilde şaibe altında bırakıyor. Keza, emniyet ve adalet dairesindeki işleyişe siyasî müdahalenin yapıldığına dair şüphelere kuvvet veriyor. Hele “gizli tanık” dayanaklı operasyonlar üzerindeki sis perdesini büsbütün kalınlaştırıyor.

Şayet şu “gizli tanık”a dayandırılan suçlamalar sebebiyle operasyonlara, hele ki tutuklamalara devam edilecek olursa, o takdirde hiç kimse kendini güvende hissedemez bir hale gelir. Bu ise, şeffaflığın bir garantisi mahiyetindeki demokrasiye olan inancı örselemeye başlar.

« 

Velhasıl, siyasî iktidarın vatandaşlara demokrasi meselesinde tam bir güvence vermesi lazım. Kendisi nasıl demokrasi mekanizmasının işleyişi ile iktidara geldi ise, sahip olduğu iktidarı aynı mekanizmanın işleyişi ile başka siyasî partilere de devredebileceğine dair en azından şüpheleri izale edici izahlarda bulunması elzem hale gelmiştir. Zira, şimdiye kadar takışmadığı, hırpalamadığı, hatta kriminalize etmediği bir muhalefet partisi neredeyse kalmadı. Üstelik, bazen öyle bir zıtlaşma hali sergiliyor ki, siyasî rakiplerini azılı düşman, yahut vatan-millet haini gibi nazara vermeye çalışıyor. Bunun ise, demokrasi ile, hür irade ile izahı mümkün değil. Demek, zihinlerdeki sisleri izâle edecek esaslı ve tatminkâr bir izahata ihtiyaç var.

Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küba: İsrail, ABD'nin sağladığı tam bir cezasızlıkla Filistin halkını yok etmeye devam ediyor

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Zulmün, haksızlığın sona ermesi için dua ediyoruz

    Yaralı Filistinliler Japonya'da da tedavi edilmeye başladı

    AB'den en az 72 saat yetecek acil durum malzemesi stoklanması çağrısı

    CHP'li Meclis Üyesi Nuri Aslan İBB Başkan Vekilliğine seçildi

    Japonya'nın batısındaki orman yangınları devam ediyor

    İBB soruşturmasında Ali Nuhoğlu ile Furkan Remzi Ceylan'ın 3 şirketine el konuldu

    8 ilde eş zamanlı fahiş fiyat denetimi

    Kanada ve Grönland anketinde Trump'a yüzde 20'nin altında destek çıktı

    Sağduyuya davet

    AB: Görüşmeler tehlikeye girer

    Adalet herkese doğru şekilde işlemeli

    Ekonomi bir kez daha belirsizlik döneminde

    Şehid edilen gazetecinin mesajı: Gazze’yi yalnız bırakmayın

    Demokratik rekabet zeminini korumalıyız

    Erdoğan’ın annesine hakarete Özel’den sert tepki

    Âdil yargılama istiyoruz

    Adalet göçük altında kaldı

    Hindistan’da Müslümanları hedef alan kanun teklifine tepki

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi amaç mı, araç mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Artık uyanınız!”
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm medeniyetini ihya projesi: Risale-i Nur
    Cevher İLHAN

    Demokratik direnç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Boykot, demokrasi ve düzen
    Süleyman KÖSMENE

    İtikaf günleri
    Ali Rıza AYDIN

    Saadete üç kala
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Trump ve dünya ekonomik forum
    Sebahattin YAŞAR

    Ardında hoş bir seda bırakmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.