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20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

“Demokrat Nur Talebeleri”

M. Latif SALİHOĞLU
20 Haziran 2022, Pazartesi
Risâle-i Nur Külliyatına dahil olan Emirdağ Lâhikası isimli eserde, gerek tarif itibariyle ve gerekse imza yerinde “Demokrat Nur Talebeleri” ifadesi açık bir şekilde zikrediliyor. Üstelik, mükerrer surette...

Meselâ, aynı eserin ikinci yarısında “Sayın Adnan Menderes” hitabıyla başlayan mektupta, isimleri tek tek zikredilen 14 Nur Talebesi, kendilerini Demokrat Partinin hem mensubu, hem de âzâsı olarak takdim ediyor.

İşte, o “Demokrat âzâlarından Nur Talebeleri”nin isimleri: “Mustafa, Nuri, Nuri, Hamza, Süleyman, Hasan, Seyda, Receb, İbrahim, Faruk, Muzaffer, Tahir, Sadık, Mehmed.”

Bu listede ismi geçen Emirdağ’lı Hamza (Emek) merhumun hatıralarını, yıllar önce ve yaklaşık 300 kişinin huzurunda bizzat kendi lisanından dinleme bahtiyarlığını yaşadık, söylediklerine yakînen şahit olduk.

Hamza Emek, o mümtaz meclisin huzuruna çıkarak şunları söyledi: “Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin tensib ve tasvibiyle, Demokrat Parti Emirdağ İlçe Teşkilâtında vazife aldık. Bir gün Mehmed Çalışkan’la beni çağırdı ve ‘Kardaşlarım, sizler benim ve Risâle–i Nur’un bedeline Demokrat Partiye kaydolun’ dedi. Biz de kaydolduk ve bilâhare yine onun izni ve rızasıyla Teşkilât Başkanlığı vazifesinde bulundum. (...) Bazı kimseler, dedikodu şeklinde yaydılar ki, ‘Üstad, Demokratları terk etti, onlardan yüz çevirdi, desteğini geri çekti, vesaire...’ Bunun aslı esası yok. Üstad, zaman zaman Demokratlara kızıp hiddet etmekle beraber, yine de onları desteklemeye devam etti, hele hele bir başka cereyana zerrece meyil göstermedi. (...) Üstad bir defasında, Demokratlardan mânevî desteğini çekmesi halinde, ‘ortalığın karışıp altüst olacağı’ şeklinde bir endişesini dile getirdi. Maalesef, Üstad’ın vefatından iki ay kadar sonra (27 Mayıs), ortalık karıştı, bundan da devlet ve millet olarak çok büyük zarar gördük. Yaşananlar, Üstadımızın endişesini doğrulamış oldu.” (Not: Aktardığımız bu bilgileri te’yiden, ayrıca bakınız: Son Şahitler–2, s. 421)

Bayram Yüksel’in hatıraları

Üstad Bediüzzaman’ın has talebelerinden Bayram Yüksel’in bu hususla ilgili hatıralaları da, yukarıda aktardıklarımızla aynı yönde. Her ikisi de birbirini te’yit ve te’kid ediyor.

Sağlığında kendisinden şifâhen de dinlediğimiz Bayram Ağabeyimizin söz konusu hatırâ notlarını, dilerseniz yazılı bir kaynaktan aktaralım. İşte, Son Şahitler–3’te yer alan ifadelerinden bir bölüm: “(Halkçılar gibi) Demokrat milletvekilleri de Üstadın ziyaretine gelirlerdi. Üstadın onlarla görüşmesi ise (Halkçılardan) daha farklıydı. Onlara, ‘Biz Nurcular, sizi destekliyoruz. Ben sizi tutuyorum’ derdi. Misâller verirdi. ‘Hamza Emek benim talebemdir, hem de Demokrattır’ diye Demokratlara anlatırdı.”

Bayram Yüksel’in, yine siyasî mevzularla ilgili olarak merhum Zübeyir Ağabeyden aktardıkları da çok dikkat çekici. İşte anlattıklarından kısacık bir bölüm:

“Zübeyir Ağabey, müstesnâ idi... Bizler Üstadımızın, Risâle-i Nur’un tarz-ı hareketini, ihlâs, istiğna, mahviyet, fedakârlık, kahramanlık, iktisat; kardeşlerine karşı tevazu, şefkat, düşmanlara karşı ise, şecaat, cesaret derslerini Üstaddan sonra Zübeyir Ağabeyden aldık. Risâle-i Nur ve Üstad uğrunda kendisini binler parça da etseler, o, yine Risâle-i Nur diye kalkardı. Onda, Risâle-i Nur’a ve Üstadımıza karşı öyle bir bağlılık vardı ki, katiyyen taviz vermezdi.

“Millî Nizam Partisi kurulduğunda (1969) da hiç taviz vermedi. Daima Nur’un içtimaî hayatımıza dair derslerini anlatırdı. ‘Ama Ağabey, bunlar Müslüman değiller mi? Bunlar kardeşlerimiz değil mi?’ dediğimizde, ‘Bunlar Üstadı anlayamamışlar. Bunlar bilmeyerek Nur Talebelerini parçalıyorlar, çok, pek çok zarar veriyorlar’ diyordu.

“Zübeyir Ağabey, Risâle-i Nur prensiplerine aykırı hareketlere katiyyen müsamaha göstermezdi.”

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