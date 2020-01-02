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2 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Ecevit’in Ayastefanos hükûmeti

M. Latif SALİHOĞLU
02 Ocak 2020, Perşembe
TARİHİN YORUMU 2 Ocak 1978

Günün tarihi şudur: CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Yeşilköy’deki (Ayastefanos) Güneş Motel’de gizlice görüştüğü 13 milletvekili ile anlaşarak, 2 Ocak 1978 tarihi itibariyle bıçak sırtınta bir hükûmet kurmaya muvaffak oldu. (Bu milletvekillerinin 11’i AP’den ayartılmış kimselerdi.)

* * *

Genel seçimler, 1977’nin Haziran ayında yapıldı. Dört partinin yarışa katıldığı seçimde, hiçbir parti tek başına iktidara gelecek milletvekili sayısına ulaşamadı. Koalisyon hükûmeti kaçınılmaz hâle geldi.

Sandıktan çıkan oyların oranı ile seçilen milletvekillerinin partilere göre dağılımı ise, aynen şu şekilde neticelendi:

CHP: % 41.38 oy ile 213 milletvekili

AP:   % 36.88 oy ile 189 milletvekili

MSP: % 8.56 oy ile 24 milletvekili

MHP: % 6.42 oy ile 16 milletvekili

Toplam 450 milletvekilliğinin geri kalan kısmını ise bağımsızlar ve diğer küçük  partiler kazandı. 

* * *

Bülent Ecevit, genel seçimlerden altı ay sonradan ikna ettiği 13 kişilik milletvekili grubuyla gizli-kapaklı bir dizi görüşmelerde bulunduğu, tabi sonradan anlaşıldı. Taraflar arasında yaşanan ciddî pazarlıklar neticesinde “Her bağımsıza bir bakanlık” şeklinde anlaşmaya varılmış, meğerse.

Bu gizli anlaşmada, ayrıca mevcut Demirel hükûmetinin bir gensoru ile düşürülmesine karar verilmiş, aynı şekilde.

* * *

Gizlice kurulan plân, adım adım sahneye konuldu. Nihayet, Süleyman Demirel başkanlığındaki 2. Milliyetçi Cephe Hükûmeti düşürüldü. Yerine ise, İkinci Ecevit Hükûmeti kurulmuş oldu. (Birincisi, Erbakan sayesinde 1974’te kurulmuştu.)

Bu ucûbe hükûmetin kurulabilmesi için, Bülent Ecevit’in bağımsızlarla yapmış olduğu gizli görüşmelerin adresi, başta da ifade ettiğimiz gibi Yeşilköy’deki Güneş Moteli olduğundan, halk arasındaki ismi de “Motel Hükûmeti” oldu.

* * *

Ecevit, başında bulunduğu CHP Haziran 1977 seçimlerinden birinci çıkmasına rağmen, seçimden sonra ne kadar uğraştıysa da yeterli desteği sağlayamadı ve hükûmeti bir türlü kuramadı. Bu sebeple, mecburiyet tahtında Süleyman Demirel başbakanlığında Milliyetçi Cephe hükümeti yeniden kurulmuş oldu.

Ecevit ise, bu durumu içine sindiremedi. Her yolu deneyerek, hükümeti devirmeye çalıştılar. Sonunda, bir “Ahlâksız plan”da muvaffak oldular: 1977 yılı Aralık ayında Yeşilköy yakınlarındaki (Ayastefanos Florya'daki) Güneş Motel'de AP üyesi gayrımemnun bazı milletvekilleriyle gizli görüşmelerde bulunan Ecevit, neticede onları iğfal ederek partileriyle yollarını ayırdı. İçlerinde, sonradan yolsuzluktan hüküm giyen Tuncay Mataracı'nın da bulunduğu 11 AP milletvekili partilerinden ayrılarak bağımsız oldular.

Aynı milletvekilleri, kısa bir süre sonra hükümete verilen gensoruyu destekleyerek, Demirel kabinesini düşürdüler ve hemen ardından Ecevit'in kuracağı yeni hükûmeti destekleyeceklerini deklare ettiler.

Ecevit, 2 Ocak 1978'de yeni kabineyi kurdu. Bu kabinede, AP'den apartılan milletvekillerine birer bakanlık makamı peşkeş çeken Ecevit, 213+13=226'yı bularak, Meclis'ten gerekli olan güvenoyunu almayı başardı. AP lideri Demirel, bakanlık karşılığı olarak partisinden adam ayartarak hükûmet kurulmasını siyasî yönden ahlâkî bulmadığını ilân ederek, yeni hükümete şu ismi koydu: Motel Hükümeti.

Garip tecellisi: 100 yıl ve 13 rakamı

Adına "93 Harbi" denilen Osmanlı-Rus Savaşı (1877-78), Rusya'nın üstünlük sağlamasıyla neticelendi. Rus ordusu, 1878’de o zamanlar Ayastefanos denilen Yeşilköy'e kadar gelerek burada askerî karargâh kurdu. İstanbul'a girmesine ramak kalmıştı. Rus karargâhı ile saltanat ve hilâfet merkezi olan İstanbul arasındaki mesafe, kuşbakışı 13 kilometredir.

İşte, bu hadiseden tam 100 yıl sonra ve yine Yeşilköy’de13 rakamlı yeni bir vukuat yaşandı: Birincisi Çarlık Rusyası, ikincisi ise Komünist Rusya tehlikesi ile bağlantılı olan bu iki hadise arasında daha başka benzerlikler de var.

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