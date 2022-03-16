"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Fıtrî meyelân tekâmül ettirir

M. Latif SALİHOĞLU
16 Mart 2022, Çarşamba
Bu konuyu bize ders veren Üstad Bediüzzaman’a ait gayet vurucu ve mânidar bir vecize var. Söze onunla başlayalım.

Diyor ki: “Fıtrî meyelan, mukavemet-sûzdur. Bir avuç su, kalın bir demir gülle içine atılsa, kışta soğuğa mâruz bırakılsa, meyl-i inbisat demiri parçalar.” (Sünûhât: 73)

Bu, kısaca şu demektir: Fıtrî olan meyil, akış, eğilim, gelişme, inkişaf..., önünde aşılmaz bir engel-mani-mukavemet tanımaz.

Yani, önüne gelen her engeli bir şekilde aşar, deler, geçer. Meselâ, su gibi kendi mecrâsında akar gider; bazı hallerde ise, demiri bile parçalar. 

Demek ki, en hayırlı, en sağlam ve en selâmetli bir muvaffakiyet için, fıtrî seyir ve meyelân kànununa riayet ederek gitmeli.

*

Fıtrî seyir ve meyelânın çarpıcı bir başka misâli de, toprağa düşen tohumların, çekirdeklerin inkişaf tablosunda görünüyor.

Toprak altında filizlenen bir tohumun yumuşacık kök ve damarları, nisbeten çok daha sert olan taş ve toprağı deler geçer.

Tohumların toprağı yarması, iki sûretle oluyor. Bir yandan köklerini derinlere salarak kendisi için lâzım olan âb-ı hayatı ararken, bir yandan da üzerindeki toprak tabakasını başıyla yararak gün yüzüne çıkmaya çalışıyor.

Cenâb-ı Hak, tohuma öyle bir fıtrî meyelan vermiş ki, hayatını ve neslini idame ettirmek için hiçbir engel tanımıyor. Yahut, hayatiyeti için lâzım olan herşey, ona musahhar oluyor.

*

Fıtrî seyir içinde gerçekleşen doğumların gebelik süresi 9 ay 10 gündür. Bir başka ifadeyle 40 hafta veya 280 gün.

Bu sürenin dışında gerçekleşen doğumlar risklidir: Sakat, özürlü, gelişimi tamamlayamamış, prematüre, vesaire...

*

Şimdi, fıtrî meyelâna dair halkayı biraz daha genişleterek konuyu işlemeye devam edelim.

Milletin tekâmülü, ancak hürriyet ve meşrûiyet içinde kalmakla, ancak hukuk ve kànun dairesinde hareket etmekle mümkün olur. Aksi halde, sağlıklı ve huzurlu bir gelişmeden söz edilemez. Söz edilse bile, bununla övünülmez.

Gelişmenin, tekâmülün merkezinde “insan” unsuru olacak. Tıpta, teknolojide, kültür ve medeniyet sahasındaki bütün gelişmelerde, öncelik insana ait olacak.

Zira, başka türlü gelişmelerin, yani insanı merkeze almayan, ya da ferdî hakları geri plâna iten arayış ve tekliflerin tadı tuzu olmaz. Bunlarda nur olmadığı gibi, huzur da bulunmaz.

Demek ki, öncelik “insan” unsurunda olmalı. İnsan, her türlü tekâmülün merkezine alınmalı.

İnsanlar arasındaki münasebetler ise, kànun hakimiyetine dayanmalı. Herkes kànun önünde eşit olduğu gibi, aynı zamanda başkasına karşı da hür ve serbest olmalı.

İnsan, kendisine ve başkasına zarar vermemek şartıyla, şahane bir şekilde hür ve serbest hareket edebilmeli.

Kabiliyetlerin gelişimi, istidatların tekemmülü, ancak bu sûretle mümkün olur. Esasında, hayatın haz ve lezzeti de yine bu sûretle alınabilir.

Yaratılıştaki sır ve hikmet, insanda mevcut kabiliyetlerin iradî bir serbestlik içinde inkişaf etmesini gerektirir.

Fıtratın kànunları, “taallüm ile tekemmülü” icap ettirir. Yaratılışın sırr–ı hikmetini bilmeyen gafiller ise, bu fıtrî tekâmülü engellemeye çalışır. Fıtrî gelişmenin önüne takoz koyar. Sosyal hayat çarklarının uyum içinde dönmesini zorlaştırır. Hatta, bazan bu çarkların dişlilerini kırmaya kadar işi ileri götürür.

Böyle yapmakla, bunlar hem kendilerine, hem de içinde bulundukları topluma büyük zarar verirler.

Hayvanlarla bitkilerin dizginleri Yaratıcı’nın elinde. Bunları serbest bırakmamış. İnsanlar ise, dizginsiz bırakılmışlar. Bu sebeple, insanın vahşisi, vahşi bir canavardan bile çok daha muzır ve tehlikelidir.

Böyledir insan: Meleklerin de üstüne çıkabilir, hayvandan da yüz derece aşağıya düşebilir.

Fıtrat kanunlarına, yani fıtrî meyelâna uyulduğu takdirde, insan için mânen âlâ-yı illiyyine kadar yol açık olduğu gibi, maddeten de her türlü engeli aşabilecek ve yaptığı hizmetleri kademe kademe inkişâf ettirecek şansa-imkâna sahip olabilir demektir.

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    İktidar siyasi popülizm üretiyor

    İslamofobiye karşı birlikte mücadele etmeliyiz

    Kaygı bozukluğu çocukları ekrana yöneltiyor

    Rusya tahıl ihracını durdurdu

    Gümrük vergisine zam

    Rusya'dan ABD Başkanı'na yaptırım kararı

    Somali Başbakanı'ndan uluslararası topluma yardım çağrısı

    Hollanda'da tüm salgın kısıtlamaları kaldırılıyor

    "40 binden fazla Suriyeli, Ukrayna'da savaşmak için kayıt yaptırdı"

    "Ukrayna'dan 14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye ettik"

    Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

    'Ukrayna'da bulunan yabancı paralı savaşçılara saldırılar düzenleyeceğiz'

    Zelenskiy: Rusya diğer Avrupa ülkelerini de hedef alabilir

    AB'nin Rusya'ya yeni yaptırımlarının detayları belli oldu

    'Sırbistan NATO’ya girmeyecek'

    Jacinda Ardern: 51 şehidimizi her zaman hatırlayacak ve minnetle anacağız

    Yaptırım uygulanan Rus ''oligarklar''ın serveti en az 118 milyar dolar

    SB'ye alınacak sağlık personeli için tercih süreci başladı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rus ordusundan 13 bin 500'den fazla asker öldürüldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saray rejiminde hukuka dönülebilir mi?
    Cevher İLHAN

    Seçim sistemi de “ucûbe sistem”e uyduruluyor
    Ahmet BATTAL

    Rubikon’u geçmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fıtrî meyelân tekâmül ettirir
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdata hepimiz karşı çıkmayacak mıyız?
    Risale-i Nur'dan

    Harbi idame ve sulhu reddetmek neyi gösterir?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Gençliğe gülümserken
    Genel

    Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Süleyman KÖSMENE

    Adem âlemleri nelerdir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.