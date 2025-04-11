"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Güç ve korku paranoyası

M. Latif SALİHOĞLU
11 Nisan 2025, Cuma
Burada öncelikle hangi korkudan söz ettiğimizi belirtelim. Çünkü, korkular çeşit çeşittir. Bunların başında İlâhî korku, yani “Allah korkusu” gelir ki, bu her kul için gerekli olmakla beraber, bu yazının konusu değildir.

Öte yandan, ölüm-hastalık-düşme-yaralanma korkusu var ki, o da “hıfz-ı hayat” için verilmiş; yoksa, hayatı azaba çevirmek için değil.

Korkunun bir başka türü şudur: Yılandan-akrepten çekinir gibi, manevî günahlardan çekinerek, iman ve takvâ kalesine sığınmaya çalışmak.

Bilinmesi gereken bir başka nokta, birinin şerrinden, iftirasından, düşmanlık etmesinden çekinmek hususu ki, bazıları tarafından “korku” kategorisine konulsa da, bunun aslı klasik manadaki “korkmak” değil; belki, Allah’a sığınmak, istiaze etmek manasındaki “çekinmek”tir. Dolayısıyla, bu ikisini birbirine karıştırmamalı. Aksi hâlde, paranoyalık bir maraz da burada tezâhür eder.

Yazının ana konusunu ise, kısaca “beşerî korku” diye tâbir etmek mümkün. Yani, insanların birbirinden korkması, yahut tehditle ve güç gösterisiyle başkalarını korkutmaya çalışmak. Şimdi bu noktaya bir miktar tahşidat yapmaya çalışalım.

«

Hâl-i âlemde şimdi bâriz şekilde görülen şu “güç ve korku” meselesini düşünürken, aklıma birçok husus geldi; hafızamda birçok cümle kurulumu şekillendi. Onlardan da bir demet sunarak konuya öyle devam edelim.

* Elindeki güç ile başkasını korkutup yıldırmaya çalışan kimse, şüphe kalmaz ki kendisi de gizli bir korkaktır.

* Adaletin gücü, şimdilik ne yazık ki zaaf içinde. Zira, gücün adaleti hükümferma olmuş durumda.

* Güce tapanlar, gün gelir gücün kulu-kölesi olur.

* Müstebidlerin güç gösterisinden korkmayanlar, ömürde bir kez ölürler; aksine, onların gücünden korkup sinenler, yahut onlara boyun eğenler, bir cihette hep ölürler.

* Güçten korkanların güç gösterisinde bulunması, gerçekte iç dünyalarında aynı korkuyu fena hâlde taşıdığını izhar etmiş oluyor.

«

Yazının son kısmını, korku meselesine dair gayet muhkem ve müessir ifadeler serd eden ve sözlerinin aynısını hayatında bilfiil yaşayan Üstad Bediüzzaman’ın bakış açısına ayıralım.

29. Mektupta talebelerine şöyle sesleniyor:

“Ey kardeşlerim! Eğer ehl-i ilhadın dalkavukları, sizi korkutmak ile kudsî cihad-ı manevînizden vazgeçirmek için size hücum etseler; onlara deyiniz: ‘Biz hizbü’l-Kurân’ız, “Şüphesiz ki Kur’ân’ı Biz indirdik ve onu koruyacak olan da Biziz (Hicr Suresi/9)” sırrıyla, Kurân’ın kal’asındayız.’”

Evet, ehl-i dünya, ehl-i dalâlet ve ehl-i siyasetin bütün korkutmalarına karşı hiç çekinmeyen ve Kurân’a hizmetten bir ân için geri durmayan Üstad Bediüzzaman, 13. Mektup’ta da aynen şunu ifade ediyor: “Bütün sergüzeşt-i hayatım şahittir ki, hak gördüğüm meslekte gitmeye karşı korku elimi tutup men’edememiş ve edemiyor.”

İşte, hakikat bu merkezde olmasına rağmen, insanlarımızın mühim bir kısmı yine de korkuyor, maalesef. Dahası, o yersiz-gereksiz-faydasız korkudan dolayı, bizzat şahit olduğu zulme, haksızlığa, zorbalığa dahi karşı gelmiyor, gelemiyor. Yahut, hürriyete-demokrasiye sahip çıkmıyor çıkamıyor.

Esasen, bu hâl gösteriyor ki, iman iki türlüdür: Biri taklidî, diğeri tahkikî iman.

Taklidî iman, çetin zamanlarda sahibini ayakta tutamıyor, onu muhafaza edemiyor; dahası, korkular ve zorluklar karşısında çabuk kırılıp dağılabiliyor.

Sağlam ve sarsılmaz iman ise, elhak tahkikî olanıdır ki, asıl ona sarılmalı ve bütün kuvvetiyle ona çalışmalı.

Okunma Sayısı: 311
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarih, Gazze’ye sessiz kalanları yargılayacak

    Pahalılık sinir hastası yaptı

    İhraç edilen 4,2 bin ton ürün iade edildi

    Kartalkaya yangınına bilirkişi raporu: Tedbir de yoktu, eğitim de

    Rusya ve ABD heyetleri arasında İstanbul'da 6 saatlik görüşme

    Ankara'ya kar uyarısı

    AB, ABD'ye karşı misillemesini askıya aldı

    Erdoğan, Buldan ve Önder'le görüştü

    'Siyaset' Musk'a yaramadı

    Tunceli-Çemişgezek'te şap karantinası başlatıldı

    "Kimsenin ne olduğunu bilmediği silahlarımız var"

    Trump yönetimi, Çin'e tarifeleri artırdı, diğer ülkelere 90 gün süreyle durdurdu

    'Emekliyim, mutsuzum'

    İsrail basını: Netanyahu “küçük düşürüldü”

    Uysal: İktidar, çiftçimizi sefil ediyor

    TTB: Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar kabul edilemez

    Katliam varken nasıl normalleşme olacak?

    “Demokrasi sadece yenenlerin sevindiği bir düzen değil”

    Özdağ hakkında yeni iddianame

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Perde yırtılmadıkça...”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Güç ve korku paranoyası
    Osman ZENGİN

    “Risale-i Nur Talebesi misiniz?” "Değilim."
    Erdal Odabaş

    Camide kitap okuma seferberliği
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’u tekrar tekrar okumalı
    Ali FERŞADOĞLU

    Kendi kendimize Nurculuk mu yapıyoruz?
    Cevher İLHAN

    İktidarın İsrail kırılganlığı
    Şemseddin ÇAKIR

    Fizik ve metafizik
    Şükrü BULUT

    Yorumcularımızla baş başa…
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık Gazze’nin yanında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.