"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

İlk ciddî kabine değişikliği

M. Latif SALİHOĞLU
25 Ekim 2024, Cuma
Günün Tarihi: 25 EKİM 1937

Tek parti döneminde yapılan kabine değişikliğinde en dikkate değer gelişme 25 Ekim 1937’de yaşandı.

O gün, tam 12 yıldır tek parti hükûmetlerinin başında olan İsmet İnönü görevinden istifa etti. Mustafa Kemal’in talimatıyla, onun yerine “İktisat Vekili” Celal Bayar vekâleten atandı. Birkaç hafta sonra da Bayar asaleten atanmış oldu.

Bu esnada, katliama dönüşen Dersim Harekâtı bütün şiddetiyle devam ediyordu. Birinci büyük operasyon İnönü’nün başbakanlığı döneminde, ikinci büyük harekât ise Celal Bayar’ın başbakanlığı günlerinde gerçekleştirilmiş oldu.

Netice itibariyle, sayıları on binlerle ifade edilebilecek kadar çok sayıda vatandaş katledildi; sağ kurtulanların da çoğu, özellikle çocuk yaştakiler sürgüne yollandı.

İsmet Paşa ile bağlantılı ilk kabine değişikliği, 1925’te vuku bulan Şeyh Said Hadisesi esnasında yaşandı.

İsyancılara, yahut kıyamcılara İsmet Paşa’nın “daha acımasız” davranacağını düşünen CB Mustafa Kemal, Başbakan Ali Fethi’nin yerine onun getirilmesini tercih etti. İsmet Paşa, bu işi seve seve yapacağını izhar ederek ilk kabinesini kurdu ve derhal orduyu harekete geçirerek “Şark İsyanı”nı bastırmaya yöneldi.

4 Mart 1925’ten itibaren toplam 7 kez ve aralıksız şekilde Başbakanlık makamını işgal eden İsmet Paşa ile Kemal Paşa tam manasıyla birlik-beraberlik görüntüsü verdiler. Ne var ki, hemen her siyasî harekette olduğu gibi, bu yol arkadaşlığının sonunda da “ayrılık gerçeği” kaçınılmaz bir hale gelmişti.

1925’ten tâ 1937’nin sonlarına kadar kurulan bütün kabinelerin başında aralıksız şekilde yer alan İsmet Paşa, nihayet 25 Ekim günü o makamdan uzaklaştırılmış oldu.

Tabiî, o dönemde yaşanan kritik gelişmelerin asıl sebebi, yani arka plânda çevrilen dolaplar bir türlü bilinemedi gitti.   Bilinen şeyler de, tahminler, varsayımlar, bilgi kırıntıları ve spekülasyonlardan ibaret.

Adı “Cumhuriyet” olan bir rejimde, böylesine “cumhur”dan kopuk, şeffaflıktan uzak gelişmelerin yaşanmış olması, Türkiye’nin övüneceği bir durum olmasa gerek.

Yine o dönemde yaşanan bir başka tuhaflık ise, Meclis’te ister uzun aralıklı, isterse peşpeşe yapılan güven oylamalarında, şahısların inisiyatifiyle Meclis’teki oyların keskince ve hatta “blok halinde” yön ve adres değiştirmesidir.

İşte bu tuhaf gerçeğin bazı örnekleri:

25 Ekim 1937’de yeni kabineyi kuran Celal Bayar, çoğu eski kabine üyesi olan adamlarla çalışmak zorunda kaldı. Dahası, yeni kabine, ilk toplantısını Mustafa Kemal’in başkanlığında yaptı. Ardından, “Dersim odaklı seyahat” programının hazırlıklarına başlandı. 10 Kasım (1937) günü başlayan bu seyahat, M. Kemal’in son Doğu vilâyetleri gezisi oldu.

Tek parti döneminin (1925–45) en ilginç yönlerinden biri de, yeni kurulan Hükûmetler için Meclis’te yapılan güven oylamasında sergilenen tablolardır.

Diyelim ki, yeni kurulan kabine için Meclis’te güven oylaması yapılacak. İnanılması cidden zor; ama, o gün Meclis toplantısına katılan bütün milletvekillerinin yeni kabineyi onaylayarak “kabul” oyu verdikleri bir gerçek. Dahası, Hükûmete red oyu vermek niyetinde olanların o gün için Meclis’e uğramadığı anlaşılıyor. İşte, bu tuhaflıklar zincirinin birkaç halkası...

VII. İnönü Hükûmeti (1935-1 Kasım 1937): Meclis’te yapılan güven oylamasında kullanılan 343 oyun tamamı kabul çıktı.

II. Bayar Hükûmeti (11 Kasım 1938-25 Ocak 1939): Kullanılan 342 oyun tamamı kabul yönünde çıktı.

II. Saydam Hükûmeti (1939-9 Temmuz 1942): Kullanılan 389 oyun tümü kabul çıktı.

II. Saraçoğlu Hükûmeti (1943-7 Ağustos 1946): Geçerli 425 oyun tamamı kabul. 30 üye katılmadı.

Okunma Sayısı: 341
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TERÖRE LANET

    BRICS ülkeleri İsrail’i kınadı

    Kredi Kartı harcamaları patladı

    İsrailli 15 asker savaşa itiraz etti

    Sanayinin sabrı bitti

    Binlerce çocuk cezaevinde

    TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesinde son durum?

    AB’nin ahlaki pusulası nerede?

    'Tel Aviv, İran'a saldırmak üzere'

    Kanada: Kesin bir şekilde karşı çıkıp, reddediyoruz

    Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak

    İnsani yardım girişleri engelleniyor

    Kâzım Güleçyüz'e tutuklama

    Gazze 70 yıl geriye gitti

    Lübnan’da çöküş yaşanabilir

    ‘Müslüman aynı delikten iki kez ısırılmaz’

    “Yenidoğan Çetesi’ için komisyon kuruldu

    Gazze’de durum dehşet verici

    Yeni asgari ücret tartışması

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Fikir ve ifade suç olur mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Öcalan çıkışı”nın arka planı
    Genel

    TERÖRE LANET
    Şükrü BULUT

    Üçüncü Dünya Savaşı’nı bekleyenlere bir haberimiz var...
    Ali FERŞADOĞLU

    Kul kula kul olursa!
    M. Latif SALİHOĞLU

    İlk ciddî kabine değişikliği
    Şemseddin ÇAKIR

    Mehdîlik nedir?
    Zafer AKINCI

    Elimizde nur var
    İbrahim ERSOYLU

    İmanî konuları içtimaî ölçülerle birlikte okumak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.