"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İman dersinde siyasî polemik (!)

M. Latif SALİHOĞLU
12 Şubat 2025, Çarşamba
İman dersine dost-düşman herkes muhtaçtır. Kezâ, siyaset âleminde de muvafık-muhalif herkesin aynı o iman hakikatlerine ihtiyacı var.

Misal: “İman dersi için gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakılmaz. Dost-düşman, derste farketmez. Halbuki, siyaset tarafgirliği, bu manayı zedeler, ihlâs kırılır.” 1 

«

Hz. Bediüzzaman’ın Nur Risaleleri’nde açıkça serd etmiş olduğu çerçeveye dost-düşman “herkes” dahil olduğuna göre, ders yapanların, yahut iman dersini organize edenlerin bu noktaya ziyadesiyle dikkat etmesi gerekiyor. Buna dikkat edilmediği takdirde, ortaya sonradan telafisi çok zor görünen bazı sakıncalar çıkıyor.

Üstad Bediüzzaman’ın her üç Said döneminde de yazmış olduğu siyasete dair mevzular, ikinci, yahut üçüncü derste pekâla okunabilir. Zira, Hz. Üstad’ın yazdığı, yahut telif etmiş olduğu hemen bütün mektuplar, lâhikalar, müdafaalar, feyz-i Kur’ân’dan gelen ilhamât, sünuhât ve ihtarât-ı kalbiye ile yazılmıştır. Bu sebeple, onun ifade ve üslûbundan kimse rahatsız olmaz. Sadece insî ve cinnî şeytanlar rahatsız olur. Onlar da varsın olsunlar.

Demek ki, Risale-i Nur dersinde, başta tevhid ve iman hakikatleri olmak üzere, lâhikalar ve müdafaalar da okunur ve okunmalı. Maazallah, onların terki, beraberinde başka türlü sakıncaları getirir.

Yüz otur eserden müteşekkil Risale-i Nur Külliyatı bir bütündür. Her bir eserin kendi sahasında bir makamı, bir riyaseti vardır: “Aziz, sıddık [...] kardeşlerim. [...] kat’î kanaatim geldi ki: Risaletü’n-Nur’un kitapları birbirine tercih edilmez. Her birinin kendi makamında riyaseti var. Ve bu zamanı tenvir eden bir mu’cize-i maneviye-i Kur’âniyedir.” 2

«

Biraz da muhtemel sakıncalara bakalım.

Bilhassa umuma açık iman dersinde “Ankara kulisi” tarzında günlük siyasete temas edildiği takdirde, kuvvetli ihtimalle şu tarz sıkıntılar zuhur ediyor:

Farklı siyasî görüş sahipleri, konuşulanlardan illâki rahatsız olur. Bu rahatsızlığı, kimi polemik yaparak, kimi münakaşa ederek, kimi de terk edip giderek dışa vurur.

Bazen de şöyle oluyor: Derse yeni gelenlerin bir kısmı, anlatılanlara karşı hiç ses çıkarmamak ile beraber, günlük siyasete girilmesinden hoşnut olmayarak, derse bir daha gelmek istemez. Hatta, bazıları “Yahu, ben nereye gelmişim? İman dersinin yapıldığı yere mi, yoksa siyasî mevzuların konuşulduğu bir lokale mi?” diye, kendi kendine söylenip durduklarına da şahit olmuşluğumuz var.

Netice itibariyle, ortaya birtakım sakıncalı durumlar çıkıyor. Sakınca ile birlikte, iman dersinin terkine kim sebebiyet verdiyse, onun ağır bir vebâl altına girmesi de söz konusu. Düşünün ki, iman dersini siyaset, ticaret, yahut dünyevî başka bir sebeple terk eden kimse, acaba nereye gidecek? Ne gibi tehlikelere maruz kalacak yahut hedef olacak?

Bunları düşününce, ders okuyan yahut düzenleyen hamiyet sahiplerinin, şüphesiz çok daha dikkatli davranmaları gerektiği hususu kendiliğinden anlaşılmış olur.

«

Evet, Risale-i Nur’un okunduğu tahkikî iman dersine gelen kimseler, elbette ki şahsî, ticarî, yahut günlük siyasî konuları, polemikleri, tartışmaları dinlemek için gelmiyordur. 

O halde, Nur’u muhtaç ve müştak insanları istemedikleri bir durumla karşı karşıya bırakmamalı. Doğrusu, buna hakkımız da yok.

Dipnotlar: 

1- Emirdağ Lâhikası, s. 364.

2- Kastamonu Lâhikası, s. 32.

Okunma Sayısı: 371
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gerilim ve belirsizlik artıyor

    Yolsuzluk algısında diplerdeyiz

    Altının fiyatı asgarî ücreti geçti!

    Yeneroğlu: AİHM kararları uygulansın

    Esir aileleri: Ateşkes bozulmasın

    O sandık erkenden gelecek

    Babacan: Erdoğan’ı artık tanıyamıyorum

    İsrail'de muhalefet: Esir takasının askıya alınmasından Netanyahu sorumlu

    Danimarkalılar da ABD'nin California eyaletini istiyor

    'AB hep birlikte karşılık verecek'

    'Su sıcaklığının düşmesiyle müsilajın etkisi azalacak'

    ABD'li Yahudi Senatör Sanders: Gazze, Filistinliler için inşa edilmeli, milyarder turistler için değil!

    Filistinli gruplardan ortak tepki: Trump'ın Gazze planı, bir savaş ilanı anlamına geliyor

    İstanbul'a, Tekirdağ'a ve Kırklareli'ye kuvvetli kar yağışı uyarısı

    İstanbul'un 9 ilçesinde eğitime 1 gün ara

    Türkiye Genel Sosyal Saha Araştırması: Din, siyasete alet edilmesin

    Altının ons fiyatında yeni rekor: 2 bin 942 doları aştı

    Filistinlilerin geri dönüş hakkı olmayacakmış!

    Ege Denizi'nde bir deprem daha

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Ey Trump!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mecelle’den anayasaya
    Ahmet DURSUN

    Trump’ın turpları
    M. Latif SALİHOĞLU

    İman dersinde siyasî polemik (!)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Suriye’nin meçhul geleceği
    Risale-i Nur'dan

    Şaban ve Ramazan’da akıldan ziyade kalp hissedar
    Genel

    Yolsuzluk algısında diplerdeyiz
    Genel

    Altının fiyatı asgarî ücreti geçti!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.