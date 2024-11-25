"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İmanî-ahlâkî buhran şiddetlendi

M. Latif SALİHOĞLU
25 Kasım 2024, Pazartesi
Manevî buhran, zelzele gibidir. Ferdi, aileyi, cemiyeti şiddetle sarsıyor. Bilhassa gençleri ve biçareler kısmını vurup âdeta enkaza çeviriyor.

Hz. Bediüzzaman’ın bu meyandaki meşhur sözünü hatırlayalım: “Dünya büyük bir manevî buhran geçiriyor.”

Bu büyük ve sarsıcı buhrana karşı çare olarak “İslâm’ın ter ü taze iman esasları”nı gösteren Bediüzzaman, kendisinin bütün mesaisini bu hizmete teksif ettiğini ifade ediyor.

Ayrıca, “Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum” diyen Said Nursî, başına topladığı gençlerin ve eserlerini okuyan Nur Talebelerinin de bu büyük iman hizmeti yolunda âdeta seferber olmalarını istiyor.

Nitekim, böyle bir hizmetin ne derece mühim olduğunu nazara vermek için, tüyler ürperten şöyle bir tasvir yapıyor: “Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor; imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum.” 1 

Aynı bahsin devamında, “imana hizmet” vazifesini hakkıyla yapmış olmanın vicdanî huzuru içinde şu ifadeleri kullanıyor, Hz. Bediüzzaman: “…Cemiyetin imanı, saadet ve selâmeti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim; helâl olsun. Çünkü, bu sayede Risale-i Nur, hiç olmazsa birkaç yüz bin, yahut birkaç milyon kişinin imanını kurtarmaya vesile oldu.”

İşte, iki cihanın en büyük saadeti burada. Yaratılışımızın ve şu dünyaya gönderilişimizin en mühim gayesi de budur: Allah’ın kullarını, Allah’ın rıza dairesine çekmek ve hayatlarını aynı minval üzere yaşamalarını temine çalışmak. Gerisi ve neticesi, elbette ki Cenab-ı Hakk’a ait.

*

Bütün bu gayret ve hizmetlere mukabil, zamanımızda büsbütün şiddetlenen iman ve ahlâk buhranına çare bulmak, insanları iman ve hidayet dairesine çekmek, hiç de kolay ve basit bir iş değildir.

Yüzde seksen itibariyle cemiyetin basireti körleştiği ve gittiği yol bir bataklığa dönüştüğü için, iman kurtarma faaliyeti alabildiğine zorlaşmış durumda.

Üstad Bediüzzaman, Yeni Said’in siyasetten uzak durmasının en önemli sebebini şu sözlerle dile getiriyor: “Hizmet-i Kur’ân, beni hayat-ı içtimaiye-i siyasiye-i beşeriyeyi düşünmekten men ediyor. Şöyle ki: Hayat-ı beşeriye bir yolculuktur. Şu zamanda, Kur’ân’ın nuruyla gördüm ki, o yol bir bataklığa girdi. Mülevves ve ufûnetli bir çamur içinde, kafile-i beşer düşe-kalka gidiyor.” 2

Çare noktasında da kısaca diyor ki: Mütehayyir kalanlara ve o çamur içinde düşe-kalka gidenlere Nur göstermek lazım geliyor. Ne var ki, bir kısım idareciler, ya da dini siyasete alet edenler, bir ellerinde Nuru gösterirken, bir ellerinde siyaset topuzunu tutuyor. Bu ise, hiç doğru bir davranış değil. Zira, böyle bir davranış biçimi, tereddütte kalanların şaşkınlığını daha arttırmaya yarıyor. O bîçareler “Acaba, Nur ile beni çekip topuzla vurmak mı istiyor?” diye, şüphe ve tereddüt içinde kalır.

*

Hem burada dile getirilen hakikatler, hem de hâl-i âlem şunu gösteriyor ki: Topuzlu siyaset, kalpleri ıslâh etmiyor. Islâh etmek bir yana, yalana dolanmış olan bilhassa günümüz siyaseti kalpleri ifsad ediyor, yani fesada veriyor.

Demek ki, Kur’ân şakirtlerinin yapmış olduğu “vesvesesiz iman hizmeti” en mühim, en kıymetli, en büyük bir tebliğ ve irşad faaliyetidir. Bunun önüne başkaca hiçbir hizmet ve faaliyetin konulmaması lazım ve hatta elzem olmuştur.

Dipnotlar:

1- Tarihçe-i Hayat, Tahliller Bölümü. 

2- Mektubat, On Üçüncü Mektup.

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye genelinde 3 gün boyunca kar yağışı etkili olacak

    Faiz bütçesi

    Adil yargılama için tek celse şart

    Saldırı altındaki Filistinlilerin çadırları da sular altında kaldı

    Kâbe’ye saygısızlık kabul edilemez

    Öğretmenler Günü’nde acı tablo

    Rusya-Antalya seferini yapan uçağın motor bölümünde yangın çıktı

    AFAD'dan 30 şehre "sarı", 20 şehre "turuncu" kod uyarısı!

    UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama kararını desteklemeyen ülkelere AB'den tepki

    “Hile yapmaya niyetiniz varsa altyapı buna müsait”

    Bolu-Ankara yolu ulaşıma kapandı

    UCM'nin Netanyahu kararından çok rahatsız olmuş!

    Fransa İslam Konseyi: Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emri bir umut ışığı

    Adalet nutuk atmakla gerçekleşmez

    Dünyada açlık, bizde israf var

    Bu sistem ekonomimizi felâkete sürükledi

    Batılı ülkeler İsrail’e silâh ambargosu uygulayabilir

    Ekonomik kriz ahlâkî yozlaşmaya yol açtı

    UCM’nin kararı Filistin için dönüm noktası

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kâbe’ye saygısızlık kabul edilemez
    Ali FERŞADOĞLU

    Deccal’dan daha büyük bir hâdise, bir fitne yoktur
    Yeni Asya'dan Size

    Sosyal sorumluluk projelerinde çeşitlilik
    M. Latif SALİHOĞLU

    İmanî-ahlâkî buhran şiddetlendi
    İbrahim Aktaşcı

    Yel esiyor, ama değirmen dönmüyor!
    Mehmet KARA

    Hem eleştir, hem reddet!
    Süleyman KÖSMENE

    Lem’alar adlı ışık bombasını tanıyor musunuz?
    Şükrü BULUT

    Amerikan demokrasisinin AB demokrasisinden farkı ne olabilir?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Saldırılara karşı mukabele nasıl olmalı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.