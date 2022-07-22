"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

İstanbul ve Sakarya’da şiddetli zelzele

M. Latif SALİHOĞLU
22 Temmuz 2022, Cuma
Kronolojik sıralamaya göre, yaklaşık 70 yıl arayla İstanbul ve Sakarya’da iki şiddetli zelzele yaşandı.

Her ikisi de Temmuz ayında vuku bulan bu depremlerin birincisi, 1894’te ağırlıklı olarak Adalar ile birlikte İstanbul’un merkezini vurdu. Bu depremin 8 şiddetinde olduğu tahmin ediliyor.

Sakarya depremi olarak isimlendirilen ikinci sarsıntı ise, 22 Temmuz 1967’de yaşandı. Bunu şiddeti ise 6.8 olarak kayıtlara geçti.

Şimdi sırasıyla bu iki vukuata biraz daha yakından bakmaya çalışalım.

*

İstanbul, 1894 yılı Temmuz’unda tarihinin en büyük ve en yıkıcı sarsıntılarından birine sahne oldu. Depremin ilk şok dalgası 10 Temmuz günü yaşandı. Küçüklü-büyüklü sarsıntılar yaklaşık yirmi gün kadar devam etti. Artçı şoklarla birlikte hasıl olan yıkımlarla, koca İstanbul şehri adeta harabeye döndü.

Bazı kayıtlarda, ilk sarsıntının en az bir dakika devam ettiği belirtiliyor. Bir de bu şiddetli sarsıntının artçı şok dalgaları birbirini öylesine takip edip gitmiş ki, İstanbullular günlerce evlerine giremeyip meydanlarda yatmak mecburiyetinde kalmışlar. Bilhassa At Meydanı, Eski Hipodrom ile Sultanahmet Camii çevresindeki meydanların insan kalabalığı ile dolup taştığı rivayet ediliyor.

Binlerce insanın ölümüne ve bir o kadar da ev ve işyerlerinin yıkımına sahne olan zelzele, sadece İstanbul’u sarsmakla sınırlı kalmadı. Bu sarsıntıdan İzmit’ten Tekirdağ’a kadar olan bölgenin tamamı en yüksek seviyede etkilenmiş oldu. Öyle ki, Gebze’nin de bilhassa sahil kesimi en az İstanbul merkezi kadar ağır hasar gördü.

*

Zelzele felâketi, İstanbul için her cihetle çok büyük olmuştur. Meselâ: Kapalıçarşı, harabeye dönmüş, çok kişi enkaz altında can vermiştir. Deprem Heybeliada’yla Kınalıada’da en şiddetli şekilde yaşanmıştır. Yeşilköy’de, Anbarlı’da, Kınalıada ve Büyükada’da birçok ev yıkılmış, camilerle kiliseler harap olmuş, duvarlar çatlamış, minareler devrilmiş ve çok kişi enkaz altında kalmıştır.

Zelzele sükûnet bulduktan sonra, Sultan II. Abdülhamid’in de üstün gayretleri sayesinde hummalı bir imar ve inşa faaliyeti başlatıldı. Var gücüyle depremin yaraları sarılmaya çalışıldı.

Ve Sakarya depremi

Tarih boyunca küçüklü-büyüklü pek çok depreme sahne olan Sakarya bölgesinde 22 Temmuz 1967’de şiddetli ve yıkıcı bir deprem meydana geldi. Şehir merkezinin yanı sıra, Mudurnu, Sapanca, Geyve, Pamukova, Akyazı ve civarında da etkili olan zelzelede 80’in üzerinde can kaybı yaşandı.

Ayrıca, binlerce betonarme bina yıkılırken, ahşap evlerde çökme, yollarda uzun derin yarıklar meydana geldi. Bazı kayıtlarda, 7 binden fazla binanın yıkıldığı, yahut içinde oturulamaz derecede ağır hasarların oluştuğu belirtiliyor.

Yakından tanıdığım bir zat, deprem anında merkeple köy yolunda olduğunu ve birden bire hiç sebepsiz yere düştüğünü gülerek anlattı. Düşme sebebinin şiddetli deprem olduğunu da sonradan öğrendiğini nakletti.

Yaklaşık 50 km’lik fay hattının kırılmasıyla yaşanan Sakarya Depreminin, 1939 Erzincan Depremi ile başlayan ve Kuzey Anadolu Fay hattını takip ederek batıya doğru yönelen zincirleme deprem hareketinin nihaî bir halkası olduğu tahmin ediliyor.

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devlet faiz yükseltti

    İklim krizi alarm veriyor

    BTK eliyle herkes fişleniyor

    Patates fiyatı yüzde 366 arttı

    Anız yakma, verimliliğin kaybolmasına neden oluyor

    Suriye ile de yeni bir süreç başlatılmalı

    "Su krizi milyonlarca Lübnanlıyı riske atıyor"

    Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın İstanbul'da yapılacak

    Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

    AB’nin gaz tüketimini azaltma talebine Atina karşı çıktı

    Joe Biden Kovid-19'a yakalandı

    Kremlin'den AB'ye yaptırım tepkisi

    Fransa'da Gironde'daki yangınlar, 10'uncu halen devam ediyor

    14 yıl önce yakalanan katil, dünyadaki cezasını Lahey'deki hapishanede çekiyor

    Bu meslekler YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alıyor

    Riskli bölgelerde orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022'ye kadar yasaklandı

    BM: Sudan - Mavi Nil'deki olaylardan derin endişe duyuyoruz

    'Rusya ve Ukrayna bu savaştan çıkmanın zamanını kollayacak'

    Ödemesiz geçiş cezalarına ilişkin yeni dönem

    'Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98 oldu'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15 Temmuz Mecliste nasıl karartıldı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Patates fiyatı yüzde 366 arttı
    Şükrü BULUT

    Türkiye’deki hayatı Materyalist Kemalistlere (mi?) bırakıyoruz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstanbul ve Sakarya’da şiddetli zelzele
    Genel

    BTK eliyle herkes fişleniyor
    Süleyman KÖSMENE

    Salih Aleyhisselam’ın meziyetleri
    Genel

    Devlet faiz yükseltti
    Ahmet BATTAL

    Kolay tercih rehberi -1
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye’nin AB’ne girişini engellemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.