"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Kemalist Cumhuriyet = Zümre Cumhuriyeti

M. Latif SALİHOĞLU
30 Ekim 2023, Pazartesi
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde resmî adında “Cumhuriyet” tabirini tasarlayan ilk siyasî taşkilât, “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası”dır.

Kısaltılmışı TCF. Partinin kuruluş tarihi: 17 Kasım 1924. Kuruluş çalışması ise, aylar öncesinden başladı. Partinin başkanı İstiklâl kahramanlarından Kâzım Karabekir Paşadır. Ayrıca, partinin isminden de şu hükmü çıkarabiliriz ki: TCF, asla Cumhuriyet karşıtı bir siyasî teşekkül değildir.

Lakin, TCF ismiyle yeni bir parti kurulacağını önceden haber alan Mustafa Kemal, 9 Eylül 1923’te kendi başkanlığında kurmuş olduğu “Halk Fırkası”nın ismini değiştirdi. Bu ismin önüne “Cumhuriyet” tabirini koydurarak, bir nevi ön almış oldu.

Netice itibariyle, iktidardaki CHF’ye karşı bir ana muhalefet hareketi manasında TCF kurulmuş oldu. Şu var ki, Meclisi tekeline alan CHF’nin hiç bir muhalefet partisine tahammülü yoktu. Bu sebeple, rakip partiyi ortadan silip yok etmeyi planladı.

Meselenin bu boyutu ayrı bir inceleme konusudur. Bugünkü konumuz ise, Cumhuriyetin ilânı esnasında yaşanan bazı garipliklerdir.

*

Mustafa Kemal ve ekibi, Lozan Antlaşmasından sonra kurulması beklenen Cumhuriyeti kendilerine mal etmek için, siyasî muhaliflere karşı garip planlar hazırladı.

Kendisi Meclis Başkanı olduğu için, Cumhuriyetin ilân edileceği günü de haliyle kendisi belirleyecekti. Nihayet, kuruluş gününü tasarladı ve ilk iş olarak siyasî muhalif olarak gördüğü meşhurları Ankara (Başkent) merkezinden uzak tutma planını devreye soktu.

Meselâ, Karabekir Paşa, 29 Ekim (1923) günü, yurt gezisinin Trabzon etabındaydı. Dahası, aynı gün vazife değişikliği yapılarak, kendisinin I. Ordu Müfettişliğine tâyin edildiği emrini aldı. (Günlükler: 882) 

Aşağıda ismini göreceğiniz muhalif grubun diğer şahsiyetleri ise, 29 Ekim günü İstanbul’da bulunmaktaydılar:

İleride TCF’nin kurucuları arasında yer alacak olan Rauf Orbay, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa ve Dr. Adnan Adıvar İstanbul’da idiler. (Bkz: TTK Kronolojisi, s: 399)

TCF’de aktif rol alacak olan diğer isimler de yine Ankara dışında olup muhtelif merkeze gönderilmiş idiler.

Neticede, Cumhuriyeti kendi grup ve zümrelerine mal etmek, hatta tekellerine almak isteyen Meclis’teki I. Grup, hiç hazzetmedikleri II. Grubun Cumhuriyetten mahrumiyetini sağlayabilmek için komitecilik yapmış ve bunu da başarıyla tamamına erdirmiştir.

*

Evet, Cumhuriyetin kuruluş günlerinde Ankara’daki gelişmelere yakından bakıldığında, ortada apaçık bir entrikanın döndürüldüğünü görmek mümkün. 

Bu entrika, Cumhuriyet rejimini kurarken, hem cumhuru, yani halkı hiçe saymak, hem de demokrasinin olmazsa olmaz şartı manasındaki başka siyasî teşekkülleri ortadan kaldırmak gibi çok acip-garip bir plan dahilinde yürütülmüş gibi görünüyor.

Netice itibariyle, olup bitenlerden şunu anlıyoruz ki, cumhurun arzu ve iradesine göre bir Cumhuriyet kurulmuş falan değil. Tamamıyla “istibdad-ı mutlak” manasında kurulan Cumhuriyet, ne yazık ki, belli bir ekibin, bir grubun, yani ideolojik karakterli bir zümrenin inhisarında olacak bir şekil ve plan dahilinde kurulup ilân edilmiştir. Bundan dolayı da, kuruluş safhası itibariyle buna bir “zümre cumhuriyeti” nâmını vermek, normal ve gayet yerinde bir tabir olarak görülmeli diye düşünüyoruz.

Okunma Sayısı: 348
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘Derhal insanî ateşkes talep ediyoruz’

    29 gazeteci öldürüldü

    Gazze’deki durum çocuklar için korkunç

    2024 bütçesinde de halka ağır vergi yükü

    Sağlıkta kriz katlanarak büyüyor

    Meksika'daki kasırgada ölü sayısı 39'a yükseldi

    İsrail 70 yıldır savaş suçu işliyor dünya göz yumuyor

    Gazze’de dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor

    Kırmızı çizgileri aştılar

    İslam ülkelerine “İsrail’e karşı bir tutum sergileyin” çağrısı

    İsrail, diplomatlarını geri çekti

    ABD'deki İsrail karşıtı protestolar devam ediyor

    Netanyahu, ordu ve istihbarat teşkilatlarını suçladı, sonra paylaşımını sildi

    İsrail'in Gazze'ye saldırılarında gece boyunca 100'den fazla Filistinli daha katledildi

    Dünya ateşkes dedi

    Devlet hukuka uygun hareket etmeli

    Geleceği ortadan kaldıran savaşları reddedin

    AKP’li Yayman: Erdoğan ikinci Atatürk

    Cumhuriyet eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırılmalı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalist Cumhuriyet = Zümre Cumhuriyeti
    M. Said ZEKİ

    Zorbalık karşısında sessizlik soruları...
    Süleyman KÖSMENE

    İsrail kiminle savaşıyor?
    Mehmet KARA

    Zam ertelendi!
    Şükrü BULUT

    Neoconların Filistin cephesinden yeni haberler..
    Genel

    ‘Derhal insanî ateşkes talep ediyoruz’
    Yeni Asya'dan Size

    Mayıs toplantımızdan bu yana
    Risale-i Nur'dan

    Eskişehir hapsinde, bir Cumhuriyet Bayramında...
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Depremzedeler can derdinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.