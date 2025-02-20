Köprü ile gazetenin temeli aynı gün atıldı

GÜNÜN TARİHİ 20 Şubat 1970

Avrupa’yı Asya kıtasına bağlayacak olan Boğaz Köprüsü ile Bâbıâlî’de boy verecek olan Yeni Asya gazetesinin temeli aynı gün atıldı: 20 Şubat 1970.

Demek, sahasında birer ilk sayılan her iki eser de 55 seneyi geride bıraktı.

Bu hâl, aslında son derece garip ve aynı derecede mânidar bir tevâfuk eserini gösteriyor. Zira, ikisi için aynı tarihte ilk adımın atılması, kasten ve iradî olarak ayarlanmış, yahut tasarlanmış bir durum değildir.

Şimdi, bu iki manidar eserin meydan-ı zuhûra çıkış serencâmından kısaca söz etmeye çalışalım.

TEMELİ DEMİREL-SUNAY ATTI AÇILIŞI ECEVİT-KORUTÜRK YAPTI

Evet, Avrupa kıt’asını Asya’ya bağlayan, aynı zamanda İstanbul’un iki yakasını birleştiren ve “ilk gerdanlık” hüviyetini taşıyan Boğaziçi Köprüsü’nün temeli bundan 55 sene önce bugün atıldı.

Yapımı üç buçuk sene kadar devam etti. Bu muazzam eser, 30 Ekim 1973’te hizmete açıldı. Üstelik, bütün viyadükleri, ana ve tâlî yol bağlantılarıyla birlikte.

1970 senesinin 20 Şubat günü temel atma merasiminde hazır bulunarak birlikte ilk harcı atanlar, dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile Başbakan Süleyman Demirel idi.,

1973 senesinin 30 Ekim günü köprünün açılış merasiminde bulunanlar ise, ilk temel harcını atanlar değil, bu kez yeni Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile yeni Başbakan Bülent Ecevit oldu.

Bu ilk Boğaz köprüsünün gerek proje, gerekse ihale ve temel atma safhalarında ciddi tartışmalar yaşandı. Meclis’teki ana muhalefet partisinin (CHP) lideri olan İsmet Paşa, böyle bir köprü yapılmasına şid

detle karşı çıkıyordu. Paşa, köprünün nasıl yapılacağını bilmediğinden dolayı olsa gerek, önce “Boğazı taş ve beton yığınıyla çirkinleştirecekler” dedi. Daha sonra ona köprünün çelikten ve “asma” şeklinde olacağı anlatıldı. Ama, o buna rağmen yine inatla karşı gelmeye devam etti.

BÂBIÂLÎ’DE YENİ BİR GAZETE

Evet, Boğaziçi Köprüsü’nün temeli atıldığı aynı gün Yeni Asya gazetesinin de ilk sayısı baskıya hazırlandı. Nitekim, 21 Şubat (1970) sabahı o zamanki neşriyat merkezi olan Bâbiâlî’ye merhaba diyen Yeni Asya’nın ilk manşet haberi de, bir tevâfuk eseri olarak aynı konuyla ilgiliydi:

Avrupa Asya’ya bağlanıyor

Boğaz Köprüsünün temeli atıldı

«

Günlük olarak Yeni Asya’yı çıkaran zengin kadro, üç yıldır yayını kesintilerle de olsa devam edegelen haftalık İttihad gazetesini de çıkarıyordu.

Her iki gazetenin de manevî kurucusu ise, merhum Zübeyir Gündüzalp. Onun bu hizmetini takdir edenler ise, hayattaki “saff-ı evvel”den olan hemen bütün dava arkadaşları. Yani, bu neşriyat hizmetinde hepsinin de hakkı-hukuku var.

Mustafa Polat ve Mehmet Kutlular gibi çilekeş dava adamları ise, kendilerine tevdi edilen bu hizmeti tâ âhir ömre kadar devam ettirdiler.

Cenab-ı Hak, hepsine ganî ganî rahmet ve mağfiret eylesin.