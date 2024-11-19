"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Mustafa Kemal’in cenaze merasimi

M. Latif SALİHOĞLU
19 Kasım 2024, Salı
Günün Tarihi: 19 kasım 1938

Mustafa Kemal öldüğünde “Allahû ekber” demek yasaktı. 1932’de konulan bu benzersiz yasak, minarede, cami içinde-dışında, hatta cenaze namazında bile devam ediyordu. 

Şu da var ki, sırf  “Ezan yasaklandı” denilmesin diye, “Allahû ekber”in yerine şarkı gibi söylenen “Tanrı uludur” ucûbesini ikame etmişlerdi. Bu komedi, tâ Haziran 1950’ye kadar, yani tam 18 sene boyunca kaskatı bir şekilde devam etti. Her ne ise…

Tarih 19 Kasım 1938. Mustafa Kemal’in cenazesi 9-10 gündür Dolmabahçe Sarayı’nda bekletiliyordu. O gün İstanbul’dan Ankara’ya sevk edilecekti.

Yüksek rütbeli subaylar arasında şu tartışmalar yaşandı: Cenaze namazı kılınsın mı, kılınmasın mı? Namaz için cenazeyi camiye götürmek gerekir mi,   gerekmez mi?

Cenaze organizasyon heyeti, katafalkın camiye götürülmesine de, Müslümanlar için bir “farz–ı kifâye” olan namazı-nın kılınmasına da karşıydı. Gerekçe ise, M. Kemal’in hayatı boyunca ibadet için camiye gitmemesi ve namaz kılmaması gösteriliyordu.

Ne var ki, M. Kemal’in üvey kız kardeşi Makbule Atadan, cenaze namazının kılınmasını istiyordu. Onun isteğini reddetmediler. Konuyu “İlâhiyatçı” diye bilinen “din felsefesi hocası” Şerafettin Yaltkaya’ya açtılar. Cenaze namazı ile ilgili hususları ona sordular. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığını da yapacak olan Prof. Yaltkaya, görevlilere şöyle yol gösterdi: Cenazeyi camiye götürmeye gerek yok. Dolmabahçe’de birkaç kişiyle de pekâlâ kılınabilir. Kamet esnasında, tekbir olarak “Allahü ekber” denmese de olur.

İşte, 19 Kasım günü alelacele ve sabahın erken bir saatinde Yaltkaya’yı Dolmabahçe’ye çağırdılar. O da, inisiyatif 

kullanarak cenaze namazını çok farklı bir şekilde edâ etti. Muhtemeler, bu tarz bir dinî merasimin dünyada ikinci bir   örneği yoktur.

Zira, Prof. Yaltkaya, İslâmın orijinal kudsî tâbirlerini kullanmak yerine, M. Kemal’in cenaze namazını toplam 4 dakika süren Türkçe tekbir, Türkçe dua ve Türkçe selâmlama şeklinde kıldırdı.

Şöyle ki: Namaza dururken, olmazsa olmaz kabul edilen “Allahû ekber!” demek yerine “Tanrı uludur” diyerek ellerini bağladı. Namazın sonunda sağa ve sola doğru selâm verirken de “Esselâmû aleyküm verahmetullah” demek yerine, yine uyduruk tabirler kullanarak ‘‘Esenlik üzerinize olsun’’ sözleriyle, başını sağa-sola çevirerek “sözde cenaze namaz”ını tamamlamış oldu.

(NOT: Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için şu kaynaklara bakılabilir: 1) 10 Kasım 1998 tarihli Hürriyet’ten Murat Bardakçı’nın yazısı; 2) Anadolu Ajansı’nın 10 Kasım 2004 tarihli haber bülteni. ([http://www..aa.com.tr]www..aa.com.tr)

Günümüz itibariyle belki çok garipsenecek olan şu “Allahû ekber”siz ibadet biçimi, ne yazık ki 1950 yılı Haziran ayı ortalarına kadar resmî ve alenî, yani etraftan duyulacak bir ses tonuyla okunan bütün ezanlarda, irad edilen bütün vaaz ve hutbelerde, açıktan kılınan hemen bütün cenaze namazlarında aynen uygulanmış. Esasen, başka türlüsü kànunen yasaklanmış, suç sayılmış ve cezaî müeyyideye tabi tutulmuş idi.

Bu da gösteriyor ki, cenaze namazı dahil olmak üzere “Allahû ekber”siz yapılan farz ibadetler, İslâmın ruhuna göre olmadığı gibi, dinin tarif ettiği şekilde de olmamış. 

Hakikaten büyük vebâl. 18 yıl boyunca, hem usûlden, hem esâstan mahrum şekilde kılınan o cenaze namazları ne olacak? Dahası, bu kadar ağır bir vebâli kim taşıyabilir?

Okunma Sayısı: 446
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi

    Yaralılar ölümü bekliyor

    İsrail’e hala silah gönderiyorlar!

    Askıda ekmek, askıda çay dönemi

    Eski ehliyetlerin yenilenmesi için süre 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı

    645 genç daha ''Hafız'' oldu

    Ukrayna, Rusya topraklarına 59 İHA ile saldırdı

    Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

    İnsanlık düşmanı, bebek katili caniler hakim karşısında

    9 günlük ara tatil sona erdi

    Çocuk ölümlerinde yoksulluğun da rolü var

    Gelir dağılımı adaletsizliği, enflasyonu besliyor

    Ortadoğu için gözler Trump’ta

    “Gazze Mahkemesi” adalet arayacak

    Lübnan’dan Suriye’ye göç edenlerin sayısı 600 bini aştı

    DP, Türk siyasetinin sağduyu adresidir

    Maliyetleri belirleyen esas unsur ücretler değil

    Bütün hesaplar Erdoğan’ın yeniden seçilmesi üzerine

    İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı 5 katlı binayı hedef aldı: İlk belirlemelere göre 50 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Sebahattin YAŞAR

    Güven
    Abdurrahman AYDIN

    “Kırk yıldır bana hizmet eden arkadaşımı çöpe atmam!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mustafa Kemal’in cenaze merasimi
    Cevher İLHAN

    Yine katakulliye getirme tezgâhıyla
    Ali FERŞADOĞLU

    Masumlara şefkatle mükellef değil miyiz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan ALAGÖZ

    “Vefası olanın vedası olmaz...”
    Genel

    Mersinli Abdunnur’un hikâyesi
    Faruk ÇAKIR

    Komşunun külüne muhtaç değil miydik?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur emniyeti, asayişi, hürriyeti, adaleti temin eder

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.