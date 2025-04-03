"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

O bir Isparta Kahramanı

M. Latif SALİHOĞLU
03 Nisan 2025, Perşembe
İki büyük manevî kahramanımız var: Tahirî Mutlu ve Zübeyir Gündüzalp. İkisinin vefat yıldönümleri arasında sadece 1 gün fark var. Zübeyir, 2 Nisan (1971) günü, Tahirî ise 3 Nisan (1977) günü rahmet-i Rahman’a kavuştu.

İkisi de “saff-ı evvel”den olan Nur Talebeleridir. İkisi de hayatını ve her şeyini iman hizmetine vakfeden fedailerdendir. İkisi de uzun müddet Hz. Bediüzzaman’ın hizmetinde bulunmuş, onun rahle-i tedrisinden geçmiş örnek, yani nümûne-i misâl şahsiyetlerdendir. İkisinin de seyyid olduğu kuvvetle muhtemeldir. Biri Isparta, biri Ermenek doğumlu olduğu hâlde, ikisinin de mezarı Eyüpsultan Kabristanı’nda, üstelik birbirine çok yakın bir noktada bulunuyor. Hizmette arkadaş, davada kardeş, kabirde-berzahta komşu; Cennette onlar birbirine, biz de onlara komşu oluruz inşallah.

Zübeyir, Hz. Bediüzzaman’ın “Kâinata değişmem” dediği “sadâkatte birinci” talebesi; Tahirî için ise “On velî derecesinde” dediği “takvada birinci” talebesidir. Daha başka “birinci” talebeler de var ki, biz onların ihlâsıyla, sadâkatıyla, takvasıyla, faziletiyle, hamiyetiyle, fedâkarlığıyla, ilâ âhir her türlü meziyetleriyle “şâkirâne iftihar” ediyoruz.

Evet, dünkü gün (2 Nisan) Zübeyir Ağabeyin, bugün (3 Nisan) ise Tahirî Ağabeyin vefatlarının sene-i devresiyesidir. O hâlde, bugün adıyla, sanıyla, hüviyetiyle bir “Isparta Kahramanı” olan mübarek Tahirî’yi biraz daha yakından tanımaya ve tanıtmaya devam edelim.

«

Tahirî Mutlu, aslen Ispartalıdır. 1900 senesinde, o zamanki Atabey kasabasında doğdu.

Mütedeyyin olan ailesi, onu manevî değerlerin ön planda tutulduğu bir atmosfer içinde yetiştirdi. Askerlik yaşı geldiğinde, Anadolu’da İstiklâl Harbi yaşanıyordu. Nitekim, kendisi de vatanî hizmetini Millî Mücadele saflarında yaparak gazilik unvanını aldı ve “İstiklâl Madalyası”nın da sahibi oldu. Bilâhare, kendisine gazilik maaşı bağlandı. Ne var ki, o müstağnî davrandı ve gazilik maaşını almayı reddetti.

«

Kahraman Tahirî, aziz Üstadıyla birlikte 1943’te Denizli ve 1948’de Afyon hapishanelerinde yattı. Bunun dışında, 1958’de Ankara ve 1960’ta Isparta’da ayrıca hapis yattı. Buna rağmen, o inandığı istikamette hizmete devam etti. Hiç yılmadı, pes etmedi; tam aksine, kemâl-i sadâkatle inandığını yaşamaya tam bir azim ve kararlılık içinde devam etti.

Tahirî Mutlu’nun en belirgin vasıflarından biri de “takvada birinci” olup, aynı zamanda “Nur Fabrikası”nı bütün mevcudiyetiyle sahiplenmesidir. Kendisi Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur ile tanıştıktan sonra, bütün hayatını, bütün imkânını bu nurlu davaya hasretmiş ve bu daire içinde hizmet etmeyi hayatının en büyük gayesi hâline getirmiştir.

«

Kendisi gibi aile efradı da kahramanlıkta, ferâgatte, fedailikte ileridir. 1942’de elinde avucunda ne varsa paraya çevirerek İstanbul’a giden kahraman Tahirî, pekçok zahmet ve müşkilât içinde Ayetü’l-Kübra Risalesi’ni tâbettirmeye muvaffak olmuştur.

Onun kerimesi olan Hicret de, henüz gelinlik yaşında iken, Hz. Bediüzzaman’ın zehirlendiğini duyduğunda, aynen İslâmköylü Hafız Ali gibi halisâne dua ederek, Üstadının yerine vefat etmiştir. Böyle bir babanın, böyle fedaî bir evlâdının olması, şu dünya hayatında çok nadir görülebilecek bir vesile-i necat ve bir sebeb-i saadettir.

Bir Isparta Kahramanı olarak ne mutlu Tahirî Mutlu’ya ve ne mutlu onun bahtiyar evlâdı olan Hicret’e. 

Duamız şudur: Rabbim bizi de dünyada o kahramanlara arkadaş ve ukbada komşu olmaya lâyık kullarından eylesin.

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki fırınlar iki gündür kapalı - "Açlık bir silah olarak kullanılmamalı"

    Trump dünyanın beklediği "karşılıklı gümrük tarifelerini" açıkladı

    Hukukta çağın gerisindeyiz

    İşgalcinin itirafı

    Uysal: İktidar için, dün dündür, bugün bugündür

    Galatasaray, Fenerbahçe'yi eleyerek Konyaspor'un rakibi oldu

    AB'ye İsrail'le suç ortaklığına ''şimdi son ver'' çağrısı: "Bu soykırım Avrupa silahlarıyla gerçekleştiriliyor"

    Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa baskınını kınadı

    Tatilin 4. gününde 647 trafik kazası oldu: 4 günde 34 kişi öldü, 4784 kişi yaralandı

    HRW'den Macaristan'a çağrı: "Ülkeye girerse Netanyahu'yu tutukla"

    25 saat kürsüde konuşarak hem rekor kırdı hem de Trump'ı protesto etti

    Rusya: 93 Ukrayna İHA'sını düşürdük - Kiev her gün enerji altyapımıza saldırıyor

    Dünya genelinde milyarder sayısı 3028'e ulaştı: Türkiye'den 31 isim listede

    '2 Nisan 2025, Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olacak'

    LGS başvuruları başladı: 16 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden yapılacak

    Trump, yüzlerce öğrenciyi sınır dışı ediyor

    Asgarî ücret erimeye devam ediyor

    Hukuksuzluğun faturası 950 milyar

    Adalet talebi emek talebi ile birleşmeli

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    O bir Isparta Kahramanı
    Ahmet BATTAL

    Korku hâkimlikleri ve adalet
    Genel

    Trump dünyanın beklediği "karşılıklı gümrük tarifelerini" açıkladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din ve devlet
    Ali FERŞADOĞLU

    Adalet yoksa, ilerleme de yoktur!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Unutulmaz hizmet, sarsılmaz sadakat, yanılmaz zekâvet: Tahirî Mutlu
    Süleyman KÖSMENE

    Gıybet kaybettirir!
    Muhammet ÖRTLEK

    Trump 2.0 versiyonunun Grönland tehdidi
    Genel

    Uysal: İktidar için, dün dündür, bugün bugündür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.