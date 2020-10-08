Şahlanan Külliyat

Tecrübenin nasıl bir nimet olduğunu, ne büyük faydalar sağladığını, yaşı elverişli olan hemen herkes bilir.

İşte, yeni tanzim Nur Külliyatı, Yeni Asya’nın elli yıllık tecrübesinin harikulâde bir meyvesi olarak ortaya çıktı.

Cildiyle, kâğıdıyla, baskı kalitesiyle, sayfa tanzimi ve sayfa tasarrufuyla, dolayısıyla iktisatlı maliyetiyle son derece cazip bir Külliyat şeklini almış oldu.

Hemen her yönüyle göz dolduran ve takdir toplayan bu yeni tanzim Külliyat, aldığımız bilgilere göre talep noktasında da şahlanmış ve zirveyi yakalamış durumda.

Biz de bu eserleri elimize aldık, inceledik, yakinen görüp kanaat getirdik ki, zirvede kalmak ve yeni rekorlar kırmak, bu Nurlu eserlerin ve bu müstesna tanzimin hakkıdır.

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Kampanya sebebiyle alması, sahip olunması kolay olan bu eserleri, eline alıp okuması da kolay, rahat, cazip. Kullanılan yazı karakteri, puntolar ve insanın içine ferahlık veren kâğıt rengi itibariyle de, kendini okutturan ve hiç usandırmayan harikulâde bir hal almış.

Bütün bu güzelliklerin farkına varan temsilciliklerimizden onar, yirmişer, ellişer, hatta yüzer takım Külliyat alan ve yeni yeni sipariş edenler var. İnşallah diğerleri de buna bigane kalmaz, hemen harekete geçer ve açılan kampanyalardan hakkıyla istifadeye çalışır.

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Şahsen de, bu yeni tanzim Külliyatı son derece önemsemekteyim. Sade, hafif, ferah, kaliteli, hemen her yönüyle iktisatlı ve tasarruflu olması bakımından, piyasada mevcut bütün baskılara fark atacağı kanaatindeyim. Hatta, söz konusu avantajları itibariyle şahlanarak saltanatını kuracağını tahmin ediyorum.

Esasen, bu tarz bir Külliyat için durumun böyle olacağını ta başından beri söyleyenlerdenim. Şimdi bunun kuvvetli emarelerini görmekle de, tahminimin tahakkuk etmeye başladığını büyük bir bahtiyarlıkla müşahade etmekteyim.

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Hepimiz istiyoruz ki, Nur Risalelerini herkes alsın, edinsin ve doyayısa okuyup istifade etsin. Ayrıca, alıp okumak isteyen hiç kimse, şu veya bu sebepten dolayı bunlardan mahrum kalmasın. Öyle değil mi? İşte, bu yeni tanzim Külliyat, bu meyandaki arzu ve talepleri bihakkın karşılayabilecek bir durumda. Hem fiyat, hem teknik, hem de kalite itibariyle…

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Yapılan hizmetin ve kampanyaların özünde ihlâs ve sadâkat var: Herkes alsın, okusun isteniyor. Bunun için de, gereken hemen herşey yapıldı, yapılıyor.

İşte, o ihlâs ve sadâkat sebebiyle, cilt ve baskı işlerinde, kâğıt temini ve yekûn 14 ciltlik Külliyatı istifadeye hazırlamada da, Cenab-ı Hak çok büyük kolaylıklar ihsan etti. Çarklar hızlı ve sağlıklı şekilde çalıştı. Öyle ki, aylarca sürecek işler, haftalar içinde tamamlandı ve eserlerin tamamı istifadeye hazır hale getirilmiş oldu. İnanıyorum ki, bu işte söz konusu ihlâslı gayretin kerametvari neticeleri görüldü ve daha da görülecek ümidindeyim.

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A’dan Z’ye, bu eserleri yayına hazırlayan arkadaşları tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, onlardan ebeden razı olsun. Sa’y ve gayretlerini daimî ve ziyade eylesin.

Bize düşen, bu yeni tanzim eserlerden hem kendimiz alıp okumak, okutmak, tanıtımını yapmak, fazla bir maliyet getirmediği için muhtaçlara gerekirse hediye etmek.

Bunun için, hiç vakit kaybetmeden harekete geçmeli, ilgili merkezlerle ve arkadaşlarla irtibat kurmalı ki, yeniden uyanan bu şevk ve heyecanla, Risaleler sür’atle her eve, her ele, herkese ulaşarak, hakkımızda ve hizmetimizde de rahmet kapılarının açılmasına inşallah kuvvetli bir sebep teşkil etsin.

Bütün bu müsbet gelişmelerin bir bir tahakkuk edeceğine inanarak, bilvesile merkez irtibat telefonunu da hatırlatmış olalım: (0545) 599 54 92