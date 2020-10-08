"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Şahlanan Külliyat

M. Latif SALİHOĞLU
08 Ekim 2020, Perşembe
Tecrübenin nasıl bir nimet olduğunu, ne büyük faydalar sağladığını, yaşı elverişli olan hemen herkes bilir.

İşte, yeni tanzim Nur Külliyatı, Yeni Asya’nın elli yıllık tecrübesinin harikulâde bir meyvesi olarak ortaya çıktı.

Cildiyle, kâğıdıyla, baskı kalitesiyle, sayfa tanzimi ve sayfa tasarrufuyla, dolayısıyla iktisatlı maliyetiyle son derece cazip bir Külliyat şeklini almış oldu.

Hemen her yönüyle göz dolduran ve takdir toplayan bu yeni tanzim Külliyat, aldığımız bilgilere göre talep noktasında da şahlanmış ve zirveyi yakalamış durumda.

Biz de bu eserleri elimize aldık, inceledik, yakinen görüp kanaat getirdik ki, zirvede kalmak ve yeni rekorlar kırmak, bu Nurlu eserlerin ve bu müstesna tanzimin hakkıdır.

***

Kampanya sebebiyle alması, sahip olunması kolay olan bu eserleri, eline alıp okuması da kolay, rahat, cazip. Kullanılan yazı karakteri, puntolar ve insanın içine ferahlık veren kâğıt rengi itibariyle de, kendini okutturan ve hiç usandırmayan harikulâde bir hal almış.

Bütün bu güzelliklerin farkına varan temsilciliklerimizden onar, yirmişer, ellişer, hatta yüzer takım Külliyat alan ve yeni yeni sipariş edenler var. İnşallah diğerleri de buna bigane kalmaz, hemen harekete geçer ve açılan kampanyalardan hakkıyla istifadeye çalışır.

***

Şahsen de, bu yeni tanzim Külliyatı son derece önemsemekteyim. Sade, hafif, ferah, kaliteli, hemen her yönüyle iktisatlı ve tasarruflu olması bakımından, piyasada mevcut bütün baskılara fark atacağı kanaatindeyim. Hatta, söz konusu avantajları itibariyle şahlanarak saltanatını kuracağını tahmin ediyorum.

Esasen, bu tarz bir Külliyat için durumun böyle olacağını ta başından beri söyleyenlerdenim. Şimdi bunun kuvvetli emarelerini görmekle de, tahminimin tahakkuk etmeye başladığını büyük bir bahtiyarlıkla müşahade etmekteyim.

***

Hepimiz istiyoruz ki, Nur Risalelerini herkes alsın, edinsin ve doyayısa okuyup istifade etsin. Ayrıca, alıp okumak isteyen hiç kimse, şu veya bu sebepten dolayı bunlardan mahrum kalmasın. Öyle değil mi? İşte, bu yeni tanzim Külliyat, bu meyandaki arzu ve talepleri bihakkın karşılayabilecek bir durumda. Hem fiyat, hem teknik, hem de kalite itibariyle…

***

Yapılan hizmetin ve kampanyaların özünde ihlâs ve sadâkat var: Herkes alsın, okusun isteniyor. Bunun için de, gereken hemen herşey yapıldı, yapılıyor. 

İşte, o ihlâs ve sadâkat sebebiyle, cilt ve baskı işlerinde, kâğıt temini ve yekûn 14 ciltlik Külliyatı istifadeye hazırlamada da, Cenab-ı Hak çok büyük kolaylıklar ihsan etti. Çarklar hızlı ve sağlıklı şekilde çalıştı. Öyle ki, aylarca sürecek işler, haftalar içinde tamamlandı ve eserlerin tamamı istifadeye hazır hale getirilmiş oldu. İnanıyorum ki, bu işte söz konusu ihlâslı gayretin kerametvari neticeleri görüldü ve daha da görülecek ümidindeyim.

***

A’dan Z’ye, bu eserleri yayına hazırlayan arkadaşları tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, onlardan ebeden razı olsun. Sa’y ve gayretlerini daimî ve ziyade eylesin.

Bize düşen, bu yeni tanzim eserlerden hem kendimiz alıp okumak, okutmak, tanıtımını yapmak, fazla bir maliyet getirmediği için muhtaçlara gerekirse hediye etmek.

Bunun için, hiç vakit kaybetmeden harekete geçmeli, ilgili merkezlerle ve arkadaşlarla irtibat kurmalı ki, yeniden uyanan bu şevk ve heyecanla, Risaleler sür’atle her eve, her ele, herkese ulaşarak, hakkımızda ve hizmetimizde de rahmet kapılarının açılmasına inşallah kuvvetli bir sebep teşkil etsin.

Bütün bu müsbet gelişmelerin bir bir tahakkuk edeceğine inanarak, bilvesile merkez irtibat telefonunu da hatırlatmış olalım: (0545) 599 54 92

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi ve hukukta gerilemeye devam ettik

    Çin’e Uygur mektubu yazan 39 ülke içinde Türkiye neden yok?

    Dünyada son 24 saatte yaşananlar

    Arap gençliğinin gözü de dışarıda

    Bilim Kurulu test sayısının artırılmasını istiyor

    İstanbul için kuraklık alarmı: 70-80 günlük su kaldı

    Aliyev: Böyle bir yaklaşım kabul edilemez

    Koca: Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı

    Mağduriyetler giderilsin

    BM’den Yemen’de “insani felaket” uyarısı

    46 yılın ardından yarın açılacak Kapalı Maraş'ta son durum?

    Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara sağanak yağış uyarısı

    Azerbaycan, Ermenistan'ın ikinci füze saldırısını engelledi

    Kırgızistan'daki gösteriler sürüyor

    En sıcak eylül ayını yaşadık

    'Çatışmalar, Ermenistan topraklarında yapılmıyor'

    İsveç’te Müslüman’a hakaret cezası

    'Ermenistan işgal altında tuttuğu topraklardan çekilmeli'

    Hindistan'da ölü sayısı 104 bini geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saraydaki yeni birim için sorular
    Genel

    Çin’e Uygur mektubu yazan 39 ülke içinde Türkiye neden yok?
    Ahmet BATTAL

    Bankalı ve faizsiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahlanan Külliyat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    Her gidişin bir de dönüşü vardır
    Genel

    Demokrasi ve hukukta gerilemeye devam ettik
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslüman şiddet uygulayamaz!
    Cevher İLHAN

    Ve “Kobani komplosu”yla siyasî kumpas
    Faruk ÇAKIR

    Hal ve gidiş notu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.