Tavuk itlâfı unutulmasın (1)

GÜNÜN TARİHİ: 28 Ocak 2006

Bundan tam 15 sene evvel bugünlerde, Türkiye’de tavuk katliâmı yaşanıyordu. Soykırım raddesindeki bu katliâm, özellikle köy tavuklarına yönelikti.

Hadise korkunçtu, dehşet vericiydi, insanın içini burkan manzaraları yansıtıyordu.

Hadise aynı zamanda şüpheli ve şaibeliydi. Arka plânda, çiftlikte kısa süreli üretim yapan marka firmaların olduğu kuvvetle muhtemeldi. Ve muhtemelen, bu katliâmın nihaî hedefinde bilmediğimiz daha başka hesaplar da yatıyordu.

Elbette ki, bizde boş durmuyor ve sıklıkla bu meseleye dair düşüncelerimizi yazıya dökerek kamu vicdanını harekete geçirmeye çalışıyorduk.

İşte, o günlere dair neşrettiğimiz muhtelif yazılardan bir derleme yaptık ve bunları bir-iki gün süreyle yeniden dikkat nazarlarına sunmayı arzu ettik. İnşallah, o zamanki hatalardan bir ders çıkarılır, günümüz ve gelecek için istifadeye medar olur.

Şimdi, tam tamına on beş yıl önce yazdıklarımızdan bir özetleme yaparak, siz kıymetli okuyucularımızın dikkatine takdim ediyoruz. Takdir sizin.

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Bilindiği gibi, kuş gribi gerekçesiyle Ocak (2006) ayının ilk haftasında başlayan “kanatlı hayvan itlâfı”, yer yer adeta vahşete dö- nüştürülerek tatbik edildi.

Yakalanan bütün hayvanlar, canlı canlı poşetlere, torbalara konularak götürüldü. Usûlüne uygun şekilde kesimleri yapılmadan, yine çoğu canlı, yahut yarı-canlı bir halde, lâlettayin kazılmış çukurlara gömüldü. Hatta, bazı yerlerde ateşe atılarak yakıldı...

Bu ürpertici vahşet tabloları pekçok yerde sergilenirken, ufukta daha başka mahzurlar, başka tehlikeler de belirmeye başladı. Meselâ:

* Bazı tavuk türlerinin yok edilmesi tehlikesi.

* Köy tavukçuluğunun ortadan kaldırılmasıyla, kene, çekirge, akrep, çıyan ve börtü-böcek istilâsının meydan alması tehlikesi.

* Ekolojik dengenin bozulması tehlikesi.

* Beyaz et tüketimine mecbur, hatta muhtaç durumdaki insanların çok müşkil bir durumda bırakılması.

* Geçimini tavukçuluktan sağlayan köylülerin, çiftçilerin düşüncesizce ve tedbirsizce mağdur durumda bırakılması.

* Daha milyonlarca kanatlı hayvanın telef edileceğinin resmî ve yetkili makamlarca açıktan telâffuz edilmesi.

Bunlar gibi, daha başka mahzurlar da zuhur etmiş olmalı ki, iş gelip "gayretullah"a dokunacak noktaya kadar dayandı.

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Hadise, henüz taze ve zihinlerde canlılığını koruduğu için, hepiniz hatırlarsınız ki, tavuk ve sair kanatlı hayvan itlâfı bütün şiddetiyle devam edip gidiyordu ki, Meteoroloji tarafından "yoğun kar yağışı" müjdesi verildi.

Kiminin "Sibirya soğukları" dediği bu kar yağışından, hemen bütün Türkiye etkilendi. Karada, havada, denizde ulaşım büyük ölçüde aksadı. Özellikle köy yolları büyük ölçüde kapandı.

Alınan olağanüstü tedbirlerle tek açık tutulan yollar ise, büyük şehirlerin ana arterleri oldu ki, buralarda da itlâf edilecek tavuk ve diğer kanatlı hayvanlar zaten yoktu.

Neticede, bir–iki hafta süren hiddetli ve şiddetli itlâf çalışması, yine aynı şiddetteki kar yağışı sebebiyle—muvakkaten de olsa—engellenmiş oldu.

Aradan biraz zaman geçmesiyle, ister istemez yükselen tansiyon düşecek, hiddet dinecek ve telefat işleri önemli oranda hız kesecek.

Bu arada, hayvancıkları bir derece nefes alan köylü vatandaş da, kendince bazı tedbirler alacak, meselâ kümes hayvancılığını daha sıhhî ve daha kontrollü yapmayı planlayacak.

Hâsılı, okullar için ilân edilen "kar tatili", aynı zamanda köylüler ve tavuklar için de hikmet yüklü bir "kâr tatili" oldu.