"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Urfa-Harran’da üç bayram

M. Latif SALİHOĞLU
11 Nisan 2024, Perşembe
Günün Tarihi: 11 Nisanlar

Peygamberler diyârı Şanlıurfa’da, bayram sevinci bir başka oluyor. Dünyada eşi-benzeri olmayan Balıklıgöl manzarası, Halilurrahman Dergâhı gibi huzurlu mekânlar, bayramlarda bir mânevî şölene dönüşüyor.

Hele ki, bu mübarek beldede iki-üç bayram aynı güne denk gelip birleştiğinde, o ülvî atmosferi anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalır. Evet, bugün Urfa’da üç ayrı bayram var:

1. Bugün (11 Nisan), Ramazan Bayramının ikinci günü. 

2. Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluş günü: 11 Nisan 1920

3. Fırat suyunun Harran Ovası ile buluştuğu gün: 11 Nisan 1995

Şimdi de bu gelişmelerin şöyle kısacık bir tarihçesine bakalım.

*

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşındaki mağlûbiyetini tescil eden Mondros Mütarekesinden hemen sonra, Anadolu'da işgal ve istilâ dalgası başladı. Bu istilâdan, haliyle peygamberler diyârı Urfa da nasibini aldı.

Bu mübarek beldeyi önce İngilizler, ardından Fransızlar işgal etti. İşgalcilere karşı kurdukları gönüllü milis kuvvetleriyle mücadeleye girişen Urfalılar, nihayet 11 Nisan 1920'de kesin bir muzafferiyete imza attılar.

İşte, Urfa’ya “Şanlı” madalyanın verilmesine sebep olan hadise, bu tarihlerde yaşandı. Ve bu tarih, milis-gönüllü kuvvetlerin bir zaferi manasında resmiyette de Urfa’nın düşman (Fransız) işgalinden kurtuluş günü olarak kabul ve tescil edilmiş oldu.

Harran’a Hz. İbrahim bereketi

11 Nisan 1995 tarihi ise, meşhûr Harran Ovasının asırlardır hasret kalmış olduğu Fırat'ın bereketli suyuna kavuştuğu gündür. GAP projesi çerçevesinden yıllardır yapımı devam eden 26 km. uzunluğundaki sulama tünellerinin inşası nihayet tamamlandı ve yapılan açılış merasiminin ardından Fırat suyunun vanaları açılmış oldu. 

Bölge tarımının hayat damarını da teşkil eden T-1 ve T-2 tünelleri, ayrıca dünyanın sulama amaçlı en uzun tünelleri olarak kayıtlara geçti..

*

Hayırlı, şânlı, bereketli bayramlar Urfa.

Üç boyutlu, dört köşeli bir bayram sevincini yaşamak, bugün için sana nasip oldu.

Daha nice nasipli, bereketli günler dileğiyle…

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya'dan dünyaya Filistin'i tanıma çağrısı

    İsrail, ABD sayesinde ihlallere devam ediyor

    4 günde 2453 trafik kazası meydana geldi: 26 kişi öldü

    Kısıtlamalara rağmen on binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'da Bayram Namazı için saf tuttu

    Mezarlığın yıkıntıları arasında kızını arıyor...

    İtalya'da kayıp işçileri arama çalışmaları devam ediyor

    Danimarka'daki 28 restorandan İsrail’i boykot kampanyasına destek: "Kardeşinizin kanını satın almayın''

    Evlatları için Ramazan Bayramı'nda da nöbetteydiler

    Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında
    📷

    Dünyada Ramazan Bayramı...

    Rusya'daki 10 bin 550 ev su altında kaldı

    'Netanyahu'nun Gazze'deki eylemlerinin bir ''hata'' olduğunu düşünüyorum'

    Havale ve EFT yaparken dikkat!

    İsrail, Ramazan'da 182 katliam gerçekleştirdi: 2315 Filistinli katledildi

    Gazze, Ramazan Bayramının ilk gününde de saldırı altında!

    Soykırım Sözleşmesi'ne taraf tüm ülkeler İsrail'e yaptırım uygulasın

    YSK, 6 il ve 10 ilçe ile ilgili kararlarını açıkladı

    Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Şifa Hastanesi ile Han Yunus’tan şu ana kadar 409 naaş çıkarıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dünya imtihan dünyası
    Mikail YAPRAK

    Baharın bereketiyle... Hatırlamak niyetiyle...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Urfa-Harran’da üç bayram
    Süleyman KÖSMENE

    İhlâsı bilerek kıran ne kaybeder?
    Genel

    Mezarlığın yıkıntıları arasında kızını arıyor...
    Faruk ÇAKIR

    Bayram sevinci bitmese...
    Genel

    Kısıtlamalara rağmen on binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'da Bayram Namazı için saf tuttu
    Genel

    4 günde 2453 trafik kazası meydana geldi: 26 kişi öldü
    Genel

    İsrail, ABD sayesinde ihlallere devam ediyor
    Genel

    İspanya'dan dünyaya Filistin'i tanıma çağrısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.