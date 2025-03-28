"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MART 2025 CUMA - YIL: 56

Yolsuzluk mu var, yoksa hukuksuzluk mu?

M. Latif SALİHOĞLU
28 Mart 2025, Cuma
Meseleyi gazete lisanıyla ifade etmek gerekirse, sıcak gündeme dair cevaplanması gereken soru kısaca şudur:

Başta İBB olmak üzere muhalefetteki partilere ait belediyelere yönelik yapılan operasyonların öncelikli sebebi yolsuzlukluk mu, yoksa hukuksuzluk mu?

Yani, belediyelerde yolsuzluk tesbit edildiği için mi söz konusu operasyonlar yapılıyor, yoksa hukuka aykırı şekilde yürütülen bir “siyasî operasyon” mudur, yapılan şey?

Bu soruyu önce kendi vicdanıma sordum; vicdanım siyasî operasyon dedi ve şunu ilâve etti: Yolsuzluk denilen haramîlik, bütün partilerde olabilir. Hatta, iktidar cenahında daha ziyade olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü, 20 yılı aşkın süredir sayısız denecek kadar çok şikâyet ve ihbarlar yapıldığı hâlde, bunlar ciddiye alınarak hiçbiri için soruşturma açılmadı, mahkeme kurulmadı, tutuklanma hadisesi vuku bulmadı. Hemen tamamı sümenaltı edildi, yahut rafa kaldırıldı; kısaca, bunlara yönelik herhangi bir işlem yapılmadı.

Demek ki, siyasî otoritenin kendi cenahındaki belediyeler için “yolsuzluk” diye bir derdi yok. O hâlde, asıl dert başka…

«

Kendi vicdanıma sorduğum aynı soruyu, günlerdir çevremdeki kimselere de sordum ve soruyorum: “Bu operasyonlar yolsuzluk sebebiyle midir, yoksa siyasî maksatlı olup bir hukuksuzluk eseri midir?” diye…

Çevremde sorduğum kimseler arasında iktidar partisine yıllardır tercihen oy verenler olduğu gibi, ayrıca militanlık derecesinde “Reis”i ve partisini savunanlar da var.

Hiç abartısız, direkt ve hatta dolaylı cevapların dahi gelip dayandığı nokta hep aynı oldu: Bu operasyonlar siyasî amaçlıdır. Reis, sandıkta bir türlü yenemediği rakibini , yargı marifetiyle “hükmen mağlup” duruma düşürmeye çalışıyor. Şayet İstanbul’u kaybederse, adım adım ülke genelinde de durumun aynı olacağını vaktiyle kendisi söyledi. Dolayısıyla, ne yapıp edip İstanbul’u tekrar kazanmaya çalışıyor. Bu maksatla, elinde bulunan bütün enstrümanları kullanıyor ve bütün imkânları âdeta seferber ederek gidiyor.

Tabiî, bu şekilde davranmakla nereye doğru gittiği ve bu gelişmelerin sonu nasıl olacağı belli değil. İki şık var: 1. Atı alıp Üsküdar’ı geçebilir. 2. Boğazdan karşıya geçerken, siyasetin dip akıntısına kapılarak denizde boğulabilir.

«

Siyasî iradenin “yolsuzluk” noktasında genel ve ilkeli bir hassasiyeti olduğunu düşünmüyor, hatta buna ihtimal dahi veremiyoruz.

Sebebi şudur: Bülent Arınç, siyaseten en güçlü ve en etkili bir konumda iken, Ankara Büyükşehir Belediyesi iktidar partisinin elindeydi. Sayın Arınç, belediye başkanı olan zatın “Ankara’yı parsel parsel sattığını” bas bas bağırarak söyledi. Aynı dönemde, AnkaPark ile gelişmeler başta olmak üzere, yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları ayyuka çıktı.

Peki, bu iddialarla ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı? Meselâ, savcılar harekete geçti mi? İstanbul’daki operasyonları için ağzına geleni söyleyen iktidarın muktedirleri, kendi belediye başkanları hakkındaki dehşet veren iddialara dair ağızlarını dahi açtılar mı?

Yani, şu 22 sene zarfında iktidar partisine mensup belediyelerde hiç bir yolsuzluk, usulsüzlük durumu vuku bulmadı mı? Buna kim inanır? Siyasetin alabildiğine yalana dolandığı bir zamanda tertemiz bir belediye, pîrüpak bir başkan tahayyül edebiliyor musunuz? Mümkün değil. Hemen bütün partilerde “az kirli işler” yapan var, bir de “çok kirli işler” yapanlar var. Mesele bu kadar basit.

Rasyonel durum bu merkezde olduğu hâlde, kendi tarafındaki belediyelere hiç dokunmayıp, muhalif partilere ait belediye kadrolarına kan kusturmak, hiç de âdil ve eşitlikçi bir yaklaşım tarzı değildir. Bunun aksini iddia eden, evvelâ kendine olan saygıyı kaybediyor; saniyen, bizlerin aklıyla dalga geçmeye yelteniyor.

Final: İktidar sahiplerinin, muhaliflere yönelik ayak oyunlarını bırakmasını ve parti farkı gözetmeksizin bütün belediyeleri âdil bir şekilde murakabe etmeye çalışmasını yürekten temennî ederiz.

Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mescid-i Aksa'dan Gazze'ye dua yağdı: "Kalbimiz Gazze'deki kardeşlerimizle, acı duyuyoruz, kalplerimiz kırık''

    Burhan: Hartum şu an özgür

    İş insanı 6 kardeş 16 yıldır komşuları için iftar sofrası kuruyor

    Gazze'de 1 günde 180'den fazla çocuk şehit edildi

    Bayram namazı saatleri

    Rutte: Litvanya'da kaybolan 4 ABD askeri öldürüldü

    Kısıtlamalar da engel olamadı: 180 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi'nde saf tuttu

    Yol hipnozuna dikkat!

    Uludağ'daki otelde çıkan yangında 2 kişi öldü - İşletme belgesi olmadığı için ocak ayında kapatılmış!

    20 milyon öğrenci için ara tatil başlıyor

    Kartalkaya faciası soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı
    📷

    Bediüzzaman, İslâm âleminin ilerlemesinin yolunu yüzyıl önce göstermişti: İslam alemi hürriyet ve şuraya muhtaç

    İstanbullu okuyucularımız iftarda buluştu

    Kadir gecesi özel program: Bin aydan daha hayırlı gece...

    Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

    Küba: İsrail, ABD'nin sağladığı tam bir cezasızlıkla Filistin halkını yok etmeye devam ediyor

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Zulmün, haksızlığın sona ermesi için dua ediyoruz

    Yaralı Filistinliler Japonya'da da tedavi edilmeye başladı

    AB'den en az 72 saat yetecek acil durum malzemesi stoklanması çağrısı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Yolsuzluk mu var, yoksa hukuksuzluk mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    İhlâs Risalesi okumaları üzerine bir not
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    ABD hükümeti siyasal İslâmcılara dokunacak gibi...
    Erdal Odabaş

    Adalet, herkes için
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Uyanış çağrısı ve nesl-i cedid
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberlik ve Mehdiyet
    Faruk ÇAKIR

    “Adalet sistemi iyi” diyen kaç kişi?
    İbrahim Aktaşcı

    Kırık kurabiye sendromu ve “Fıs-bol”
    Cevher İLHAN

    Yine dinin siyasette istimali

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.