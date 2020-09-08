"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Ne var bu kitaplarda?

M. Said BAYRAKLILAR
08 Eylül 2020, Salı
Üniversite yıllarımda okurken, okula zarurî miktarda giderdim. Okuldan sonra arkadaşlar biraz dolaşmak isterlerdi. Ancak bir an önce dershaneye dönüp, Risale-i Nur okumayı tercih ederdim.

Bir gün samimî bir arkadaşım dedi ki “Ne okuyorsun bu kadar?”.

Dedim: “Risale-i Nur”.

Dedi “Ne var bu kitaplarda bu kadar okuyacak, ver bir de ben okuyayım.” Hemen ona bir tane “Küçük Sözler” sattım.

Akşam saatlerinde telefon çaldı. Arkadaşım “Çok âcil dışarda buluşalım” dedi. İstemeye istemeye kitabımdan ayrılıp, dışarı çıktım. Arkadaşla buluştuğumuzda çok heyecanlıydı.

Dedi “Senin verdiğin kitabı okumaya başladım, Sekizinci Söz’e geldim. Şok oldum bu kitap benden bahsediyor.”

O sırada ben düşünüyorum “Acaba Sekizinci Sözde ne vardı?”.

Dedi “Kuyuya düşen adam, ağaca tutunuyor, tam şu an benim bulunduğum durum.”

Şaşkınlıkla arkadaşımı dinliyordum, söylediği yeri yüzlerce kez okumuştum. Ama hiç onun kadar etkilenmemiştim. “Bu kitaplardan ne kadar varsa, almak istiyorum” dedi. O gün bir Külliyat sattık.

Sonra o kardeşimiz derslere gelmeye başladı. Ders yapmaya başladı. Önceden hazırlanıp gelir çok güzel ders okurdu. “Acaba burası böyle mi?” derdi. Abiler de izah ederdi. Hatta Kur’ân okumayı bilmediği için Yeni Asya Neşriyat baskılı Külliyatın arkasında, Risale-i Nur’da geçen Arapça ibarelerin lâtince okunuşları olduğundan onları bir kâğıda yazar, derste oradan okurdu.

Sonra hanımlar dershanesi açılması için kermes yapılması için çok gayret etti ve kermeste çok faal bir şekilde çalıştı. Kermes sonunda dershane açılacak kadar para çıkmıştı. Sonra kendisi mezun olacağı için evindeki bütün eşyaları bayanlara bıraktı ve evi hanımlar için dershane oldu.

Zübeyir Abi “Okumak bir şey, ama her şey ondan çıkıyor” diyerek ne kadar doğru söylemiş.

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdamı kullanarak gündemi saptırmayın

    O projelerin borç yükü artıyor

    Gözler Trump - Biden tartışmasına çevrildi

    Küresel salgında son gelişmeler

    Mardin'de feci kaza

    1703 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    ABD'deki ölü sayısı 200 bine yaklaştı

    'Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek'

    'Çok tedbirli davranın, maskeyi hiç çıkarmayın'

    Ortaköy'deki terör saldırısına 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezası

    MSB: Tatbikat başarıyla devam ediyor

    Navalnıy komadan uyandı

    AKP’li vekil: ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derlerdi

    ABD'de George Floyd protestolarının 100. günü: Gözaltılar devam ediyor!

    Hindistan, Brezilya ve Meksika'da son 24 saat

    İdlib Şehidi Serdar Aslan dualarla uğurlandı

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    Muş'ta deprem

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM Başkanının ziyareti
    Ahmet BATTAL

    Cumhur ve cumhuriyeti
    Merve İRİYARI

    Gece duâsı
    Süleyman KÖSMENE

    Kâfirin hakkı ne olacak?
    Ali FERŞADOĞLU

    Nefsimizi mi, başkalarını mı?
    Faruk ÇAKIR

    İslâm dünyasının dertleri
    Osman ZENGİN

    Türkiye’nin en büyük gazetesi: Yeni Asya
    Risale-i Nur'dan

    Gayemiz, ölümün idam-ı ebedîsinden kurtarmak
    İlknur Maraş Çalık

    Tatlı dille anlatmak...
    Muzaffer KARAHİSAR

    Geçen sene bu zaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.