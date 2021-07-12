Savaş Mağduru Çocuklar - 2

“Bu günler de geçecek sündüs”

Savaşın gaddar müsebbipleri, kendi yataklarında uyumayı bile çok görüyor çocuklara .. Dünyanın her yerine olduğu gibi, Avrupa’nın orta yerine de savaş mağduru bir yığın çocuk istifleniyor.

Ne kendi ülkesinde, ne göç ettiği ülkede istenmeyen insanlar/çocuklar onlar.. Hep savrulan, hep kıyıya vuran savaş mağduru çocuklar,* kadınlar.. Zindanlarda anneleriyle gün sayan bebeleri, annesi babası hapiste olup komşusu tarafından bakılan çocukları ise.. hiç sorma!.

GÜNAH KEÇİSİ SÜNDÜS

Benzer acıları başka türlü yaşamış bir annenin gözünden Sündüs’ün hikâyesi: Cennet elbiseli kız ama.. erkek kardeşinin eski elbisesini giymek zorunda kalan Sündüs. Savaş mağduru çocuklardan yalnızca biri. Avrupa’ya savrulan bir ailenin ilkokula gidebilen şanslı kızı. Okulda “Suriyeli kız” diye bahsediliyor ondan. Bazıları ‘Sundus’ veya ‘Sundos’ diyor.

Diğer çocuklar için O sınıfta bir gölge. Güneşi kesen, istenmeyen kara bir gölge. Can yakmak istediklerinde, Sundus ilk günah keçisi oluyor sınıfta. “Dağılmış oyuncakları sen topla, çünkü sen fakirsin!” diye bağırıveriyor çocuklardan biri o gün. İtiraz etmiyor, edemiyor.. ve usûlca ve sessizce.. Topluyor…

Spor dersinde kimse onunla eş olmak istemiyor. Kimin takımına dahil etmişse onu öğretmen, bu o takım için uğursuzluk anlamına geliyor sanki. Tek suçu Suriyeli olmak. Koronavirüsünden beter bu, çocuklar için. Savaşı o çıkardı sanıyorlar belki. Savaşın bütün nefretini onda görüyorlar.. Ölümleri ona yüklüyorlar.

IHLAMUR BAKIŞLI SÜNDÜS

Kulakları işitiyor, gözleri görüyor, kalbi seziyor olan biteni. Bakışlarını hiç yerden kaldırmıyor Sundus. Kalbi üst üste çöken kayaların altında ezildikçe eziliyor. Masum bir ceylan o.

“Sundus..” diye sesleniyor öğretmeni. “Gözlerini kaldır yerden, gözlerime bak.” Ama bu söz yetmiyor enkaz altındaki kalbini kurtarmaya Sundus’un. Ihlamur bakışlarını yerden bir türlü kaldıramıyor. Bulut bulut hüzün topluyor yüzü.. Yağmuru dökmeye hazır bulutlar.

Dört kardeşin ikincisi Sundus. Bir ağabeyi var 11 yaşında ve ondan birkaç yaş küçük iki kızkardeş daha..“Sundus arada erkek giysileriyle geliyor okula..” diyor aynı sınıftaki kızım. Ağabeyinin eskilerini giymek, acaba Avrupa’daki bir kız çocuğuna neler hissettiriyor..? Ya peki; evlâdına yeni elbise alamayan anne babaya..?

***

Bazı günler yolda rastlıyorum Sundus’a. Ailece bir arada yürüyorlar kaldırımda. Kaybolmaktan, ayrı düşmekten korkar gibi; el ele.. Adımları bile aynı anda.. Onları bir arada görünce, biraz olsun kalbim ferahlıyor.

Tanıyor hemen beni Sundus. Evet ben, sınıftaki Müslüman arkadaşının annesiyim. Göz gözeyiz, gülümsüyor. Çat pat yabancı dilimizle selâmlaşıyoruz. Kısa birkaç cümle… Ama bu sanki ikimize de iyi geliyor.. Dönüp babasına bakıyor bi’çabuk.

Akıcı anadiliyle, Arapça beni tanıtıyor.. Gönül dilimiz konuşuyor sessizce. Gönlümüzün göçebeliğine misafir oluyor, ağırlanıyoruz. Bir merhabada yaşanıyor güzellikler. Merhem oluyoruz özlemlerimizin sızısına.. Kalplerimiz ferahlıyor..

Sohbet uzun değil. Ayaküstü yarenlik ediyoruz yolda. El sallıyoruz sonra birbirimize.. Sırtımızı okşar gibi, ‘elbet bu günler de geçecek’ der gibi el sallıyoruz. Sundus gülümseyerek yoluna devam ediyor.. Müslüman arkadaşının annesi ise dönüp dönüp arkasına bakıyor.. Onlara daima duâlar ediyor nemli gözlerle.. “Bu masumlar hürmetine, zorlarımızı kolaylaştır Ya Rabbi… Masumlara, mazlumlara yardım et ve zalimlere fırsat verme Allah’ım!”

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Ve bugün dünyanın dört bir yanında.. bütün masum ve mazlum kıt’alar atlasında, yağmur yüzlü çocuklar coğrafyasında ve insanlık üç maymunu oynarken ve bütün dünyanın gözleri önünde bu dramlar katmerleşerek devam ediyor. Vâ esefâ!

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Hurda bilgiler arşivinden:

* Bodrum’da, 2 Eylül 2015’te yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan Suriyelileri taşıyan ve içinde 14 kişinin bulunduğu botun batması sonucu 5 kişi vefat etmişti. 3 yaşındaki Aylan Kürdi bebek kıyıya vuran cansız bedeniyle dünya gündemine oturmuştu. Binlerce dramdan sadece birisiydi yaşanan. ‘Bu utanç tablosunu görmek, unutmamak ve unutturmamak zorundayız’ diyerek timsah gözyaşları döken dünya bir yıl geçmeden Aylan bebeği unutmuştu.