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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Duâ mevsimindeyiz (2)

Mehmet Asıf Işık
07 Mart 2022, Pazartesi
Bir yazımızda, Cenab-ı Allah’ın kullarını “Bana duâ edin, duânıza cevap vereyim.” (Mü’min/60) buyurarak kullarını duâ ibadetine dâvet ettiği ifade edilmişti.

Bedi’üzzaman’ın harikulade ifadesiyle: “Kur’ân, bütün âlemlerin Rabbi itibariyle Allah’ın kelâmıdır. Hem bütün mevcudatın İlâhı ünvanıyla Allah’ın fermanıdır. Hem bütün Semavat ve Arzın Hâlıkı namına bir hitabdır. Hem rubûbiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir.”

Öyle bir hitap ki, “Eğer biz bu Kur´ân´ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz.” (Haşir 21) Bu itibarla, heybet ve azametiyle dağları titreten Kur’ân-ı Hakîm’i elimize alıp okumaya başlarken kime muhatab olup neyi okuduğumuzun idrak ve şuuruyla...

“Demir tavında dövülür” misali, namazın vakt-i evvelinde kılınmasının daha faziletli olması gibi Kur’ân tilâveti için de vakt-i icabeler, kabûle nail olunması kuvvetle umulan zamanlar tercih edilmelidir. 

İbrahim Hakkı Hz.nin, ey dide (göz) nedir uyku diye başlayan o muhteşem gazelinde gecelere güzelleme yaparak ne de güzel anlatır o anların sırrını, kadrini ve halecanını:

“Ey dide nedir uyku gel uyan gecelerde / Kevkeblerin et seyrini seyran gecelerde.

Bak heyet-i âlemde bu hikmetleri seyret / Bul Sani’i’ni ol O’na hayran gecelerde.

Çün gündüz olursun nice ağyar ile gafil / Koy gafleti Dildar’dan (gönüllerin sahibi) utan gecelerde.

Gafletle uyumak ne reva abd-ı hakire / Şefkatle nidâ eyliye Rahman gecelerde.

Cümle geceyi uyuma Kayyum’u seversen / Taa hay olasın Hay (Allah) ile ey can gecelerde.

Aşıklar uyumaz gece hem sen uyuma kim / Gönlün gözüne görüne ey Can gecelerde.

Dil (gönül) beyt-i Hüdâ’dır (Allah’ın evidir) O’nu pak eyle sivâdan (başka şeylerden) / Kasrına (kalp sarayına) nüzûl eyler o Sultan gecelerde.

Az ye, az uyu hayrete var fani ol O’ndan / Bul Cân’ı beka ol O’na mihman (misafir) gecelerde.

Allah için ol halka mukarin (yakın) gece gündüz / Ey Hakkı nihan-ı aşk od’una (aşkın gizli ateşi) yan gecelerde.”

Âlemlerin Rabb’i ve kulu...

Gecenin karanlığı dünyayı ve içindeki her şeyi örtmüş iken kul sadece Rabbini görüp O’nun huzuruna çıkacak ve bütün varlığıyla O’nda fani olacak. 

Demek ki, o Sultan’ın, kulunun gönül sarayına teşrif etmesi için tefekkür ve tezekkür ile sivâdan pak edilip O’nu gecelerde kalbine misafir edip ağırlaması icab edermiş. Tıpkı Hazreti Üstad’ın da, Üstad-ı A’zam’ı Resul-i Ekrem (asm) Efendimizin yaptığı gibi; sabahlara kadar evrad u ezkâr ile, gözyaşlarıyla, duâlarla, tazarru ve niyazlarla yaptıkları gibi.

ŞU SEHER VAKİTLERİ Kİ…

“Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl/Kur’ân oku; bir de sabah namazını... Çünkü SABAH NAMAZI/OKUMASI ŞAHİTLİDİR.” (İsra/78)

Sabah namazının vaktini abdestli beklemek, Allah’ın kendi Zatını, melekleri, rûhanî ve nûranî mahlûkatını şahit kıldığı o mübarek vakitlerdeki okumalardan hâsıl olan/olacak manevî hazzın ve lezzetin tarifi, edilen/edilecek duâların reddi mümkün mü? Bir de üç ayları da idrak etmekte iken…

Sünnet-i Seniyeden, onu en parlak haliyle yaşayan sahabelerden ve onların medh-i Kur’ân’a mazhar olan ahvalini bu asra taşıyan Muazzez Üstad-ı Muhterem Bediüzzaman’dan daha nice güzel örnekler...

Şu yamanlardan da yaman nefs-i emmarenin kulağını büküp Kur’ân’ın ve imanın hükümlerine boyun eğdirerek sâlih amellerle ve Allah’a ibadet lezzeti ile ıslâh ve terbiye etsek, ahhh bir edebilsek!

Ya Rabbi, ibadet ve duâlarımızı kabul eyle, red edip geri çevirme. Amin...

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