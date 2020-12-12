Av. Yakup Alkan

Dosttan ayrılık bahsi açıldığında Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin İhtiyarlar Risalesi’nde geçen şu ifade, gönül dünyamda yankılanır: “Eğer dostlardan müfarakat (ayrılık) olmasaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki, gelsin, alsın.”

Bu ifadenin gönlümün okyanus sahiline vuran dalgaları en son “Yakup Alkan (1960-2020) vefat etti”, haberi ile yeniden depreşti tıpkı Mustafa Kara’nın1 vefatı haberi geldiğinde olduğu gibi.

Biz, biliyor ve iman ediyoruz ki ölüm, bir tebdil-i mekândır, Allah’ın takdiridir, eyvallah. Lâkin şu ayrılığı kabullenmem inanın o kadar zor ki ne siz sorun ve ne de ben sıralamaya başlayayım…

Hakikaten insanın en ziyade zoruna giden ayrılıktır hem de ahbaptan… Hamdolsun ki ahirete iman, bu yaranın en tesirli ilacıdır.

Müstesna bir insandır, Yakup Bey. Uzun yıllar öncesinden sağlam otuz seneye yakındır; küçük bir arkadaş grubuyla başlanılan Risale sohbetleri ile başlayan dostluk, vefatı öncesi son dersimize kadar devam etti. Vefatının getirdiği mekân değişikliği sebebiyle o, şimdilik kabirdeki Cennet bahçesinde, biz de dünyadaki Mütalâalı derslerimiz vesilesiyle irtibatımız devam ediyor, şükürler olsun.

Derslerimizde ideal bir muhatap idi. En muğlak meselelerde Külliyattan getirdiği kaynaklarla konuyu istikametine kavuştururdu. Sohbeti ibretli, işi başarılı, arkadaşlığı vefalı idi.

İzmir’in; Hukuk mezunu çok eskilerden gelen can evlatlarındandır. Mesleği vesilesiyle nicelerine derman olmuştur ki Allah bilir.

Londra’da ikâmet eden oğluma gideceğim zaman, oradaki müvekkilinin ismini vererek gönül coğrafyasının genişliğini de göstermişti.

Konuşan Yalnız Hakikattir, başlıklı Üstadın makalesinin hukukî tahlili, öyle zannediyorum ki bu alanda tahlili yapılmış ilk video, ilk yorum.2

Kaderin adaleti zaviyesinden Üstadın hayatının manifestosu olan bu makale, Yakup Beyin yorumu ile hukuk dünyasının dikkatine arz edilmiştir. Eğer ecel vuku bulmamış olsa idi kendisiyle Eskişehir, Denizli, Afyon Mahkeme sürecinin hukukî tahlilleri mülakatımızı yapacak idik.

Rahmetli, son yıllarında gördüğü kanser tedavisi gereği son bir ameliyata girer ve başarılı geçer. Yoğun bakımdan odasına geçerek tedavi olumlu seyreder iken hastane enfeksiyonu kaptırılır.

Kaptırılır, diyorum. Hasta henüz ağır vaziyettedir, kendi müdahalesi ile mikrobu kapacak hâli yoktur herhalde. Bu sebeple enfeksiyon kapmasını gönlüm kabul etmiyor, o sebeple ‘kaptırılır’ diyorum ki bu işin sorumluluğunun hukuken araştırılması elzemdir. Elbette her vefatın bir sebebi olacaktır, bu vefata da enfeksiyon sebeptir kader noktasından ama beşerin/kurumun ihmâli de-varsa-sorumludur, derim.



Erol Akar (Tek oturan), Av. Yakup Alkan, Mevlüt Gül, Mehmet Çetin

Ölüme değil, ayrılığadır sitemimiz; hastalığa değil, tedbirsizliğedir itirazımız.

Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun inşaallah. Âmin.

1- http://www.mehmetcetin.de/mustafa-karayi-rahmetle-anarken/

2- http://www.mehmetcetin.de/konusan-yalniz-hakikattir-uzerine-hukuki-tahliller-video/; http://www.euronur.tv/konusan-yalniz-hakikattir-uzerine-hukuki-tahliller/