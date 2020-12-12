"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Av. Yakup Alkan

Mehmet ÇETİN
12 Aralık 2020, Cumartesi
Dosttan ayrılık bahsi açıldığında Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin İhtiyarlar Risalesi’nde geçen şu ifade, gönül dünyamda yankılanır: “Eğer dostlardan müfarakat (ayrılık) olmasaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki, gelsin, alsın.”

Bu ifadenin gönlümün okyanus sahiline vuran dalgaları en son “Yakup Alkan (1960-2020) vefat etti”, haberi ile yeniden depreşti tıpkı Mustafa Kara’nın1 vefatı haberi geldiğinde olduğu gibi.

Biz, biliyor ve iman ediyoruz ki ölüm, bir tebdil-i mekândır, Allah’ın takdiridir, eyvallah. Lâkin şu ayrılığı kabullenmem inanın o kadar zor ki ne siz sorun ve ne de ben sıralamaya başlayayım…

Hakikaten insanın en ziyade zoruna giden ayrılıktır hem de ahbaptan… Hamdolsun ki ahirete iman, bu yaranın en tesirli ilacıdır.

Müstesna bir insandır, Yakup Bey. Uzun yıllar öncesinden sağlam otuz seneye yakındır; küçük bir arkadaş grubuyla başlanılan Risale sohbetleri ile başlayan dostluk, vefatı öncesi son dersimize kadar devam etti. Vefatının getirdiği mekân değişikliği sebebiyle o, şimdilik kabirdeki Cennet bahçesinde, biz de dünyadaki Mütalâalı derslerimiz vesilesiyle irtibatımız devam ediyor, şükürler olsun.

Derslerimizde ideal bir muhatap idi. En muğlak meselelerde Külliyattan getirdiği kaynaklarla konuyu istikametine kavuştururdu. Sohbeti ibretli, işi başarılı, arkadaşlığı vefalı idi.

İzmir’in; Hukuk mezunu çok eskilerden gelen can evlatlarındandır. Mesleği vesilesiyle nicelerine derman olmuştur ki Allah bilir.

Londra’da ikâmet eden oğluma gideceğim zaman, oradaki müvekkilinin ismini vererek gönül coğrafyasının genişliğini de göstermişti.

Konuşan Yalnız Hakikattir, başlıklı Üstadın makalesinin hukukî tahlili, öyle zannediyorum ki bu alanda tahlili yapılmış ilk video, ilk yorum.2

Kaderin adaleti zaviyesinden Üstadın hayatının manifestosu olan bu makale, Yakup Beyin yorumu ile hukuk dünyasının dikkatine arz edilmiştir. Eğer ecel vuku bulmamış olsa idi kendisiyle Eskişehir, Denizli, Afyon Mahkeme sürecinin hukukî tahlilleri mülakatımızı yapacak idik.

Rahmetli, son yıllarında gördüğü kanser tedavisi gereği son bir ameliyata girer ve başarılı geçer. Yoğun bakımdan odasına geçerek tedavi olumlu seyreder iken hastane enfeksiyonu kaptırılır.

Kaptırılır, diyorum. Hasta henüz ağır vaziyettedir, kendi müdahalesi ile mikrobu kapacak hâli yoktur herhalde. Bu sebeple enfeksiyon kapmasını gönlüm kabul etmiyor, o sebeple ‘kaptırılır’ diyorum ki bu işin sorumluluğunun hukuken araştırılması elzemdir. Elbette her vefatın bir sebebi olacaktır, bu vefata da enfeksiyon sebeptir kader noktasından ama beşerin/kurumun ihmâli de-varsa-sorumludur, derim.


Erol Akar (Tek oturan), Av. Yakup Alkan, Mevlüt Gül, Mehmet Çetin

Ölüme değil, ayrılığadır sitemimiz; hastalığa değil, tedbirsizliğedir itirazımız.

Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun inşaallah. Âmin.

1- http://www.mehmetcetin.de/mustafa-karayi-rahmetle-anarken/
2- http://www.mehmetcetin.de/konusan-yalniz-hakikattir-uzerine-hukuki-tahliller-video/; http://www.euronur.tv/konusan-yalniz-hakikattir-uzerine-hukuki-tahliller/

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Tünelin sonundaki ışık daha parlak hale geliyor'

    İstanbul'daki su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesinde

    Fas'ın İsrail'le normalleşmesine tepkiler sürüyor

    Hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulacak kişiler ve yerler

    Son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    Arnavutluk’ta gerginlik devam ediyor

    Bakan Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü

    Balıkesir'de deprem

    Kütüphane fakiriyiz

    Fas da İsrail ile normalleşiyor

    Son 50 yılın en sıcak sonbaharını yaşadık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a çağrı

    Sivasspor kafilesi, Sivas'a ulaştı: "Amaçları bize eziyet etmekti"

    12 aylık cari açık belli oldu

    Rasulayn şehitleri dualarla...

    Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'dan aşı açıklaması

    Adalete de, ekonomiye de güven yok

    Hamile ve yeni anneleri tutuklamak zulümdür

    Yolsuzluk milli güvenlik tehdidi olsun

    Devlet artık hukuka dönmeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kuraklık neyin tokadı?
    Faruk ÇAKIR

    Rahmet niye kesildi?
    Cevher İLHAN

    "Hâkim, 'şu kişi ne der' diyorsa…”
    Genel

    'Tünelin sonundaki ışık daha parlak hale geliyor'
    Ali FERŞADOĞLU

    Amel-i salihin sosyal boyutları
    Fatih Yokuş

    Allah'tan yardım dilemek
    Mehmet ÇETİN

    Av. Yakup Alkan
    Ahmet BATTAL

    Parlamenter Demokrasinin erdemleri
    Sebahattin YAŞAR

    Önce duygular karşılar insanı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.