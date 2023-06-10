"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Konyalı Tenekeci Ali Osman-Sobacı H. Ali Osman

Mehmet ÇETİN
10 Haziran 2023, Cumartesi
Risale-i Nur ile alâkalı hatıra kaynak eserlerinde Sobacı H. Ali Osman, Konyalı Tenekeci Ali Osman diye iki isim anılır ama bunlar Külliyatta geçmeyip, hatıra kaynaklarında yer alır.

Konyalı Tenekeci Ali Osman ile Sobacı H. Ali Osman’ın aynı kişi ve bu ismin Hacı Ali Osman Coşkun’a1 ait olduğu, Muhiddin Yürüten’in şu hatırasından anlaşılır:

“1950’lerde bir gün Konyalı Tenekeci Ali Osman, babamla ağabeyimi Üstad’ın yanına götürdü.”2

Malûm, soba, tenekeden yapılır, dolayısıyla tenekeci ve sobacı ismi genelinde aynı mesleğe verilmesinden hareketle bu zikredilen iki isim, aynı şahsa aittir, diyebiliriz.

Bu vesile ile şu hatırayı buraya almalıyız:

Son Şahitlerden Sobacı Hacı Ali Osman Ağabey

Eskişehir’deki tahsilimizde sık sık ziyaretine gittiğimiz saff-ı evvel ağabeylerden Hacı Ali Osman Coşkun, “Tenekeci Ali Osman” diye tanınır idi. Eskişehir çarşısının Sobacılar mevkiindeki dükkânına uğramadan önce, rahmetli Mehmet Çalışkan Amcayı görmek için oğlu perdeci Sadık Çalışkan Ağabeyin de dükkânına uğrardık.

Mercan marka sobaların sahibi Ali Osman Ağabey ile 04.12.1977 tarihinde yapılan görüşmenin müsvedde notlarını neşretmek bugüne nasib oldu.

Risaleleri yazmaya iki sefer ara vermiş. Bir gece rüyasında kendisine bir yazı gösterilir. Kırmızı mürekkeple yazılmış. Çok hoşuna gider. Ne kadar güzel yazılmış, diye düşünür ve şevk alıp, derhal bıraktığı yazıya yeniden başlar. O zamanlar, risaleler el ile yazılarak çoğaltılıyor idi.

Bir risaleyi yazıp, Üstada götürür. Onu ziyarete vesile olması için bir hizmet yapması lâzım idi. Üstad, risaleyi tashih eder ve arkasına dua yazarmış.

Bir defasında Eskişehir’e gelmeden önceki ziyaretinde Üstad ona:

- “Eskişehir Medrese-i Yusufiyesi’nde bizim on tane risalemiz te’lif edildi. Orayı benim namıma ziyaret et!” der.

Üstada, o zamanki hapihânenin sonradan çocuk hapishânesi olduğunu anlatır ama Üstad bu sefer “gardiyanına selâm söyle.” der.

Üstadın, dediğini yapmak üzere gardiyana gider ve selâmını nakleder. Üstadın kaldığı oda temizletilip, aydınlatılır.

Ali Osman Ağabey, su ibriği hediye etmek ister, ancak kabul etmeyen Üstad, şu izahı yapar:

- “Resulullah (asm) hediyeyi kabul ederdi. Fakat fazlasıyla mukabilini verirdi. Benim ise dünyada verecek bir malım olmadığından Şeriat’ın mubah kıldığı hediyeyi kabul edemiyorum.”

Bu defa ibriği, Ceylan Ağabey ile gönderir.

Mukabilinde iki risale vererek kabul eder. Ceylan Ağabey haber gönderir:

- “Bizim Tenekeci Osman’a söyle, bir daha böyle yapmasın.”

Bir arkadaşı Ali Osman Ağabeye,

- “Siz, hapishânede yattınız mı? der.

-Yok, yatmadım, çalıştım. Yatsaydım Nur Talebesi olamazdım. Bizim için hapishânenin üç manası vardır.

1.Medres-i Yusufiyedir. 2. Islahânedir 3.Tımarhânedir.”

Ali Osman Ağabey, müttaki bir insan idi. İşyeri komşuları ona hürmet eder, nasihatlerine kulak verirlerdi. Mustafa Sungur ve Ceylan Çalışkan ve Aydın Sultanhisar’lı Atıf Hoca (Hasan Atıf Egemen) ile çok görüşmeleri olmuş.

Allah rahmet eylesin.

Dipnotlar:

1 Mehmet Çetin, https://www.mehmetcetin.de/sobaci-haci-ali-osman-agabey/ 

2 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler (2008), c. 3, s. 200; https://sorularlarisale.com/taniyanlarin-dilinden/muhiddin-yuruten

Not. Bu yazı ile biten “Risale-i Nur’da Ali Osmanlar” tefrikamızdan maksad, Risale-i Nur Külliyatı’nda isimleri geçen Ali Osmanlar hakkındaki bu çalışmayla faydalı olmaktır.

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasa Tasarısı" ABD Kongresine sunuldu

    Konya'nın Derbent ve Kadınhanı ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı

    Karamollaoğlu: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz

    Şampiyonlar Ligi'nde dev final bugün

    Kanada orman yangınlarının dumanı ABD'nin güney eyaletlerine yöneldi

    Asgari ücrete ilişkin ilk toplantı 13 Haziran'da

    Burdur'daki feci kazada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Kur artışının faturası: 1.7 trilyon lira

    On binlerce Ukraynalı daha Kahovka Barajı'nın yıkılmasından etkilenebilir

    Peru’da El Nino etkisi nedeniyle OHAL ilan edildi

    Benzinin litresi 24 lirayı aştı - Otomobilde de fiyatlar ‘uçuyor’

    Avrupa ile Osman Kavala krizi derinleşiyor

    Tek maaşla geçinmek imkânsız

    Sanayide çarklar yavaşladı

    ABD’de en üst makama Müslüman getirildi

    Müslümanların tepkisi cami yıkımlarını durdurdu

    TikTok yasağı yayılıyor

    Gençler ne eğitimde ne istihdamda

    Financial Times: ‘Kasıtlı devalüasyon’

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Ekonomist”in ekonomisi
    Ahmet BATTAL

    Bolu Belediye Başkanına açık mektup
    Sebahattin YAŞAR

    Kandırdıklarınızın, sizi de kandırması zor olmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye’yi kim yönetiyor, kiminle yönetiyor?
    Cevher İLHAN

    Sarkozy seçimde devlet parasını kullanmış
    Yasemin YAŞAR

    Sürü ve itaat psikolojisi
    Genel

    Karamollaoğlu: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Hürriyetimiz âlem-i İslâm’ın hürriyetinin mukaddimesi
    Feyzullah ERGÜN

    İbn-i Sina’dan sağlıklı hayat prensipleri - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.